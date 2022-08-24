Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ

Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 ертификатов, также существуют риски отзыва действующих сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами (УЦ). Импортозамещение экосистемы TLS является одним из приоритетов российского ИТ, отмечают в Ngenix. Сегодня из-за того, что многие популярные у разработчиков браузеров удостоверяющие центры находятся за рубежом, а также возникающих сложностей с установкой SSL/TLS-сертификатов, у росси

NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений NGENIX, ведущий российский провайдер облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов, объявила о появлении новой функциональности в сервисе оптимизации изображений NGENIX Image Optimization. В обновленной версии Image Optimization теперь доступна возможность размытия изображений (blur). Новая функциональность призвана улучшить пользовательский опыт при за

Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве, благодаря которому заказчики, пользующиеся облачной инфраструктурой Dataline, смогут в рамках единого контракта подключиться к распределенной облачной платформ

Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» менты на распределенной облачной платформе одного провайдера. Она поддержит стремительный рост числа заказов и расширение географии доставки. Самый быстрорастущийe-grocery в Рунете использует сервисы NGENIX для ускорения загрузки веб-ресурса, защиты от кибератаки стабильной работы при пиковых нагрузках. Распределенная облачная инфраструктура с десятками узлов во всех федеральных округах пом

«Дочки» Сбербанка и Ростелекома объединились для борьбы с киберугрозами BI.ZONE и NGENIX заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования и обеспечения кибербезопасности публичных веб-приложений. Вместе компании не только создадут новые механизмы защиты от сущест

Облачный провайдер Ngenix обновил технологическую платформу ость приложений, защиту данных и безопасность коммуникаций, – говорит генеральный директор «Ростелеком – ЦОД», вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов. – Обновление платформы Ngenix соответствует нашей стратегии, направленной на развитие технологичных продуктов для государства и бизнеса» Новая система защиты от DDoS-атак на уровне приложений (L7) с раскрытием или бе

«Ростелеком» представил облачное решение для защиты веб-ресурсов «Ростелеком» совместно с NGENIX (входит в ГК «Ростелеком») представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Внедрение решения позволит «Ростелекому» расширить линейку сервисов информационной безоп

Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве Компании Qrator Labs, поставщик услуг противодействия DDoS-атакам в комплексе с решениями WAF (Web Application Firewall), и Ngenix, российский оператор CDN (Content Delivery Network), объявили о начале технологического сотрудничества, в рамках которого компании намерены обмениваться данными с целью повышения качеств

Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента Известный юрист и крупный предприниматель Дмитрий Шумков приобрел долю в российской сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN) Ngenix, сообщило издание «РБК.Инновации». Покупку пакета в Ngenix осуществила компания «Центр технологий взаимодействия сетей» (ЦТВС), принадлежащая на 25% Шумкову (через его ООО «Турбо»

Sportbox.ru и Ngenix подвели итоги онлайн-вещания Зимних Игр 2014 Интернет-портал Sportbox.ru и компания Ngenix, российский оператор CDN, подвели итоги вещания Зимних Игр 2014 в сети интернет. За время проведения XXII Олимпийских игр Sportbox.ru организовал более 350 прямых трансляций из Сочи и оп

Ngenix позволил Oktogo.ru сфокусироваться на развитии онлайн-бронирования Российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru объявил о результатах подключения к сети Ngenix CDN для доставки статического контента многомиллионной аудитории проекта. Решение NCDN High Performance Web более года обеспечивает стабильный рост клиентской базы сервиса Oktogo.ru, осв

NGENIX доставит контент посетителям Ozon.ru Компания NGENIX поможет онлайн-мегамаркету Ozon.ru справиться с нагрузками, вызванными непрерывным ростом посещаемости веб-сайта в разгар сезона продаж. Сайт Ozon.ru – это 2 млн веб-страниц, содержащих

Видеопортал Zoomby.ru подключился к сети NGENIX Компания «ВебТВ» объявила о сотрудничестве с российским оператором CDN – компанией NGENIX. Технологии NGENIX позволят обеспечить высокое качество изображения в видеороликах на портале Zoomby.ru для жителей всех регионов России. С подписанием договора в распоряжении вид

МТС совместно с NGENIX запустил федеральную сеть по доставке контента Omlet.ru Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), мультимедийный сервис Omlet.ru и компания NGENIX объявили о запуске CDN-сети для повышения качества доставки контента и обслуживания постоянно увеличивающейся аудитории пользователей Omlet.ru. Для максимального географического охвата а

SUP ускорит работу LiveJournal и «Чемпионат.ру» контент ее проектов LiveJournal, «Чемпионат.ру», «Газета.ru» и Quto.ru будет доставляться до интернет-пользователей России и Украины на высокой скорости и без задержек. SUP расширяет сотрудничество с Ngenix, российским оператором CDN (Content Delivery Network), который в июле 2010 г. вводит в коммерческую эксплуатацию три новых платформы в Киеве, Краснодаре и Казани. Компания SUP уже более

RuТube тестирует сеть доставки контента от NGENIX Видеосервис RuТube объявил о том, что тестирует сеть доставки контента CDN (Content Delivery Network) оператора NGENIX. RuTube подписал соглашение с NGENIX и открыл тестовую зону на принадлежащей оператору сети CDN. Распределенная инфраструктура NGENIX CDN обеспечит доставку видеоконтента п