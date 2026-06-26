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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196783
ИКТ 15167
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Клебанов Дмитрий

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
13.07.2015 Беспилотные КАМАЗы появятся в России в 2020 г. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Клебанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 48 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 2
Softline - Софтлайн 3673 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
СиС - Системы и связь 11 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Телеком-защита 53 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 3 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 7 1
Ростелеком 10857 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5580 1
InfoWatch - Инфовотч 1167 1
9494 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 376 1
Acronis - Акронис 486 1
АйТи - Аплана Группа компаний 182 1
Крок - Croc 1955 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 336 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Галактика - Корпорация 1537 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 1
Энкор - NCore 7 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1128 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
АйТи 1516 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 254 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 177 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 16 1
Alager - Алагер 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8732 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 107 1
Роснефть НК - нефтяная компания 555 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 539 1
Assist - Ассист 217 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3818 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1530 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 283 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9796 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7336 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60978 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6448 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25153 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1363 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1290 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 387 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2471 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13725 1
ОТиПБ - Умная каска 55 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18200 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 1
Стандартизация - Standardization 2325 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 875 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2853 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21637 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1004 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1188 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6418 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17946 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1571 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35709 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 558 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3328 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3385 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24131 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2014 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 378 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Тихомиров Сергей 19 1
Еловиков Игорь 2 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Натрусов Артем 312 1
Сыкулев Андрей 85 1
Тикуркин Максим 38 1
Болтрукевич Константин 39 1
Горелов Дмитрий 61 1
Добкин Аркадий 81 1
Игнатова Людмила 38 1
Лопухов Александр 10 1
Витоженц Александр 7 1
Марушкевич Андрей 8 1
Лопухов Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 2
Европа 24903 2
Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 1
Казахстан - Республика 5998 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47258 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 1
Япония 13753 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19364 1
Индия - Bharat 5836 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3434 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4445 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Франция - Французская Республика 8136 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 1
Узбекистан - Республика 1981 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1763 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1772 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1647 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 553 1
Швейцария - Давос 74 1
Африка Северная 261 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57100 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52967 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8784 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21375 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2970 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6444 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 966 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1009 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5979 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17995 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6578 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3946 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5545 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6518 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6666 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2089 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1486 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1472 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2685 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 95 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8437 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1872 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7705 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6656 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12177 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3935 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 114 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
CNews Fast рейтинг 54 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453017, в очереди разбора - 727937.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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