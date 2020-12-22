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Мамут Александр


22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 1
19.11.2020 Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты 1
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 5
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 4
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 3
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 1
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 3
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 1
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital 1
15.10.2019 «Яндекс» обещает выпускать по сериалу в месяц 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
17.09.2019 Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 2
19.06.2019 После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному» 1
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 1
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера» 5
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 4
22.04.2019 Сбербанк покупает крупную долю в Rambler, соблазнившись кинотеатром 2
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler 2
18.10.2018 Сбербанк хочет купить 30% «Яндекса». Известие об этом обрушило акции поисковика 1
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 1
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 1
26.02.2018 «Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети» 1
31.08.2017 «Мегафон» получил от «Евросети» многомиллиардный убыток 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
09.07.2017 Скончался один из основателей Рунета Антон Носик 1
07.04.2017 Госдума утвердила пенсионные льготы для ИТ-компаний 1
04.04.2017 «Билайн» получил от «Евросети» убыток $99 млн 2
29.03.2017 «Мегафон» проговорился о колоссальном убытке «Евросети» 2
16.03.2017 Через месяц «Евросеть» развалится надвое 1
16.01.2017 Продан самый первый поисковик Рунета 6
30.12.2016 Путин подписал закон о льготах для ИТ-компаний 1

Публикаций - 109, упоминаний - 173

Мамут Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 39
Rambler Group - Рамблер ГК 485 35
Yandex - Яндекс 4101 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
VK - Mail.ru Group 2483 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 8
Nginx - Энджайникс 100 6
F5 Networks 81 6
InfoWatch - Инфовотч 607 5
Microsoft Corporation 11077 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Питерская группа связистов 114 3
Cisco Systems 2040 3
Ngenix 42 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Samsung Electronics 5666 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Telegram Group 702 2
RedSys - РедСис 67 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Malivar - Маливар 4 1
Lonestar Enterprises 1 1
Nvidia Corp 2019 1
Цифровые активы 11 1
Insize 4 1
Рустелеком ТК 197 1
GitHub 412 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Т-Платформы 274 1
Acronis - Акронис 364 1
SAP SE 3212 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
3738 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 22
Era Capital 12 11
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 9
Связной ГК 878 8
Евросеть 885 8
Формула Кино - Синема Парк 20 6
Solvers 15 6
SLV 7 5
Национальный банк Траст 96 5
A&NN Investments 5 5
Lynwood Investments 6 5
Trellas 17 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
Открытие ФК 538 4
Garsdale Services 36 3
Телефон.Ру 60 2
A&NN 14 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
Runa Capital 153 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
КБ Стрелка 3 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Азбука-Аттикус 4 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
First Merchantile Capital 1 1
Orion Capital 1 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
BV Capital - Eventure Capitale 9 1
OMD OM Group 13 1
DTSRetail Ltd 3 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
ВкусВилл 48 1
X5 Group 599 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Альфа-Групп 319 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Правительство РФ 2203 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 6
Rambler Касса 13 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
СПАРК-Интерфакс 104 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Яндекс.Эфир 15 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
IBM Cognos TM1 36 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Nginx Plus 12 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
Apache HTTP Server 222 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Яндекс.Маркет 439 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Skype 1467 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Чичваркин Евгений 82 22
Малис Олег 55 12
Малис Александр 111 11
Волож Аркадий 181 8
Хасис Лев 96 8
Сысоев Игорь 31 7
Лапшина Екатерина 12 7
Греф Герман 205 7
Коновалов Максим 15 6
Артемьев Тимур 13 6
Ноготков Максим 40 5
Путин Владимир 1824 5
Касперская Наталья 197 5
Абрамян Рафаэль 10 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Потанин Владимир 19 3
Усманов Алишер 241 3
Соколов Александр 22 3
Белоусов Сергей 217 2
Гуськова Оксана 8 2
Никифоров Николай 1126 2
Лопатинский Юрий 1 1
Морошкин Александр 106 1
Филипук Ольга 6 1
Барская Ольга 1 1
Лукин Александр 3 1
Галперин Дмитрий 2 1
Сюй Виктор 22 1
Грачева Мария 8 1
Петров Евгений 11 1
Брусилова Елена 5 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Доброхвалова Татьяна 2 1
Александров Александр 18 1
Ильф Илья 1 1
Алексеев Андрей 8 1
Ашманов Игорь 26 1
Ипполитов Игорь 1 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Леонтьев Денис 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
США - Сан-Франциско 692 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Кипр - Республика 247 2
США - Кремниевая долина 399 2
США - Калифорния 973 1
Россия - Сочи 912 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Европа 3752 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
США - Делавэр 53 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Мошенничество 53 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 10
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 8
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 8
Чемпионат.com - Championat.com 16 6
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 5
Thomson Reuters - Рейтер 1729 4
Ведомости 259 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Wikipedia - Википедия 276 1
The Bell - Издание 34 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Секрет фирмы 13 1
CNews Analytics 1988 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
500 Startups 23 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
CNews AWARDS 291 3
Чемпионат Италии по футболу 6 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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