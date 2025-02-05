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Индексная книга (каталог) CNews*
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Онлайн-запись



05.02.2025 «Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71% 1
28.11.2024 «Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса в обновлении «Гравитация» 1
16.09.2024 Прием абитуриентов в российские университеты и колледжи стал доступен через онлайн-сервис Rient 1
10.09.2024 «Рег.ру» и YClients заключили соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2024 Годовой оборот рынка услуг составил 16,2 трлн руб. – «Авито Услуги» 1
15.05.2024 VK интегрирует Yclients: пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети 1
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1
18.03.2024 Покупатели вторички на «Домклик» могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома 1
21.12.2023 Сбербанк и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
02.11.2023 «Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients 1
04.10.2023 Записаться к ветеринару онлайн и вызвать специалиста на дом: какие сервисы для домашних питомцев доступны на mos.ru 1
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
16.01.2023 Предприниматели воспользовались услугами для бизнеса на mos.ru более 2,2 млн раз за год 1
28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
11.08.2022 В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники 1
11.05.2022 CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods 1
18.04.2022 В Москве в два раза выросла востребованность электронных госуслуг для бизнеса 1
11.02.2022 Новый формат онлайн-записи в кружки и секции появился на портале госуслуг Подмосковья 1
20.01.2022 Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 1
01.04.2021 Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 1
05.02.2021 Сервис ONDOC будет подключен к Единой государственной информационной системе здравоохранения 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 1
23.11.2018 Регионам выделили 63 миллиарда на создание национальной медицинской информсистемы 1
28.10.2016 СЭД «Дело» внедрена в Майминской районной больнице 1
21.09.2015 Тенденции и перспективы ИТ в медицине обсудили на открытой встрече представителей Digital Health 1
07.11.2013 Сервис онлайн-записи к врачу Medbooking.com привлек $1,5 млн инвестиций 1
10.05.2012 ФНС России запустила новый сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 1
27.04.2012 Топ-5 самых популярных электронных госуслуг Москвы 1
27.02.2012 В Москве запустили онлайн-запись в поликлиники 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Онлайн-запись и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 6
Ростелеком 9718 6
VK - Mail.ru Group 3456 4
Yandex - Яндекс 7374 4
VK - YClients - УайКлаентс 41 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 2
Ростелеком - РТЛабс 178 2
8241 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
X Corp - Twitter 2847 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 147 1
БАРС Груп 545 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
DXC Technology - XChanging 4 1
CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
Medods - Медодс 6 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 810 1
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 10 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
Microsoft Corporation 24646 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
SAP SE 5280 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 491 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Ланит Интеграция 190 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 4
Лента - Сеть розничной торговли 2088 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 2
Почта России ПАО 2118 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
X5 Group - Перекрёсток 548 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Фармстандарт АО 40 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 11 1
Мать и дитя 23 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 3 1
Белагропромбанк 22 1
Байтик - Детский технопарк 6 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 37 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 69 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 2
Правительство Москвы - Москомэкспертиза - Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 5 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 163 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3337 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
Федеральное казначейство России 1780 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10540 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 5
Оповещение и уведомление - Notification 4635 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 774 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7000 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1484 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11647 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12777 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 4
Data monetization - Монетизация данных 1633 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1204 4
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3834 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4695 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12056 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3021 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8205 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 14
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 172 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 2
VK - Яндекс.Дзен 188 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
VK - Mail.ru Календарь 16 2
VK - Mail.Ru Почта 350 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 2
Microsoft Outlook 1392 1
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Microsoft Office 3739 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 60 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 45 1
VK Mini Apps 58 1
VK Combo 83 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
VK Connect 21 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
VK Donut 18 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Яндекс.Бизнес 34 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 127 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
1С Первый Бит - БИТ.Phone - БИТ.АТС 4 1
Почта России - Партионная почта 3 1
Куртяник Надежда 260 3
Сергунина Наталья 369 3
Путин Владимир 3181 3
Чернышенко Дмитрий 565 2
Шадаев Максут 1013 2
Делицын Леонид 128 1
Кожемяко Светлана 1 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Зингер Анатолий 3 1
Паперный Евгений 11 1
Пастухов Борис 5 1
Уварова Мария 2 1
Куприянов Илья 3 1
Дюков Андрей 17 1
Натыров Бадма 3 1
Константинов Александр 19 1
Хитрова Елена 12 1
Боленков Андрей 1 1
Копин Роман 7 1
Суслов Константин 23 1
Симаков Игорь 1 1
Медведев Максим 5 1
Макаров Владимир 73 1
Смирнова Юлия 9 1
Шпирт Борис 3 1
Ефимов Владимир 144 1
Зубков Михаил 1 1
Агапова Анна 2 1
Гайнанов Эмиль 1 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Абакумов Евгений 206 1
Нестеров Алексей 144 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Александр 51 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Иншаков Дмитрий 49 1
Петров Артем 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7461 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 750 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1773 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 853 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 2
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 23 2
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 21 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2462 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 547 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
Россия - СФО - Кемеровская область 902 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 938 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 646 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 95 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 570 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 14 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 104 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 724 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 670 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 330 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 390 1
Россия - ДФО - Чукотка - Билибино 17 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 69 1
Россия - ДФО - Чукотка - Певек 9 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 643 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8700 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9837 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3662 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6146 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7505 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5986 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9973 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 3
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 89 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 118 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5375 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5668 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3564 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4822 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7623 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2131 1
Telegraph 195 1
Harvard Business Review 17 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
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Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 164 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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