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Мамут Александр
СОБЫТИЯ
|30.10.2020
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Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком
ый владелец «Рамблера» Сбербанк станет единственным владельцем холдинга Rambler. Компания выкупит у Александра Мамута его 45-процентную долю, тем самым консолидировав 100% «Рамблера». На момент
|11.06.2020
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Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx
адельцы Nginx – зарегистрированные в штате Делавер фонды Runa Capital и Eventure Capital. Структура Александра Мамута подала иск к создателям Nginx в американский суд Lynwood требует выплатить
|08.06.2020
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Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx
Переговоры Сбербанка и Мамута Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом, одним из основных акционе
|22.04.2019
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Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром
Сбербанка Сбербанк находится в процессе переговоров о покупке доли в Rambler Group предпринимателя Александра Мамута. Условия сделки уже согласованы, она одобрена правлением, решение было един
|18.08.2016
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Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш
под брендом BIEL. В 2011 г. Multinet привлек в свой проект в Бангладеше двух российских инвесторов: Александра Мамута и группу ИСТ. После этого BIEL запустил в диапазоне 3,5 ГГц сеть беспроводн
|16.12.2011
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Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota
Инвестиционная группа «Ист» сообщила о покупке на паритетной основе с компанией A&NN Александра Мамута контрольного пакета акций перуанского оператора Yota Del Peru, владеющего ч
|04.10.2006
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Александр Мамут инвестирует в блогобизнес
ших доходов. Тот же Liveinternet собирает в год не более $150 тыс. Мы не исключаем, что проект г-на Мамута сможет стать успешным».
|04.10.2006
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Александр Мамут инвестирует в интернет
Бизнесмен Александр Мамут планирует создать крупнейший развлекательный портал в интернете, пишут «Известия». Для реализации проекта создана компания Sup-Fabrik, принадлежащая Мамуту и его партнеру Эндрю
Мамут Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Малис Александр 158 30
|Артемьев Тимур 34 25
|Усманов Алишер 311 19
|Малис Олег 86 15
|Носик Антон 106 11
|Ноготков Максим 53 10
|Брюквин Юрий 300 8
|Кочетков Владислав 248 8
|Лапшина Екатерина 18 8
|Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 8
|Путин Владимир 3454 8
|Волож Аркадий 268 8
|Хасис Лев 105 8
|Сысоев Игорь 41 8
|Коновалов Максим 20 7
|Потанин Владимир 91 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Левин Борис 57 7
|Власкин Андрей 18 7
|Греф Герман 485 7
|Вексельберг Виктор 155 6
|Гришин Дмитрий 210 6
|Клименко Герман 51 6
|Молибог Николай 17 6
|Мачабели Константин 13 6
|Абрамян Рафаэль 11 5
|Гервис Юрий 11 5
|Касперская Наталья 319 5
|Мирошников Борис 63 5
|Фридман Михаил 146 4
|Несис Александр 6 4
|Собчак Ксения 17 4
|Латыш Дмитрий 5 4
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 4
|Соколов Александр 51 3
|Мильштейн Дмитрий 13 3
|Зайцева Анна 70 3
|Гуськова Оксана 8 2
|Солдатенков Сергей 162 2
|Абрамович Роман 47 2
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