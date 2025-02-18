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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс ESMP Ростелеком Enterprise Service Management Platform

Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform

ESMP (Enterprise Service Manager Platform) – программная платформа для создания полноценной системы управления сервисами и автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. Единая платформа ESMP включает в себя 5 модулей: портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов  в концепции low-code, сервис оптимизации поиска, автоматизации обработки обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктор для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, интеллектуальный сервис с функционалом чат-ботов и интеграцией с известными мессенджерами. Каждый модуль можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.


18.02.2025 Модуль Client Portal платформы ESMP получил обновление 1
08.11.2024 Вышло обновление модуля Metrica платформы ESMP 1
30.07.2024 Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP 2
18.07.2024 Модуль Metrica российской платформы ESMP получил значимое обновление 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве 2
19.02.2024 «Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли 1
27.10.2023 ESMP обновила интерфейс карточки заявки и дизайн ленты заявок 2
22.06.2023 «Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение 2
13.04.2023 Как создать санкционно-устойчивую систему управления ИТ-услугами 1
13.04.2023 «Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» успешно протестировали свои продукты на совместимость 2
30.01.2023 «Ростелеком-ЦОД» и IBS заключили партнерское соглашение 1
27.01.2023 ESMP теперь представлена в портфеле компании OCS 2
27.01.2023 Sitronics Group начала внедрять российскую ESMP платформу для эффективного управления бизнес-процессами клиентов 2
30.11.2022 «Крок» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение 3
28.11.2022 «Ростелеком-ЦОД» и «Айтеко» стали партнерами 2
31.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Softline заключили партнерское соглашение 3
27.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Zerobit стали партнерами в области управления ИТ-услугами 1
25.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Merlion подписали договор о партнерстве 1
31.01.2022 «Ростелеком» объявил о партнерстве со «Скайфолл лабс» 2
29.12.2021 «Ростелеком» внедрил систему ESMP в «Русской рыбопромышленной компании» 1
23.12.2021 «Ростелеком» и «Унитех» развивают партнёрство 2
15.12.2021 «Ростелеком» обновил систему управления сервисами ESMP 2
08.12.2021 «Ростелеком» интегрировал ИТ-продукты ESMP и СКИТ 1

Публикаций - 24, упоминаний - 39

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9741 20
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 14
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 63 4
Basis - Tionix - Тионикс - 79 4
Т Плюс - ИТ Плюс 17 3
Унитех 15 2
Altuera - Альтуэра 19 1
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 8 1
Softline - Софтлайн 2843 1
Крок - Croc 1777 1
Merlion - Мерлион 810 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ServiceNow 89 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Biocad - Биокад 82 1
Zerobit - Зеробит 1 1
Системы документооборота 498 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 114 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
ИнфраМенеджер 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
РРПК - Русская рыбопромышленная компания 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Assist - Ассист 210 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 15
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1162 15
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 14
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HPE Service Manager - HPSM 45 3
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Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 1
Linux OS 10013 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 1
Basis - Базис.Workplace 39 1
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Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
Ivanti Neurons 4 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 1
ServiceNow IT Service Automation 4 1
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