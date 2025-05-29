Решение PROF-IT MES предназнаачено для оперативного управления производством. Продукт ориентирован на автомобильную промышленность. Решение построено на платформе 1С: Предприятие, Postgres и Astra Linux и объединяет диспетчирование заказов, управление производственными операциями, производственную логистику и поддержку процессов по управлению качеством.