Модуль Client Portal платформы ESMP получил обновление

ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») обновила модуль Client Portal платформы ESMP, с помощью которого можно создавать заявки в сервисные подразделения и управлять ими. Новая версия предлагает более широкие возможности для настройки интерфейса модуля, удобное отображение ключевой статистики на портале, улучшенную навигацию в меню администратора и другие опции.

После обновления пользователи получили возможность управлять отображаемыми полями и настраивать вид главной страницы под свои задачи. Блоки филлеров теперь можно редактировать самостоятельно, без помощи разработчиков: например, установить свои корпоративные цвета или заменить изображение.

Левое меню и меню администратора переработали: улучшена навигация, а интерфейс стал более лаконичным и удобным.

После обновления можно отобразить и добавить для разных сотрудников нужные дашборды со статистикой прямо на портале, без перехода в отдельный модуль Metrica. Например, если руководитель хочет отслеживать ключевой для него бизнес-показатель, то сможет быстро получить к нему доступ по клику на кнопку «Статистика» на портале, а более обширные данные для глубокого анализа посмотреть уже в Metrica.

Одним из значимых изменений стала возможность настройки вывода дашборда из Metrica с авторизацией по токену.

В обновлении доработано управление формами авторизации: теперь администраторы могут настраивать различные функции, такие как включение и отключение сброса пароля. Также появилась возможность переименовывать элементы в разделе форм авторизации и блоки «Общие заголовки».

Арсен Благов, генеральный директор «РТК ИТ Плюс», сказал: «Мы продолжаем активно развивать платформу ESMP, и обновление модуля Client Portal является важным этапом на этом пути. Наша основная цель — сделать систему максимально удобной как для администраторов, так и для обычных сотрудников, чтобы взаимодействие с ней было ещё более эффективным. Последнее обновление расширит функциональность портала и сделает его более интуитивно понятным и удобным, что полностью соответствует нашей философии “IT для людей”».