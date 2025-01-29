Кашпанов Алексей
|29.01.2025
|В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины» 1
|21.01.2025
|Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
Кашпанов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область 727 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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