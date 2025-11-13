В «Сбербанк Онлайн» можно купить новый автомобиль и записаться на шиномонтаж

Раздел «Авто» приложения «Сбербанк Онлайн» пополнился опциями «Новые авто» и «Шиномонтаж». Эти сервисы, которые уже доступны и на iOS, и на Android, упрощают жизнь автомобилистам и дают им новые возможности. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Новые авто»: машина по цене от производителя

Опция «Новые авто» позволяет приобрести новый автомобиль без переплат, посреднических наценок и навязанных услуг. Доступны 8 популярных брендов: Lada, Chery, Tenet, Jaecoo, Omoda, Belgee, Geely, Knewstar. Авто можно купить как за собственные средства, так и в кредит.

Чтобы приобрести машину, достаточно выбрать понравившуюся модель и отправить заявку на покупку. Специалист «СберАвто» – сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто – ответит на любые вопросы и поможет с дальнейшими шагами.

«Шиномонтаж»: онлайн-запись на востребованную здесь и сейчас услугу

Опция «Шиномонтаж» помогает быстро найти проверенный автосервис и записаться на шиномонтаж на удобное время — без очереди и по фиксированной цене. Партнер Сбербанка — сеть автосервисов Fit Service, которая работает в более чем 60 регионах России и обслуживает авто с размером колес до R21.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно рассчитать стоимость шиномонтажа для своего автомобиля, выбрать место и время, оплатить услугу онлайн и приехать на СТО в назначенный срок. Комплекс работ включает балансировку, снятие и установку колес (или монтаж в сборе), а также перебортировку. В подарок каждому клиенту — диагностика ходовой части.

Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка: «Приложением «Сбербанк Онлайн» пользуются десятки миллионов автолюбителей, и мы стремимся расширить для них набор доступных сервисов. К сезону смены резины с летней на зимнюю мы запустили опцию «Шиномонтаж». С ней больше не придется искать надежную станцию техобслуживания, стоять в очереди и гадать о стоимости работ: все организационные вопросы удобно решить онлайн. А покупка нового авто от сезона года не зависит, и здесь мы тоже готовы помочь — не только с выбором машины, но и с сопутствующими вопросами, которые наш специалист может взять на себя».