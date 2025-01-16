MedTech HL7 Health Level 7 Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources
Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Кибербезопасность конфиденциальных медицинских данных" - 3 марта 2022 года конференция CNews "Цифровое здравоохранение 2022"
MedTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Георгий 54 14
|Фишер Андрей 74 8
|Захаров Павел 60 8
|Зингерман Борис 38 6
|Симаков Олег 113 6
|Переверзев Михаил 19 6
|Васильев Кирилл 16 5
|Тыров Илья 24 5
|Кальмуцкий Олег 8 5
|Карелин Павел 6 5
|Деев Алексей 7 5
|Дюков Андрей 17 4
|Образцов Алексей 12 4
|Федин Владимир 7 4
|Кадников Вячеслав 20 4
|Кречетов Николай 25 4
|Ашенбреннер Инна 15 4
|Саломатин Алексей 8 4
|Лебеденко Степан 10 3
|Ишмамедов Константин 5 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Швырев Сергей 4 3
|Островский Владимир 25 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Башков Игорь 17 3
|Чумаков Денис 18 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Абрамов Виктор 11 3
|Дубинин Вадим 27 3
|Шевченко Григорий 18 3
|Столбов Андрей 20 3
|Кряжев Григорий 5 3
|Жук Вадим 4 2
|Анкудинов Николай 16 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Родионов Александр 31 2
|Коростелев Павел 30 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Рыжий Алексей 6 2
|Константинов Леонид 2 2
|InformationWeek 241 1
|Ведомости 996 1
|Юность - радиостанция 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.