Ростелеком РТК-ЦОД Ngenix Современные сетевые технологии ССТ
NGENIX – российский PaaS-провайдер облачных сервисов для ускорения, повышения производительности и защиты публичных веб-ресурсов от DDoS-атак и взломов, учатстник рынка доставки видеоконтента в российском интернете. Распределенная облачная платформа NGENIX, состоящая из более чем 40 узлов на территории РФ и ближнего зарубежья, позволяет ускорять загрузку веб-сайтов, доставлять видео по запросу, вести прямые интернет-трансляции, организовать хранение и дистрибуцию цифрового контента. Встроенные в платформу комплексы кибербезопасности защищают веб-ресурсы от всех видов атак. NGENIX входит в группу компаний Ростелеком в составе «Ростелеком – ЦОД».
|24.08.2022
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Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10
ертификатов, также существуют риски отзыва действующих сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами (УЦ). Импортозамещение экосистемы TLS является одним из приоритетов российского ИТ, отмечают в Ngenix. Сегодня из-за того, что многие популярные у разработчиков браузеров удостоверяющие центры находятся за рубежом, а также возникающих сложностей с установкой SSL/TLS-сертификатов, у росси
|20.08.2021
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NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений
NGENIX, ведущий российский провайдер облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов, объявила о появлении новой функциональности в сервисе оптимизации изображений NGENIX Image Optimization. В обновленной версии Image Optimization теперь доступна возможность размытия изображений (blur). Новая функциональность призвана улучшить пользовательский опыт при за
|04.08.2021
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Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве
Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве, благодаря которому заказчики, пользующиеся облачной инфраструктурой Dataline, смогут в рамках единого контракта подключиться к распределенной облачной платформ
|01.07.2021
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Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета»
менты на распределенной облачной платформе одного провайдера. Она поддержит стремительный рост числа заказов и расширение географии доставки. Самый быстрорастущийe-grocery в Рунете использует сервисы NGENIX для ускорения загрузки веб-ресурса, защиты от кибератаки стабильной работы при пиковых нагрузках. Распределенная облачная инфраструктура с десятками узлов во всех федеральных округах пом
|01.06.2020
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«Дочки» Сбербанка и Ростелекома объединились для борьбы с киберугрозами
BI.ZONE и NGENIX заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования и обеспечения кибербезопасности публичных веб-приложений. Вместе компании не только создадут новые механизмы защиты от сущест
|03.07.2019
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Облачный провайдер Ngenix обновил технологическую платформу
ость приложений, защиту данных и безопасность коммуникаций, – говорит генеральный директор «Ростелеком – ЦОД», вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов. – Обновление платформы Ngenix соответствует нашей стратегии, направленной на развитие технологичных продуктов для государства и бизнеса» Новая система защиты от DDoS-атак на уровне приложений (L7) с раскрытием или бе
|26.02.2018
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«Ростелеком» представил облачное решение для защиты веб-ресурсов
«Ростелеком» совместно с NGENIX (входит в ГК «Ростелеком») представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Внедрение решения позволит «Ростелекому» расширить линейку сервисов информационной безоп
|12.09.2016
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Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве
Компании Qrator Labs, поставщик услуг противодействия DDoS-атакам в комплексе с решениями WAF (Web Application Firewall), и Ngenix, российский оператор CDN (Content Delivery Network), объявили о начале технологического сотрудничества, в рамках которого компании намерены обмениваться данными с целью повышения качеств
|17.07.2014
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Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента
Известный юрист и крупный предприниматель Дмитрий Шумков приобрел долю в российской сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN) Ngenix, сообщило издание «РБК.Инновации». Покупку пакета в Ngenix осуществила компания «Центр технологий взаимодействия сетей» (ЦТВС), принадлежащая на 25% Шумкову (через его ООО «Турбо»
