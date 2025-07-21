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Унитех
УПОМИНАНИЯ
Унитех и организации, системы, технологии, персоны:
|Витоженц Александр 7 7
|Тикуркин Максим 38 4
|Горелов Дмитрий 61 2
|Добкин Аркадий 79 2
|Бартенева Мария 32 2
|Безобразов Алексей 2 2
|Глотов Алексей 25 2
|Храмцов Александр 2 2
|Жуков Михаил 39 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Ремнев Юрий 4 2
|Цыбин Андрей 8 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Благов Арсен 35 2
|Калганов Игорь 52 2
|Каменский Игорь 7 2
|Кириллова Татьяна 3 2
|Морозов Владислав 2 2
|Морозова Надежда 2 2
|Бровко Лев 3 2
|Райков Леонид 2 2
|Файфман Ефим 2 2
|Болотова Лариса 2 2
|Сыкулев Андрей 84 1
|Калинин Александр 171 1
|Макаров Алексей 66 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Ефименко Евгений 11 1
|Романов Роман 42 1
|Игнатова Людмила 34 1
|Дворянский Александр 19 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Кутузов Максим 21 1
|Клебанов Дмитрий 3 1
|Куликов Дмитрий 10 1
|Баранова Ольга 7 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Данилова Наталья 2 1
|Иодковский Станислав 95 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178858.
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