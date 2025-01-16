Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

MedTech HL7 Health Level 7 Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources


 

Алексей Киселев, Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, Лаборатория Касперского "Кибербезопасность конфиденциальных медицинских данных" - 3 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровое здравоохранение 2022"


16.01.2025 Слабая защита позволяет выжимать из чат-ботов Microsoft конфиденциальные данные 1
18.12.2024 «Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии 3
14.10.2024 «Право на здоровье» об итогах информатизации здравоохранения: «Единой цифровой системы, охватывающей 100% медучреждений страны и обеспечивающей непрерывный обмен данными, так и не было создано» 2
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 3
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки 2
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 2
18.01.2021 Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн 2
15.01.2021 Владимир Потапенко, Magora Systems: Разработка мобильных и веб-приложений для медицинской отрасли имеет свои особенности 1
13.01.2021 Российских врачей избавили от бумажных документов 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1
29.07.2020 Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг 1
11.06.2020 «Ред софт» и «Линс» протестировали продукты 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
28.11.2019 ИТ в здравоохранении 2019 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.07.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров пройдет в Санкт-Петербурге 1
27.06.2019 «Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины 2
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 2
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
17.01.2019 «Нетрика» начинает работу с зарубежными медицинскими организациями 3
26.10.2018 Будьте здоровы: мониторинг ИТ-инфраструктуры в медицинских учреждениях 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1
06.06.2017 Путину написали программу: Как из российской медицины сделать цифровую 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
14.03.2016 В Петербурге разработана региональная система управления данными пациентов для сферы здравоохранения 2
12.02.2016 UNIS Labs Solutions вступила в HL7 Россия 1
09.07.2015 Александр Антипов - «Легких» денег сегодня в медицине нет и скорее всего уже не будет 1
10.06.2015 «Нетрика» обеспечит петербургским врачам доступ к электронным медицинским картам пациентов 1
31.07.2014 Сергей Морозов - «Второе мнение» позволяет обеспечить экспертное заключение по любому радиологическому исследованию 1
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1
16.04.2014 Регионы протестировали интеграцию региональных медицинских систем с ИЭМК на базе InterSystems HealthShare 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
19.08.2013 IBS построила информационно-коммуникационную инфраструктуру для медицинского центра МГУ 1
05.08.2013 «Корус Консалтинг» расширил экспертизу в области стандартов обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации 1
25.06.2013 От PACS к интеграции информационных систем в медицине 1

Публикаций - 65, упоминаний - 78

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

InterSystems - ИнтерСистемз 134 10
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 9
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Ростелеком 9700 7
Oracle Corporation 6687 6
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 6
Agfa Gevaert 66 6
Microsoft Corporation 24624 6
Synology Inc - SLMP PTE 138 5
8213 5
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 5
Dell EMC 5027 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 4
Logitech 421 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
Открытые технологии 701 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 46 4
БизнесИнформТехнологии 9 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
NetApp - Network Appliance 636 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
1С-Рарус 887 3
ФОРС - Центр разработки 636 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 3
Broadcom - VMware 2359 2
Cisco Systems 5114 2
Selectel - Селектел 385 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
СП.АРМ 47 2
Код Безопасности 616 2
Google LLC 11775 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Крок - Croc 1777 2
Philips 2053 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Парус Корпорация 552 2
Инвитро - Invitro 70 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 5
Ренессанс Страхование 160 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 4
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 35 2
Доктор на работе 15 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
NanduQ - Qiwi 996 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
СМ-Клиника 5 1
Миракс Парк 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 1
Genotek - Генотек 14 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 15
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 11
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 5
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 4
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 3
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 37
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 29
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 28
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 20
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 264 20
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 73 18
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 14
Стандартизация - Standardization 2130 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 11
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 10
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 22
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 8
InterSystems HealthShare 26 7
Apple iPad 3860 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 43 5
InterSystems Cache 132 5
InterSystems Ensemble 58 5
Linux OS 9936 4
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Apple iOS 7809 4
Google Android 13994 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 2
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Oracle AS - Oracle Application Server 93 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Армада - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 25 2
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 34 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Лебедев Георгий 54 14
Фишер Андрей 74 8
Захаров Павел 60 8
Зингерман Борис 38 6
Симаков Олег 113 6
Переверзев Михаил 19 6
Васильев Кирилл 16 5
Тыров Илья 24 5
Кальмуцкий Олег 8 5
Карелин Павел 6 5
Деев Алексей 7 5
Дюков Андрей 17 4
Образцов Алексей 12 4
Федин Владимир 7 4
Кадников Вячеслав 20 4
Кречетов Николай 25 4
Ашенбреннер Инна 15 4
Саломатин Алексей 8 4
Лебеденко Степан 10 3
Ишмамедов Константин 5 3
Скворцова Вероника 69 3
Швырев Сергей 4 3
Островский Владимир 25 3
Гайдуков Алексей 23 3
Башков Игорь 17 3
Чумаков Денис 18 3
Рудычева Наталья 95 3
Абрамов Виктор 11 3
Дубинин Вадим 27 3
Шевченко Григорий 18 3
Столбов Андрей 20 3
Кряжев Григорий 5 3
Жук Вадим 4 2
Анкудинов Николай 16 2
Кузнецов Александр 123 2
Родионов Александр 31 2
Коростелев Павел 30 2
Нефедов Владислав 13 2
Рыжий Алексей 6 2
Константинов Леонид 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 17
Европа 21767 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 8
Германия - Федеративная Республика 12682 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
Россия - СФО - Новосибирск 4290 5
Россия - ПФО - Пензенская область 589 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 5
Россия - УФО - Свердловская область 1491 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Канада 4881 4
Финляндия - Финляндская Республика 3603 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 4
Япония 13282 3
Бразилия - Федеративная Республика 2361 3
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
США - Колорадо - Денвер 121 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Индия - Bharat 5432 2
Украина 7608 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Нидерланды 3517 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 46
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 18
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 4
Информатика - computer science - informatique 1053 4
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
Экономический эффект 1067 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Здравоохранение - Реабилитация 374 3
InformationWeek 241 1
Ведомости 996 1
Юность - радиостанция 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 16
Gartner - Гартнер 3556 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 11
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 8
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 7
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 5
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 4
РАН - Российская академия наук 1870 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 9
TechTrain 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 60 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще