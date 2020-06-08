Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx

Переговоры Сбербанка и Мамута

Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом, одним из основных акционеров Rambler Group о снижении его доли в совместном предприятии (СП), пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. По их итогам Сбербанк может получить контроль над группой.

По данным издания, переговоры проходят на фоне дела против разработчиков программного сервера Nginx (читается «энджинкс»), к которым одна из структур Мамута предъявила претензии о нарушении прав на ПО.

Перераспределение долей в Rambler

Как утверждает один из источников РБК, в результате переговоров доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанк обретет контроль над группой. Другие источники издания подтвердили факт ведения переговоров об увеличении доли Сбербанка, но не уточнили детали.

Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку, в рамках которой банк инвестировал в медиагруппу и стал ее совладельцем с пакетом акций в 46,5%, в августе 2019 г., а впервые о ней было объявлено в апреле 2019 г.

Сбербанк претендует на контроль над Rambler Group

По итогам сделки Сбербанк вложил в капитал медиагруппы денежные (cash-in) инвестиции, которые, как предполагалось, «пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ». В частности, банк и Rambler сообщали о планах по развитию информационного видеоконтента для экосистемы Сбербанка.

Как ранее сообщали источники РБК, сделка также предусматривает рефинансирование долга группы, а также опцион на последующее увеличение доли Сбербанка в компании – в зависимости от соответствия в будущем реальных финансовых результатов запланированным.

Важно отметить, что став акционером Rambler Group, Сбербанк получил гарантии отсутствия каких-либо нераскрытых нарушений прав интеллектуальной собственности со стороны третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной собственности компании, а также об отсутствии оснований для судебных разбирательств.

Претензии к Nginx

12 декабря 2019 г. стало известно, что в московском офисе компании – разработчика Nginx прошел обыск по жалобе кипрского офшора Lynwood Investments, акционера Rambler, которому медиагруппа переуступила свои права по данному спору.

За созданием веб-сервера стоит бывший системный администратор в Rambler Игорь Сысоев. Разработкой данного ПО он занялся еще в 2002 г. Оно распространялось бесплатно по лицензии с открытым кодом. На нем, в частности, работали серверы Rambler.

Игорь Сысоев, «отец» популярного веб-сервера Nginx

После ухода из компании в 2011 г. Сысоев вместе с Максимом Коноваловым основали компанию Nginx, которая продолжила развивать продукт, а в начале 2019 г. Nginx был продан американской компании F5 Networks за $670 млн. Сысоев и Коновалов остались работать в компании.

16 декабря 2019 г. совет директоров Rambler по инициативе Сбербанка решил принять меры для прекращения уголовного разбирательства в отношении создателей Nginx. В частности, советом директоров было принято решение поручить менеджменту компании обеспечить расторжение договора с Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления. Кроме того, сам Rambler должен был обратиться в правоохранительные органы с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении основателей компании Nginx и о возможном обеспечении защиты интересов компании в рамках гражданско-правового процесса. Глава Сбербанка Герман Греф также выразил мнение, что споры такого рода должны рассматриваться в арбитражном суде, а не в рамках уголовного процесса.

Несмотря на то, что в конце апреля 2020 г. Rambler расторг отношения с Lynwood, конечным бенефициаром которой предположительно является Александр Мамут, от претензий к разработчикам знаменитого веб-сервера она отказываться не стала.

По словам одного из собеседников РБК, Сбербанк интересует, когда именно Rambler передал права требования к Nginx. «Если это произошло не в 2015 г., а за несколько месяцев до того, как в офисе Nginx произошли обыски, то такая сделка должна была выноситься на рассмотрение совета директоров СП, нужно было получить его одобрение», – отметил он.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал РБК, что корпоративный договор может предусматривать случаи, когда при нарушении его условий доля одного партнера перетекает к другому.