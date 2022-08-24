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Ростелеком РТК-ЦОД Ngenix Современные сетевые технологии ССТ

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ

NGENIX – российский PaaS-провайдер облачных сервисов для ускорения, повышения производительности и защиты публичных веб-ресурсов от DDoS-атак и взломов, учатстник рынка доставки видеоконтента в российском интернете. Распределенная облачная платформа NGENIX, состоящая из более чем 40 узлов на территории РФ и ближнего зарубежья, позволяет ускорять загрузку веб-сайтов, доставлять видео по запросу, вести прямые интернет-трансляции, организовать хранение и дистрибуцию цифрового контента. Встроенные в платформу комплексы кибербезопасности защищают веб-ресурсы от всех видов атак. NGENIX входит в группу компаний Ростелеком в составе «Ростелеком – ЦОД». 


24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10

ертификатов, также существуют риски отзыва действующих сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами (УЦ). Импортозамещение экосистемы TLS является одним из приоритетов российского ИТ, отмечают в Ngenix. Сегодня из-за того, что многие популярные у разработчиков браузеров удостоверяющие центры находятся за рубежом, а также возникающих сложностей с установкой SSL/TLS-сертификатов, у росси
20.08.2021 NGENIX дополнила сервис оптимизации изображений NGENIX Image Optimization функциональностью размытия изображений

NGENIX, ведущий российский провайдер облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов, объявила о появлении новой функциональности в сервисе оптимизации изображений NGENIX Image Optimization. В обновленной версии Image Optimization теперь доступна возможность размытия изображений (blur). Новая функциональность призвана улучшить пользовательский опыт при за
04.08.2021 Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве

Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве, благодаря которому заказчики, пользующиеся облачной инфраструктурой Dataline, смогут в рамках единого контракта подключиться к распределенной облачной платформ
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета»

менты на распределенной облачной платформе одного провайдера. Она поддержит стремительный рост числа заказов и расширение географии доставки. Самый быстрорастущийe-grocery в Рунете использует сервисы NGENIX для ускорения загрузки веб-ресурса, защиты от кибератаки стабильной работы при пиковых нагрузках. Распределенная облачная инфраструктура с десятками узлов во всех федеральных округах пом
01.06.2020 «Дочки» Сбербанка и Ростелекома объединились для борьбы с киберугрозами

BI.ZONE и NGENIX заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования и обеспечения кибербезопасности публичных веб-приложений. Вместе компании не только создадут новые механизмы защиты от сущест
03.07.2019 Облачный провайдер Ngenix обновил технологическую платформу

ость приложений, защиту данных и безопасность коммуникаций, – говорит генеральный директор «Ростелеком – ЦОД», вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов. – Обновление платформы Ngenix соответствует нашей стратегии, направленной на развитие технологичных продуктов для государства и бизнеса» Новая система защиты от DDoS-атак на уровне приложений (L7) с раскрытием или бе
26.02.2018 «Ростелеком» представил облачное решение для защиты веб-ресурсов

«Ростелеком» совместно с NGENIX (входит в ГК «Ростелеком») представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Внедрение решения позволит «Ростелекому» расширить линейку сервисов информационной безоп
12.09.2016 Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве

Компании Qrator Labs, поставщик услуг противодействия DDoS-атакам в комплексе с решениями WAF (Web Application Firewall), и Ngenix, российский оператор CDN (Content Delivery Network), объявили о начале технологического сотрудничества, в рамках которого компании намерены обмениваться данными с целью повышения качеств
17.07.2014 Новый хозяин «Олимпийского» инвестировал в российскую сеть доставки контента

Известный юрист и крупный предприниматель Дмитрий Шумков приобрел долю в российской сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN) Ngenix, сообщило издание «РБК.Инновации». Покупку пакета в Ngenix осуществила компания «Центр технологий взаимодействия сетей» (ЦТВС), принадлежащая на 25% Шумкову (через его ООО «Турбо»
31.03.2014 Sportbox.ru и Ngenix подвели итоги онлайн-вещания Зимних Игр 2014

Интернет-портал Sportbox.ru и компания Ngenix, российский оператор CDN, подвели итоги вещания Зимних Игр 2014 в сети интернет. За время проведения XXII Олимпийских игр Sportbox.ru организовал более 350 прямых трансляций из Сочи и оп
26.11.2013 Ngenix позволил Oktogo.ru сфокусироваться на развитии онлайн-бронирования

Российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru объявил о результатах подключения к сети Ngenix CDN для доставки статического контента многомиллионной аудитории проекта. Решение NCDN High Performance Web более года обеспечивает стабильный рост клиентской базы сервиса Oktogo.ru, осв
01.10.2013 NGENIX доставит контент посетителям Ozon.ru

Компания NGENIX поможет онлайн-мегамаркету Ozon.ru справиться с нагрузками, вызванными непрерывным ростом посещаемости веб-сайта в разгар сезона продаж. Сайт Ozon.ru – это 2 млн веб-страниц, содержащих

11.10.2012 Видеопортал Zoomby.ru подключился к сети NGENIX

Компания «ВебТВ» объявила о сотрудничестве с российским оператором CDN – компанией NGENIX. Технологии NGENIX позволят обеспечить высокое качество изображения в видеороликах на портале Zoomby.ru для жителей всех регионов России. С подписанием договора в распоряжении вид
29.03.2012 МТС совместно с NGENIX запустил федеральную сеть по доставке контента Omlet.ru

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), мультимедийный сервис Omlet.ru и компания NGENIX объявили о запуске CDN-сети для повышения качества доставки контента и обслуживания постоянно увеличивающейся аудитории пользователей Omlet.ru. Для максимального географического охвата а
21.07.2010 SUP ускорит работу LiveJournal и «Чемпионат.ру»

контент ее проектов LiveJournal, «Чемпионат.ру», «Газета.ru» и Quto.ru будет доставляться до интернет-пользователей России и Украины на высокой скорости и без задержек. SUP расширяет сотрудничество с Ngenix, российским оператором CDN (Content Delivery Network), который в июле 2010 г. вводит в коммерческую эксплуатацию три новых платформы в Киеве, Краснодаре и Казани. Компания SUP уже более

08.04.2010 RuТube тестирует сеть доставки контента от NGENIX

Видеосервис RuТube объявил о том, что тестирует сеть доставки контента CDN (Content Delivery Network) оператора NGENIX. RuTube подписал соглашение с NGENIX и открыл тестовую зону на принадлежащей оператору сети CDN. Распределенная инфраструктура NGENIX CDN обеспечит доставку видеоконтента п
30.09.2008 Ngenix запускает сеть распределенной доставки и дистрибуции контента в России

Компания Ngenix объявила о том, что запускает с 1 октября 2008 г. в коммерческую эксплуатацию первую в России сеть распределенной доставки и дистрибуции контента NCDN (Ngenix Content Delivery Net

Публикаций - 61, упоминаний - 61

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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Казахстан - Республика 5525 3
Европа 21767 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Индия - Bharat 5431 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Ближний Восток 2942 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7845 1
США - Калифорния 4625 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
США - Делавэр 169 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 8
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 5
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 5
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Forbes - Форбс 816 1
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Viacom - Video & Audio Communications 116 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
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РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
РБК Инновации 47 1
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 4
Рустелеком ТК 304 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
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GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 96 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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