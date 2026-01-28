Разделы

Трапезников Андрей


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях 1
15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 1
18.05.2006 В Подмосковье загорелась подстанция научного центра 1
18.05.2006 В Подмосковье загорелась подстанция научного центра 1
12.05.2003 ТВС избрало новый совет директоров, НТВ меняет кадры 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Трапезников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 22 1
Питерская группа связистов 437 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 16 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 39 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 13 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 54 1
Киселев Олег 34 2
Чубайс Анатолий 218 2
Мильнер Юрий 136 1
Галкин Борис 7 1
Куликов Сергей 34 1
Зимин Дмитрий 41 1
Малышев Андрей 13 1
Ефимов Алексей 15 1
Дерипаска Олег 39 1
Линшиц Игорь 4 1
Пимкин Дмитрий 6 1
Шумаков Сергей 1 1
Фролов Евгений 8 1
Калюжный Сергей 7 1
Йордан Борис 10 1
Удальцов Юрий 12 1
Киселев Евгений 13 1
Мамут Александр 132 1
Перфильев Василий 1 1
Касенкова Марина 4 1
Орлова Дина 16 1
Смолькин Игорь 1 1
Ослон Ольга 1 1
Сенкевич Николай 5 1
Цымблер Аркадий 1 1
Уринсон Яков 5 1
Точилин Олег 1 1
Аветисян Владимир 4 1
Губаев Наиль 5 1
Кабакчи Денис 1 1
Желенко Денис 1 1
Подольский Борис 6 1
Терекбаев Руслан 1 1
Набутов Кирилл 1 1
Абрамович Роман 46 1
Галстян Артур 3 1
Путин Владимир 3378 1
Фикс Сергей 2 1
Кушнарев Андрей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1821 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 1
NEWSru.com 229 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 2
