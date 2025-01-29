Сервис «N3.Индекс пациентов» решает одну из ключевых задач, возникающих при цифровизации здравоохранения. Он обеспечивает корректную идентификацию человека, обращающегося за медицинской помощью в различные медицинские организации и зарегистрированного в разных информационных системах. В момент обращения врачу необходима вся информация по пациенту, которая была передана в интегрированную электронную медицинскую карту (ИЭМК) пациента из поликлиник, стационаров, лабораторий, диагностических центров, систем скорой помощи, ИС ТФОМС и т. д.