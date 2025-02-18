Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс ESMP Ростелеком Enterprise Service Management Platform
ESMP (Enterprise Service Manager Platform) – программная платформа для создания полноценной системы управления сервисами и автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. Единая платформа ESMP включает в себя 5 модулей: портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов в концепции low-code, сервис оптимизации поиска, автоматизации обработки обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктор для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, интеллектуальный сервис с функционалом чат-ботов и интеграцией с известными мессенджерами. Каждый модуль можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 4
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
|РРПК - Русская рыбопромышленная компания 2 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
|Assist - Ассист 210 1
|WikiMart - Викимарт 53 1
|Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
|Благов Арсен 27 17
|Хренов Вячеслав 4 4
|Витоженц Александр 7 2
|Рыбаков Сергей 29 1
|Богаченко Александр 9 1
|Бартенева Мария 32 1
|Позняков Дмитрий 4 1
|Сидорова Елена 5 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Чепкова Евгения 5 1
|Остатнийгрош Евгений 1 1
|Рыбчинский Михаил 27 1
|Скулова Ольга 11 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Янский Никита 1 1
|Сучков Антон 2 1
|Муравьев Павел 2 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Мартынов Михаил 11 1
|Чуканов Сергей 67 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Фалдин Максим 7 1
|Окара Алексей 1 1
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