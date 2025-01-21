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Корогод Максим



21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
ИТ в здравоохранении 2020 1
24.11.2020 Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -

Мы нашли способ упростить работу участкового врача

 1
12.09.2016 «Нетрика» завершила модернизацию сегмента ЕГИСЗ Краснодарского края 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Корогод Максим и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 146 2
Элефус - Elephus 5 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Россети Ленэнерго 1700 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 3
Администрация Краснодарского края 61 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 770 1
Оповещение и уведомление - Notification 4609 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 26 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 1
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 45 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 2
Depositphotos - фотобанк 422 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
МИАЦ ЕС БУ ГБУЗ - Единая система бухгалтерского учета 2 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Запись 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144235 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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