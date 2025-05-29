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Prof-IT MES Система управления производственными процессами


Решение PROF-IT MES предназнаачено для оперативного управления производством. Продукт ориентирован на автомобильную промышленность. Решение построено на платформе 1С: Предприятие, Postgres и Astra Linux и объединяет диспетчирование заказов, управление производственными операциями, производственную логистику и поддержку процессов по управлению качеством.

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Prof-IT Group поддержит проект «Цифровое производство Урал» 1
22.12.2023 Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал» 1
10.12.2021 Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65% 1
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками 1
31.05.2019 Евгений Сударкин -

Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства

 1
31.10.2018 УАЗ внедрил MES-систему для учета хода производства 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Prof-IT MES и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 60 5
8486 3
Ростелеком 9926 1
KUKA Robotics 34 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 362 1
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