Belgee Белджи
Belgee и организации, системы, технологии, персоны:
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Натрусов Артем 284 2
|Сударкин Евгений 25 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Дунаев Сергей 55 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Аитов Тимур 197 1
|Соколовский Александр 40 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Онищенко Владислав 96 1
|Пермяков Артем 17 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Морозов Сергей 59 1
|Семчук Иван 12 1
|Глащенко Андрей 6 1
|Иванов Георгий 18 1
|Шевченко Владимир 146 1
|Шмаков Роман 17 1
|Малышев Александр 37 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Волков Анатолий 10 1
|Фридман Илья 42 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Попов Андрей 111 1
|Сахаров Александр 73 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Мухуров Азад 2 1
|Чернов Антон 23 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Тарасов Александр 9 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Абдуллин Алик 6 1
|Мингажев Эдуард 5 1
|Винер Алексей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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