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N3 Group Netrika Нетрика Медицина N3.Управление НСИ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.08.2023 «Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области 1
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ» 1
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 1
03.08.2021 Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 1
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 1
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 176 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 42 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
Ростелеком 10948 1
Softline - Софтлайн 3743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 220 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 169 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Умные платформы 1988 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 315 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 24 2
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 7 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 1
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 6 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Соболев Андрей 9 5
Чичурина Елена 4 3
Башков Игорь 19 2
Герштанский Александр 3 2
Пылаева Жанна 4 2
Кених Наталья 1 1
Марков Алексей 8 1
Дюков Андрей 21 1
Харламова Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 31 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 14 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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