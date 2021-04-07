В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий

Единый регистр граждан льготных категорий, разработанный компанией «Нетрика медицина», позволяет собирать данные о жителях региона и их льготах из различных независимых источников в единый массив. В ближайшем будущем созданный регистр станет региональным сегментом Федерального регистра льготных категорий граждан, которые должны быть обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями за счет государства.

Одна из важнейших задач здравоохранения – своевременное обеспечение доступности медицинских препаратов и изделий для граждан льготных категорий за счет государства. С этой целью утверждено создание Федерального регистра льготного лекарственного обеспечения (ФР ЛЛО) на основе поручений Президента Российской Федерации по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения от 17 декабря 2018 г. № Пр-2420.

Среди ключевых задач ФР ЛОО – ведение федерального регистра граждан льготных категорий. Для наполнения и актуализации федерального регистра необходимо обеспечить информационный обмен со смежными системами, в том числе интеграцию с региональными сегментами государственной информационной системы здравоохранения.

Кузбасс одним из первых подключился к реализации федеральной задачи. К лету 2020 года в базах данных региона накопилось более 90 тысяч записей о льготах граждан, предоставленных Пенсионным фондом, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством социальной защиты населения Кузбасса и другими. В зависимости от источника эти данные могли отличаться по составу и качеству, из-за чего использование их в информационных и аналитических целях было затруднено. Требовалось решение для объединения разрозненной информации в единую структуру.

Такую возможность предоставил разработанный специалистами компании «Нетрика Медицина» единый регистр граждан льготных категорий Кемеровской области (ЕРГЛК). Он агрегирует данные о гражданах и их льготах, полученные из различных независимых источников, в единый структурированный массив в виде регистра подсистемы «N3.Управление НСИ». Умные алгоритмы подсистемы «N3.Индекс пациентов» сравнивают данные о гражданах разных источников и объединяют те из них, которые относятся к конкретному человеку. Таким образом, ЕГРЛК содержит все льготы гражданина, даже если информация о них хранится в разных информационных системах в различном виде. Сведения о льготных категориях граждан стали доступнее для сотрудников органов управления здравоохранением региона.

Проект длился с августа по декабрь 2020 года. Специалисты «Нетрика медицина» занимались программным и методическим обеспечением разработки и внедрения решения. Сегодня ЕРГЛК запущен и успешно эксплуатируется, доступ к нему предоставлен сотрудникам Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра. Кроме того, регистр стал источником данных для ранее внедренного в регионе сервиса «N3.Аналитика», где на основе собранной в системе «N3.Управление НСИ» информации о льготниках формируются аналитические отчеты для региональных органов управления здравоохранением.

«Создание регистра и сбор данных на уровне региона – первый этап нашего участия в организации информационного обмена с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения. Эффективное управление реестром льготных категорий граждан возможно только при четком взаимодействии и вертикальной интеграции информационных систем, при обмене структурированными данными в едином формате. Единый регистр граждан льготных категорий предоставляет нам такую возможность», – комментирует и. о. директора ГАУЗ «КМИАЦ» Наталья Кених.

«Объединение сведений о гражданах льготных категорий из различных независимых источников реализовано на основе наших готовых продуктов, которые были внедрены в Кемеровской области ранее: MDM-решения "N3.Управление НСИ" и системы "N3.Индекс пациентов". "N3.Управление НСИ" обеспечивает единое информационное пространство мастер-данных и нормативно-справочной информации для всех учреждений и органов управления здравоохранением в регионе. Таким образом, органы управления здравоохранением могут использовать созданный регистр комплексно в информационной, аналитической и методологической деятельности, а также легко подключать к регистру новые источники данных о гражданах льготных категорий в случае их появления», – комментирует руководитель проектов по управлению НСИ компании «Нетрика медицина» Андрей Соболев.

«С помощью интеграционных профилей к единому регистру граждан льготных категорий можно подключить не только новые источники сведений, но и различных потребителей данных. Хороший пример – дать возможность врачу со своего привычного рабочего места в медицинской информационной системе проверить актуальность льгот пациента при оформлении льготного рецепта», – отмечает руководитель отдела продаж и развития компании «Нетрика медицина» Андрей Дюков.