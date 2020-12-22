Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мамут Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 173
Мамут Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чичваркин Евгений 82 22
|Малис Олег 55 12
|Малис Александр 111 11
|Волож Аркадий 181 8
|Хасис Лев 96 8
|Сысоев Игорь 31 7
|Лапшина Екатерина 12 7
|Греф Герман 205 7
|Коновалов Максим 15 6
|Артемьев Тимур 13 6
|Ноготков Максим 40 5
|Путин Владимир 1824 5
|Касперская Наталья 197 5
|Абрамян Рафаэль 10 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Потанин Владимир 19 3
|Усманов Алишер 241 3
|Соколов Александр 22 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Гуськова Оксана 8 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Лопатинский Юрий 1 1
|Морошкин Александр 106 1
|Филипук Ольга 6 1
|Барская Ольга 1 1
|Лукин Александр 3 1
|Галперин Дмитрий 2 1
|Сюй Виктор 22 1
|Грачева Мария 8 1
|Петров Евгений 11 1
|Брусилова Елена 5 1
|Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
|Доброхвалова Татьяна 2 1
|Александров Александр 18 1
|Ильф Илья 1 1
|Алексеев Андрей 8 1
|Ашманов Игорь 26 1
|Ипполитов Игорь 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Леонтьев Денис 2 1
|CNews Analytics 1988 3
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|500 Startups 23 1
|МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru