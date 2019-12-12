Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей

Структура Александра Мамута добивается защиты прав на веб-серверное ПО Nginx, созданное бывшим сотрудником «Рамблера» Игорем Сысоевым. В московском офисе Nginx, по неофициальной информации, прошли обыски.

Обыски в московском офисе Nginx

В московском офисе компании-разработчике одноименного веб-серверного ПО Nginx (читается «Энджайникс» или «Энджиникс») прошли обыски, утверждает пользователь Twitter Игорь Ипполитов. По его словам, обыск был инициирован «Рамблер Интернет Холдинг», заявившем свои прав на данное ПО.

Позднее пост Ипполитова был удален. Но информацию об обысках в офисе Nginx подтвердили CNews двое человек, знакомых с сотрудниками компании.

Как появился Nginx и причем тут «Рамблер»

Разработкой ПО Nginx с 2002 г. занимался сотрудником интернет-компании «Рамблер» Игорь Сысоев. Созданный им веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. На нем, в частности, работали сервера «Рамблера».

Nginx вошел в число самых популярных веб-серверов в мире, став альтернативой основного продукту в данной сфере - Apache. В 2011 г. Сысоев покинул «Рамблер» и вместе с Максимом Коноваловым основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО.

Создатель Nginx Игорь Сысоев

В тот момент компания привлекла свои первые венчурные инвестиции - на сумму $3 млн - от венчурных Runa Capital Сергея Белуосва, e.ventures и MSD.Capital. У Nginx появился офис в США. С тех пор компания неоднократно получала деньги от инвесторов.

В начале 2019 г. Nginx был продан американской компании F5 Networks за $750 млн. Сысоев и Коновалов остались работать в компании.

Как свободный доступ к ПО Nginx нарушил права «Рамблера»

Согласно документам, которые выложил Ипполитов, «Рамблер Интернет Холдинг» утверждает, что ПО Nginx создавалось неустановленными сотрудниками компании по поручению своего работодателя в период не позднее октября 2004 г. При этом ПО размещалось на серверах «Рамблера».

Затем на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Nginx, которая, как указано в документах, ложно назвала правообладателем одноименного продукта Игоря Сысоева. В заявлении указывается, что неустановленные лица, зная о том, что права на ПО Nginx принадлежат «Рамблеру», без его согласия выложили данное ПО для свободному доступа в интернет.

Тем самым, указано в заявлении, с неопределенным кругом лиц был заключен договор о предоставлении им права использования объекта интеллектуальной собственности. В документах указывается, что неустановленные лица совершили преступный сговор и нанесли «Рамблеру» ущерб в особо крупном размере - 51 млн руб.

По мнению пресс-службы «Рабмлера» «любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права». Таким образом, нарушителями своих прав компания объявляет всех пользователей Nginx.

Как утверждает «Рамблер», нарушения его прав на ПО Ngnix происходили в период с 2012 г. по настоящее время. Также утверждается, что в ходе предварительного следствия в офисе Nginx были получены документы о ПО и переписка компании с «Рамблером».

«Рамблер» переуступил права Мамуту

В пресс-службе «Рамблер Интернет Холдинг» CNews заявили, что не обладают информацией об обысках в офисе Nginx. Однако в холдинге подтвердили, что действительно считают действиях своих бывших сотрудников нарушением прав компании на ПО Nginx.

При этом «Рамблер Интернет Холдинг» переуступил свои права по данному спору своему акционеру, кипрскому офшору Lynwood Invetsments, который обладает «всеми компетенциями для восстановления справедливости, в том числе в судах». Этот офшор принадлежит Александру Мамуту, который вместе со Сбербанком входит в число крупнейших акционеров «Рамблера».

К моменту публикации Игорь Сысоев и пресс-служба F5 Networks не ответили на запросы CNews по данному вопросу. Ранее Сысоев говорил CNews, что у «Рамблера» нет прав на ПО Nginx. Несмотря на то, что Сысоев разработал его, работая в «Рамблере, его должность звучала как системный администратор.

В то же время, согласно российскому законодательству, работодатель может предъявлять права на результат деятельности своих сотрудников только в том случае, если данный труд был сделан только в рамках выполнения соответствующими сотрудниками своих рабочих обязанностей. Поскольку Сысоев формально не работал программистом, то и создать ПО Nginx в рамках выполнения своих рабочих обязанностей он не мог, говорил основатель данного ПО.