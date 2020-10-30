Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Мамут Александр

СОБЫТИЯ


30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

ый владелец «Рамблера» Сбербанк станет единственным владельцем холдинга Rambler. Компания выкупит у Александра Мамута его 45-процентную долю, тем самым консолидировав 100% «Рамблера». На момент
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx

адельцы Nginx – зарегистрированные в штате Делавер фонды Runa Capital и Eventure Capital. Структура Александра Мамута подала иск к создателям Nginx в американский суд Lynwood требует выплатить

08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx

Переговоры Сбербанка и Мамута Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом, одним из основных акционе
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром

Сбербанка Сбербанк находится в процессе переговоров о покупке доли в Rambler Group предпринимателя Александра Мамута. Условия сделки уже согласованы, она одобрена правлением, решение было един
18.08.2016 Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш

под брендом BIEL. В 2011 г. Multinet привлек в свой проект в Бангладеше двух российских инвесторов: Александра Мамута и группу ИСТ. После этого BIEL запустил в диапазоне 3,5 ГГц сеть беспроводн
16.12.2011 Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota

Инвестиционная группа «Ист» сообщила о покупке на паритетной основе с компанией A&NN Александра Мамута контрольного пакета акций перуанского оператора Yota Del Peru, владеющего ч
04.10.2006 Александр Мамут инвестирует в блогобизнес

ших доходов. Тот же Liveinternet собирает в год не более $150 тыс. Мы не исключаем, что проект г-на Мамута сможет стать успешным».
04.10.2006 Александр Мамут инвестирует в интернет

Бизнесмен Александр Мамут планирует создать крупнейший развлекательный портал в интернете, пишут «Известия». Для реализации проекта создана компания Sup-Fabrik, принадлежащая Мамуту и его партнеру Эндрю


Публикаций - 133, упоминаний - 186

Мамут Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 44
МегаФон 10742 35
Yandex - Яндекс 9216 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
VK - Mail.ru Group 3602 13
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Nginx - Энджайникс 209 8
Six Apart 48 7
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
Lenovo Motorola 3566 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
F5 Networks 77 6
Питерская группа связистов 441 5
Ростелеком 10948 5
Microsoft Corporation 25775 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Google LLC 12690 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 3
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 3
AOL Inc - America Online 1883 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 2
Эпоха диджитал 2 2
Samsung Electronics 11065 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Евросеть 1421 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Связной ГК 1401 20
Альфа-Групп 745 20
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
A&NN 15 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
Era Capital - Ера Капитал 15 12
Solvers 26 10
Garsdale Services 39 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Trellas 23 7
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 7
Lynwood Investments 9 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
SLV 13 5
Rambert Holdings - Rambert Managment 5 5
Альфа-Банк 1979 5
Беталинк 105 4
Ренова Капитал - Renova Capital 13 4
ИНС - Институт национальной стратегии 31 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
Связной Банк 113 3
Цифроград 171 3
Cukurova 97 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Runa Capital 158 3
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 2
e.ventures 11 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правительство РФ - Федеральный проектный офис Правительства Российской Федерации 2 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
USB modem - USB модем 312 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 27
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 7
Rambler Group - Рамблер Касса 23 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 6
Apple iPhone 6 4861 6
Myspace - социальная сеть 640 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
МТС Афиша 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
Stafory - робот Вера 377 1
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Яндекс.Эфир 18 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
Biglion - Биглион 59 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Яндекс.Видео 37 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
Сбер - СберПрайм 68 1
Nginx Plus 14 1
Малис Александр 158 30
Артемьев Тимур 34 25
Усманов Алишер 311 19
Малис Олег 86 15
Носик Антон 106 11
Ноготков Максим 53 10
Брюквин Юрий 300 8
Кочетков Владислав 248 8
Лапшина Екатерина 18 8
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 8
Путин Владимир 3454 8
Волож Аркадий 268 8
Хасис Лев 105 8
Сысоев Игорь 41 8
Коновалов Максим 20 7
Потанин Владимир 91 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Левин Борис 57 7
Власкин Андрей 18 7
Греф Герман 485 7
Вексельберг Виктор 155 6
Гришин Дмитрий 210 6
Клименко Герман 51 6
Молибог Николай 17 6
Мачабели Константин 13 6
Абрамян Рафаэль 11 5
Гервис Юрий 11 5
Касперская Наталья 319 5
Мирошников Борис 63 5
Фридман Михаил 146 4
Несис Александр 6 4
Собчак Ксения 17 4
Латыш Дмитрий 5 4
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 4
Соколов Александр 51 3
Мильштейн Дмитрий 13 3
Зайцева Анна 70 3
Гуськова Оксана 8 2
Солдатенков Сергей 162 2
Абрамович Роман 47 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Кипр - Республика 636 10
Европа 24964 8
Украина 7928 8
Турция - Турецкая республика 2620 7
Великобритания - Виргинские Острова 245 7
Казахстан - Республика 6048 6
Швеция - Королевство 3782 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Калифорния 4829 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Перу - Республика 293 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Израиль 2856 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Австрия - Вена 261 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Беларусь - Минск 706 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Швейцария - Женева 332 1
Хорватия - Республика 287 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
США - Делавэр 176 1
Монако Княжество 107 1
Индия - Нью-Дели 88 1
Уганда - Республика 92 1
Никарагуа - Республика 60 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 30
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
Английский язык 7030 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 10
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 18
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 17
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 14
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
Ведомости 1466 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Rambler Group - Секрет фирмы 39 3
Forbes - Форбс 1002 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Известия ИД 770 2
Roem.ru - Роем.ру 49 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
News Corp - News Corporation 221 1
NEWSru.com 229 1
Rambler Group - WMJ.ru 3 1
Росбалт ИА 60 1
Банкста - Telegram-канал 8 1
РБК Медиа 15 1
Вечерний интернет 1 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
The Bell - Издание 42 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Рустелеком ТК 305 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
CNews AWARDS - награда 571 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Чемпионат Италии по футболу 14 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще