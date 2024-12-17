ОТиПБ Умная каска
Комплект «Умная каска» включает несколько электронных модулей с набором специальных датчиков: устройство позиционирования GPS/ГЛОНАСС, GSM-модуль, гироскоп и акселерометр. Система фиксирует, надета ли каска, передает диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, контролирует местонахождение людей на открытых площадках и в помещениях, а также с точностью до секунды определяет время пребывания персонала в запретной/опасной зоне.
- ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности
ОТиПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Здаров Андрей 17 5
|Исхизова Александра 81 5
|Гладышев Андрей 3 3
|Лысенко Алексей 7 3
|Стрелков Сергей 14 3
|Абакумов Евгений 205 2
|Галактионов Вячеслав 9 2
|Котов Владимир 7 2
|Коробов Андрей 4 2
|Ракович Дмитрий 7 2
|Устинов Олег 2 2
|Волков Владимир 56 2
|Войтеховский Константин 3 2
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 5 2
|Вайнштейн Виктор 34 2
|Зимина Ангелина 2 2
|Одинец Семен 4 2
|Мишин Тимур 3 1
|Новикова Елена 88 1
|Костюков Александр 1 1
|Выскребенцев Алексей 2 1
|Шуравин Андрей 9 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Монин Сергей 9 1
|Добриднюк Сергей 10 1
|Шварц Григорий 1 1
|Савельева Светлана 4 1
|Островская Людмила 1 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Судариков Николай 1 1
|Галеев Артур 13 1
|Павлова Татьяна 5 1
|Путин Владимир 3171 1
|Приб Сергей 1 1
|Храмов Никита 3 1
|Попков Иван 2 1
|Константинов Роман 1 1
|Козлов Владимир 5 1
|Сенников Алексей 2 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|IoT Analytics 4 1
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