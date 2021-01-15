Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн

С 14 января 2021 г. в Республике Калмыкия стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19. Жители региона могут получить талон на официальном республиканском портале записи на прием к врачу.

До 31 января Минздрав совместно с Минцифры по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко реализует сервис записи граждан на вакцинацию от коронавируса через Единый портал государственных услуг. Всем субъектам РФ для этого необходимо обеспечить взаимодействие с Единой государственной информационной системой здравоохранения.

Республика Калмыкия в числе первых выполнила важную в текущих эпидемиологических условиях задачу и открыла для жителей онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса. С 14 января сервис был запущен в пилотном режиме в Сарпинском районе, далее – заработал во всех медицинских организациях региона. Встать в очередь на вакцинацию жители могут, зайдя в личный кабинет на портале записи на прием к врачу. Услуга доступна авторизованным пользователям с подтвержденной учетной записью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Для создания ГИСЗ региона мы выбрали интеграционный подход. Это значит, что к региональной подсистеме записи на приём к врачу уже подключены государственные медицинские учреждения Республики, а вся необходимая информация предоставляется в федеральные сервисы ЕГИСЗ и на портал госуслуг. За счёт этого нам удалось предоставить новую электронную услугу по записи на вакцинацию в кратчайшие сроки – технические работы заняли всего четыре дня», – отметил Бадма Натыров, руководитель бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Медицинский информационно-аналитический центр».

Портал дистанционной записи на приём к врачу запущен в Республике Калмыкия в 2016 г. К нему подключены все государственные медицинские учреждения региона. Решение реализовано на базе интеграционной платформы «N3.Здравоохранение», разработчиком которого выступает ГК «Нетрика».

«В условиях пандемии обеспечение технической возможности записаться на вакцинацию от коронавируса онлайн требует оперативности от компаний-разработчиков. В ближайшее время электронная услуга будет реализована во всех субъектах, где работает сервис «N3.Запись на прием к врачу»: Архангельская область, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Забайкальский край, Камчатский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Хабаровский край», – сказал Андрей Дюков, заместитель руководителя отдела продаж и развития направления «Здравоохранение» ГК «Нетрика».