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Belgee Белджи

Belgee - Белджи


16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
02.12.2024 «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге 1
02.11.2024 «Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50 2
12.09.2024 Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва» 2
26.08.2024 Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве 1
31.05.2019 Евгений Сударкин -

Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства

 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Belgee и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Ростелеком 9700 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 2
МегаФон 8804 1
SAP SE 5276 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6687 1
Citrix Systems 812 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Directum - Директум 1089 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Schneider Electric 575 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
Dassault Systemes 220 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Comindware - Колловэар 154 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
IBM Европа 7 1
Прогноз 1650 1
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 1
KUKA Robotics 34 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Changan Automobile Group 21 2
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Exeed 7 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
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Соловьев Алексей 88 1
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Глащенко Андрей 6 1
Иванов Георгий 18 1
Шевченко Владимир 146 1
Шмаков Роман 17 1
Малышев Александр 37 1
Размахаев Сергей 42 1
Волков Анатолий 10 1
Фридман Илья 42 1
Опенышева Светлана 64 1
Попов Андрей 111 1
Сахаров Александр 73 1
Гулянский Игорь 13 1
Мухуров Азад 2 1
Чернов Антон 23 1
Белайчук Анатолий 31 1
Тарасов Александр 9 1
Нестеров Андрей 20 1
Абдуллин Алик 6 1
Мингажев Эдуард 5 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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