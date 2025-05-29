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Prof-IT MES Система управления производственными процессами
Решение PROF-IT MES предназнаачено для оперативного управления производством. Продукт ориентирован на автомобильную промышленность. Решение построено на платформе 1С: Предприятие, Postgres и Astra Linux и объединяет диспетчирование заказов, управление производственными операциями, производственную логистику и поддержку процессов по управлению качеством.
УПОМИНАНИЯ
Prof-IT MES и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
|Сударкин Евгений 27 4
|Михайлов Иван 10 1
|Горевой Руслан 2 1
|Гумурзаков Эльдар 1 1
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