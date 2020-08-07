«Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»

«Нетрика» завершила проект по созданию регистров медицинских работников и медицинских организаций в рамках модернизации сервиса «Управление НСИ» регионального сегмента ЕГИСЗ Архангельской области. Проект реализован на основе информационной системы «N3.Управление НСИ» – отечественного MDM-решения, которое обеспечивает единство мастер-данных и НСИ между системами различных уровней.

Федеральные регистры медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций входят (ФРМО) входят в состав ЕГИСЗ и являются обязательными для заполнения как государственными, так и частными клиниками. В то же время данные, содержащиеся в регистрах, востребованы и на региональном уровне – для обновления внутренних справочников информационных систем, проверки прав доступа к данным пациента, для формирования статистической и аналитической отчетности.

Региональные регистры медицинских работников и медицинских организаций, созданные в Архангельской области в рамках проекта, в автоматическом режиме актуализируют сведения о медицинских организациях, их структурных подразделениях и медицинских работниках и предоставляют из по запросу пользователям – информационным системам, которые взаимодействуют с региональным сегментом ЕГИСЗ Архангельской области – в том числе, МИС медицинских организаций, ЛИС, прикладным региональным сервисам.

Внешние информационные системы подключаются к региональным регистрам с помощью открытых профилей доступа (API) и получают доступ к актуальным данным федеральных регистров и могут использовать их для обновления внутренних справочников и других прикладных задач.

Елена Чичурина, директор МИАЦ Архангельской области, сказала: «Сервис “Управление НСИ” Архангельской области – удобный и современный инструмент, который позволяет с минимальными трудозатратами согласовывать НСИ во всех системах, которые используются в процессе оказания медицинской помощи. Это единый источник актуальной и достоверной информации о ресурсах здравоохранения области, который используется в том числе для формирования аналитической отчетности».

«Данные федеральных регистров ФРМР и ФРМО используются, в том числе, для форматно-логического контроля данных, передаваемых из региональных подсистем в ЕГИСЗ - сведений об оказанной медицинской помощи, данные лабораторных исследованиях и других, – отметил Андрей Соболев, менеджер проектов по управлению НСИ ГК “Нетрика”. – В частности, с 1 августа такой контроль будет осуществляться для сведений о структурных подразделениях медицинских организаций в системах “Федеральная интегрированная электронная медицинская карта”, “Федеральный реестр электронных медицинских документов” и “Федеральная электронная регистратура”, и наш проект позволил подготовить региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области к успешному выполнению этой задачи».

Информационный обмен между региональным и федеральным сегментом осуществляется внутри защищенной сети передачи данных Минздрава России с использованием электронной цифровой подписи. Для разработки использовался стек технологий PostgreSQL, Netcore, JavaScript, REST, FHIR.

В будущем планируется поддержка изменений структуры данных смежных федеральных мастер-регистров, а также развитие функций поиска и фильтрации данных на уровне программного и графического интерфейсов подсистемы с учетом специфики структуры информационных объектов федеральных регистров.

Информационная система «N3.Управление НСИ» – универсальное решение для управления мастер-данными и НСИ, которое уже используется в 16 регионах России. «N3.Управление НСИ» предназначена для ведения, хранения, поиска, идентификации, обработки и передачи мастер-данных НСИ общего информационного поля.