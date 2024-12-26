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Киселев Олег



26.12.2024 Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве 1
20.12.2024 Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace 1
07.08.2024 Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI 1
23.07.2024 Prof-IT Group открывает новое направление бизнеса по внедрению BI-систем 1
04.05.2017 «Полиматика» и «ХэндиСофт» представили аналитическую систему для работы с данными «1С: Предприятие» 1
31.10.2016 «Роснано» c доходностью выходит из проекта с «Микроном» 1
30.10.2012 Зять Кучмы заработал на акциях «Билайна» $116 млн 1
01.10.2012 Telenor стал владельцем 42,95% голосующих акций VimpelCom 1
04.09.2012 «Ланит» автоматизирует документооборот в «Югории» 1
11.01.2012 Таинственным новогодним покупателем «Билайна» оказался зять Кучмы 2
09.01.2012 Зам Чубайса под Новый год продал «Билайн» неизвестному покупателю 1
24.11.2011 «Билайн» остается недоступным для египетского миллиардера 1
02.11.2011 Замглавы «Роснано» отверг обвинения в фиктивной покупке акций «Билайна» 1
01.11.2011 Зама Чубайса обвинили в фиктивной покупке акций «Билайна» 3
14.06.2011 Зам Чубайса ради «Билайна» занял $108 млн 1
06.06.2011 Зам Чубайса купил акции “Билайна” на $101 млн 1
13.04.2011 «Роснано» раскрыло сумму прибыли и стоимость активов за 2010 г. 1
21.10.2009 Официальная статистика гриппа А (H1N1) в РФ занижена на порядок 1
27.04.2009 ВОЗ объявила вспышку "свиного гриппа" "угрозой здравоохранения международного уровня" 1
25.06.2008 Под управлением PM Expert внедрена ИС страхования жизни в «Ренессанс Life» 1
19.03.2008 Готовятся испытания универсальной нановакцины от большинства штаммов гриппа 1
23.06.2003 ТВС отлучили от российского эфира 1
16.06.2003 Минпечати готово приостановить лицензию ТВС на вещание 2
06.06.2003 Чубайс оставил ТВС 1
03.06.2003 Началось отключение ТВС от кабельных сетей Москвы 1
12.05.2003 ТВС избрало новый совет директоров, НТВ меняет кадры 1
29.04.2003 ТВС придется вернуть «шестую кнопку» ТВ-6? 1
14.04.2003 ТВС может стать телеканалом лишь двух столиц 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Киселев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 9
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 7
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 4
Мостелеком 72 3
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
АФК Система ПАО 1797 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
AriaDSL 4 1
8213 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Питерская группа связистов 434 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
PM Expert 113 1
HandySoft - Хэндисофт 3 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Qlik - QlikTech 160 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 1
БАРС Груп 545 1
Альфа-Групп 696 9
Sparrowhill Trading 5 5
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Югория - страховая компания 42 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Альфа-Банк 1769 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
101Hotels.com 456 1
Vermeer Trust 1 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Президент Украины 123 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 34 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Microsoft Office 3734 1
PIX RPA Platform. 75 1
PIX BI 52 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
БАРС.Alpha BI 39 1
Чубайс Анатолий 212 10
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 7
Дерипаска Олег 37 6
Фридман Михаил 134 5
Хан Герман 49 4
Путин Владимир 3171 3
Кузьмичев Алексей 48 3
Пинчук Виктор 43 3
Киселев Евгений 13 3
Линшиц Игорь 4 3
Мамут Александр 129 2
Абрамович Роман 46 2
Лесин Михаил 28 2
Кучма Леонид 29 2
Йордан Борис 10 2
Песков Дмитрий 106 1
Усманов Алишер 301 1
Махонов Александр 31 1
Эрнст Константин 17 1
Скворцов Сергей 15 1
Васильев Сергей 51 1
Ефимов Алексей 13 1
Зимин Дмитрий 39 1
Мильнер Юрий 134 1
Корчагин Павел 16 1
Ткаченко Александр 6 1
Любимов Александр 14 1
Думалкин Евгений 13 1
Чернышев Константин 13 1
Черновалов Павел 7 1
Кудрин Алексей 124 1
Лужков Юрий 113 1
Добродеев Олег 16 1
Шумаков Сергей 1 1
Трапезников Андрей 1 1
Фикс Сергей 2 1
Заполь Юрий 2 1
Синельщикова Лариса 1 1
Терекбаев Руслан 1 1
Химич Роман 44 1
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Европа Восточная 3075 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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Великобритания - Остров Мэн 78 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
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Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
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Металлообработка 42 1
Английский язык 6634 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
AP - Associated Press 2004 1
Известия ИД 624 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 7 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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