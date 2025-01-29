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N3 Group Netrika N3.Индекс пациентов


Сервис «N3.Индекс пациентов» решает одну из ключевых задач, возникающих при цифровизации здравоохранения. Он обеспечивает корректную идентификацию человека, обращающегося за медицинской помощью в различные медицинские организации и зарегистрированного в разных информационных системах. В момент обращения врачу необходима вся информация по пациенту, которая была передана в интегрированную электронную медицинскую карту (ИЭМК) пациента из поликлиник, стационаров, лабораторий, диагностических центров, систем скорой помощи, ИС ТФОМС и т. д.

 


29.01.2025 В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины» 1
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 1
23.01.2024 «Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов» 1
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 1
14.03.2016 В Петербурге разработана региональная система управления данными пациентов для сферы здравоохранения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 147 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 48 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 37 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1460 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 352 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 266 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Умные платформы 1685 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2124 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 65 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 25 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 45 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 1
Linux OS 9967 1
Кених Наталья 1 1
Ряснова Елена 1 1
Дюков Андрей 17 1
Соболев Андрей 9 1
Чумаков Денис 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - СФО - Кемеровская область 901 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 118 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1621 1
Льготы - Льготные лекарства - Льготное лекарственное обеспечение - ФРЛЛО - Федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения 13 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2407 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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