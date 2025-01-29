Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
ИКТ 13213
Организации 10359
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3392
Системы 25154
Персоны 72470
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Кашпанов Алексей



29.01.2025 В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины» 1
21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кашпанов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 50 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 149 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 39 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 37 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 2
Администрация Краснодарского края 61 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1555 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 362 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 321 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 411 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 529 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 47 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
Корогод Максим 4 1
Марков Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 727 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 2
Reference - Референс 186 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще