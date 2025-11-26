Разделы

Цифровая платформа управления качеством QMS Professional вошла в Единый реестр российского ПО

Цифровая платформа QMS Professional от Prof-IT Group включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

QMS Professional — это платформа по управлению качеством производимой продукции и ее комплектующих на протяжении всего жизненного цикла изделий, начиная с момента ее проектирования и заканчивая послепродажным сервисом готового изделия. Решение ориентировано на предприятия, которые хотят перейти от разрозненных Excel-файлов и «ручных» процедур к единому цифровому контуру качества.

Внесение в реестр подтверждает, что QMS Professional полностью разработан в России и соответствует установленным требованиям по технологической независимости как самого продукта, так и его компонентов.

QMS Professional разработана, как модульная система, которая поддерживает следующие процессы: управление проектами APQP/ PPAP; блокировка перемещения изделий и формирование гарантийных кампаний; планирование и регистрация результатов входного контроля; управление несоответствиями с возможностью анализа причин и мониторинга разработанных мероприятий; работа с гарантийными обращениями и их аналитика; формирование разрешений на отклонение от установленных требований; формирование претензий поставщику по результатам регистрации несоответствий с возможностью отслеживания статуса решений; аудиты процессов и систем с возможностью регистрации замечаний с помощью мобильных устройств; управление операциями по обслуживанию продукции в процессе хранения; интеграционный слой с REST API, позволяющий настроить обмен данными с системами MES (в частности, с PROF-IT MES), ERP, CRM и другим ПО в ИТ-ландшафте предприятия, работающими как на «: Предприятии», так и иных платформах.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Платформа поддерживает развертывание в облаках российских провайдеров. Есть интеграция с импортонезависимыми СУБД: PostgreSQL Postgres Pro,Tantor, Pangolin. Предусмотрена возможность построения отказоустойчивой архитектуры и масштабирования.

«Включение QMS Professional в реестр — важный шаг для наших заказчиков. Для них это гарантия технологической независимости и прозрачности происхождения решения. А для нас возможность расширять присутствие на рынке и предлагать предприятиям промышленности современный, полностью отечественный инструмент управления качеством», — отметил Олег Киселев, директор направления цифровой промышленной интеграции Prof-IT Group.