|31.03.2014
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Sportbox.ru и Ngenix подвели итоги онлайн-вещания Зимних Игр 2014
Интернет-портал Sportbox.ru и компания Ngenix, российский оператор CDN, подвели итоги вещания Зимних Игр 2014 в сети интернет. За время проведения XXII Олимпийских игр Sportbox.ru организовал более 350 прямых трансляций из Сочи и оп
|26.11.2013
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Ngenix позволил Oktogo.ru сфокусироваться на развитии онлайн-бронирования
Российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru объявил о результатах подключения к сети Ngenix CDN для доставки статического контента многомиллионной аудитории проекта. Решение NCDN High Performance Web более года обеспечивает стабильный рост клиентской базы сервиса Oktogo.ru, осв
|01.10.2013
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NGENIX доставит контент посетителям Ozon.ru
Компания NGENIX поможет онлайн-мегамаркету Ozon.ru справиться с нагрузками, вызванными непрерывным ростом посещаемости веб-сайта в разгар сезона продаж. Сайт Ozon.ru – это 2 млн веб-страниц, содержащих
|11.10.2012
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Видеопортал Zoomby.ru подключился к сети NGENIX
Компания «ВебТВ» объявила о сотрудничестве с российским оператором CDN – компанией NGENIX. Технологии NGENIX позволят обеспечить высокое качество изображения в видеороликах на портале Zoomby.ru для жителей всех регионов России. С подписанием договора в распоряжении вид
|29.03.2012
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МТС совместно с NGENIX запустил федеральную сеть по доставке контента Omlet.ru
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), мультимедийный сервис Omlet.ru и компания NGENIX объявили о запуске CDN-сети для повышения качества доставки контента и обслуживания постоянно увеличивающейся аудитории пользователей Omlet.ru. Для максимального географического охвата а
|21.07.2010
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SUP ускорит работу LiveJournal и «Чемпионат.ру»
контент ее проектов LiveJournal, «Чемпионат.ру», «Газета.ru» и Quto.ru будет доставляться до интернет-пользователей России и Украины на высокой скорости и без задержек. SUP расширяет сотрудничество с Ngenix, российским оператором CDN (Content Delivery Network), который в июле 2010 г. вводит в коммерческую эксплуатацию три новых платформы в Киеве, Краснодаре и Казани. Компания SUP уже более
|08.04.2010
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RuТube тестирует сеть доставки контента от NGENIX
Видеосервис RuТube объявил о том, что тестирует сеть доставки контента CDN (Content Delivery Network) оператора NGENIX. RuTube подписал соглашение с NGENIX и открыл тестовую зону на принадлежащей оператору сети CDN. Распределенная инфраструктура NGENIX CDN обеспечит доставку видеоконтента п
|30.09.2008
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Ngenix запускает сеть распределенной доставки и дистрибуции контента в России
Компания Ngenix объявила о том, что запускает с 1 октября 2008 г. в коммерческую эксплуатацию первую в России сеть распределенной доставки и дистрибуции контента NCDN (Ngenix Content Delivery Net
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Чумаченко Константин 11 10
|Каплунов Павел 46 8
|Сысоев Игорь 38 6
|Коновалов Максим 18 5
|Марголин Михаил 17 4
|Шумков Дмитрий 5 4
|Самойлов Юрий 74 3
|Мамут Александр 129 3
|Бочкарев Сергей 48 3
|Хренов Вячеслав 4 3
|Белоусов Сергей 241 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Либин Сергей 24 2
|Суслин Андрей 4 2
|Калугин Сергей 168 2
|Путин Владимир 3171 2
|Бажаев Муса 10 2
|Городецкий Ярослав 12 2
|Криков Дмитрий 4 2
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Хасис Лев 105 1
|Иванов Алексей 131 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Главчев Владимир 21 1
|Соколов Дмитрий 66 1
|Шилов Сергей 91 1
|Седов Анатолий 6 1
|Определенов Владимир 20 1
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 1
|Воронков Михаил 9 1
|Козлов Иван 23 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Фомченков Георгий 9 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Захарченко Антон 10 1
|Селютин Александр 60 1
|Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Dell Michael - Делл Майкл 190 1
|Николаев Александр 33 1
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