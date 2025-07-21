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Индексная книга (каталог) CNews*
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Унитех


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
29.12.2021 «Ростелеком» внедрил систему ESMP в «Русской рыбопромышленной компании» 2
23.12.2021 «Ростелеком» и «Унитех» развивают партнёрство 1
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 1
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
18.04.2017 Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000% 5
26.07.2016 Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент 2

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Унитех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10046 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 8
Softline - Софтлайн 3048 8
8589 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
Телеком-защита 53 5
ИКС 350 4
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 227 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 4
Сател 154 4
DCLogic - ДиСиЛоджик 48 4
Корус Консалтинг ГК 1275 3
Крок - Croc 1788 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1159 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 289 3
Галактика - Корпорация 1483 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 515 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 577 3
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 317 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 111 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 434 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 478 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 349 3
Broadcom - VMware 2418 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 2
Huawei 4056 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1664 2
Acronis - Акронис 451 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7781 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2912 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Почта России ПАО 2189 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 378 1
ГПБ - Газпромбанк 1120 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 1
Альфа-Банк 1807 1
Ингосстрах СПАО 440 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Деловые Линии ГК 74 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 498 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Мигалка ООО 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
РРПК - Русская рыбопромышленная компания 2 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3011 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 1
Федеральное казначейство России 1829 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3184 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3387 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16428 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22136 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21344 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11549 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 244 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5641 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9786 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4249 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5950 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9007 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2311 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4555 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11889 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26323 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7011 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1298 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5481 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1094 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 324 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2679 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1062 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 401 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 71 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1163 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 1
OpenStack 517 1
DDR - Double data rate 2824 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 170 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12011 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 367 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 357 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2169 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3364 2
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 27 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 535 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1379 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 173 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 639 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 244 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Microsoft Windows 10 1824 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 535 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 283 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 806 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Citrix XenServer 94 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1865 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 138 1
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 57 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 296 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Microsoft Windows 16026 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 776 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 22 1
Витоженц Александр 7 7
Тикуркин Максим 38 4
Горелов Дмитрий 61 2
Добкин Аркадий 79 2
Бартенева Мария 32 2
Безобразов Алексей 2 2
Глотов Алексей 25 2
Храмцов Александр 2 2
Жуков Михаил 39 2
Сушкевич Антон 67 2
Ремнев Юрий 4 2
Цыбин Андрей 8 2
Тараба Дмитрий 27 2
Благов Арсен 35 2
Калганов Игорь 52 2
Каменский Игорь 7 2
Кириллова Татьяна 3 2
Морозов Владислав 2 2
Морозова Надежда 2 2
Бровко Лев 3 2
Райков Леонид 2 2
Файфман Ефим 2 2
Болотова Лариса 2 2
Сыкулев Андрей 84 1
Калинин Александр 171 1
Макаров Алексей 66 1
Сечкин Алексей 19 1
Ефименко Евгений 11 1
Романов Роман 42 1
Игнатова Людмила 34 1
Дворянский Александр 19 1
Марушкевич Андрей 8 1
Кутузов Максим 21 1
Клебанов Дмитрий 3 1
Куликов Дмитрий 10 1
Баранова Ольга 7 1
Еремеев Сергей 25 1
Хрупов Сергей 5 1
Данилова Наталья 2 1
Иодковский Станислав 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4135 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3134 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 4
Казахстан - Республика 5694 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14312 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 753 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7832 2
Индия - Bharat 5582 1
Африка - Африканский регион 3530 1
Ближний Восток 2997 1
Узбекистан - Республика 1809 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1636 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1151 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 489 1
Африка Северная 242 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 1
Япония 13401 1
Нидерланды 3575 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1188 1
Польша - Республика 1989 1
Ирландия - Республика 1019 1
Китай - Тайвань 4068 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 1
Азия - Азиатский регион 5645 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3559 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1775 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1568 1
Белиз 72 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 893 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 258 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5641 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4799 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5804 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1292 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6440 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7102 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2524 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3116 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9233 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16895 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6015 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5096 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6090 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2301 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8048 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6165 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4123 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11217 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2017 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6210 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 576 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7147 1
Кибернетика - Cybernetics 246 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2600 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1777 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8255 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3359 9
CNews Fast рейтинг 48 8
IDC - International Data Corporation 4925 2
Gartner - Гартнер 3582 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 237 1
РАН - Российская академия наук 1951 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 33 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1183 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 1
РТУ МИРЭА - ВНИИТЭ - Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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