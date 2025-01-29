N3 Group Netrika N3.Индекс пациентов
Сервис «N3.Индекс пациентов» решает одну из ключевых задач, возникающих при цифровизации здравоохранения. Он обеспечивает корректную идентификацию человека, обращающегося за медицинской помощью в различные медицинские организации и зарегистрированного в разных информационных системах. В момент обращения врачу необходима вся информация по пациенту, которая была передана в интегрированную электронную медицинскую карту (ИЭМК) пациента из поликлиник, стационаров, лабораторий, диагностических центров, систем скорой помощи, ИС ТФОМС и т. д.
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|N3 Group - Netrika - Нетрика 147 4
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 48 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
|Кених Наталья 1 1
|Ряснова Елена 1 1
|Дюков Андрей 17 1
|Соболев Андрей 9 1
|Чумаков Денис 18 1
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