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N3 Group Netrika Нетрика Медицина N3.Запись



10.04.2025 «Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
12.09.2016 «Нетрика» завершила модернизацию сегмента ЕГИСЗ Краснодарского края 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 152 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 2
Администрация Краснодарского края 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1395 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 789 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 414 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4072 1
Онлайн-запись 38 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 368 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4007 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 443 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 539 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5358 2
МИАЦ ЕС БУ ГБУЗ - Единая система бухгалтерского учета 2 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 49 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 1
Натыров Бадма 3 1
Дюков Андрей 17 1
Башков Игорь 17 1
Корогод Максим 4 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 763 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17658 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 887 1
Россия - ЦФО - Курская область 658 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 955 1
Россия - СФО - Кемеровская область 922 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 688 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 653 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 592 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 733 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8916 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10023 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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