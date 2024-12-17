Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ОТиПБ Умная каска


Комплект «Умная каска» включает несколько электронных модулей с набором специальных датчиков: устройство позиционирования GPS/ГЛОНАСС, GSM-модуль, гироскоп и акселерометр. Система фиксирует, надета ли каска, передает диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, контролирует местонахождение людей на открытых площадках и в помещениях, а также с точностью до секунды определяет время пребывания персонала в запретной/опасной зоне. 

 

 


17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 2
25.10.2024 Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино 2
08.07.2024 «Ростелеком» и Челябинский компрессорный завод договорились о партнерстве в сфере цифровизации безопасности 1
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 1
27.05.2024 Visitech вошел в контур SL Soft (ГК Softline) 1
06.05.2024 «Ростелеком» построил 26 километров оптики для одного из крупнейших мировых производителей магниевой продукции Прикамья 1
03.04.2024 Amazon внезапно убрал кассы самообслуживания из своих магазинов без продавца. Полная автоматизация оказалась результатом ручной работы 1000 индусов 1
15.12.2023 Proteqta (ГК Softline) провела внедрение усовершенствованных «умных касок» в АО «Хиагда» 2
10.10.2023 Компания Proteqta выпустила линейку умных касок Atom 4.0 2
01.08.2023 Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония» 2
01.08.2023 Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства 1
26.04.2023 «Ростелеком» в Зауралье протестировал промышленные AR-очки 1
04.04.2023 «Ростелеком» завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» 1
09.02.2023 Умные каски «Ростелекома» будут следить за безопасностью сотрудников зауральского предприятия «Далур» 3
22.12.2022 Softline Digital внедрит «Умные каски» на строительных площадках ОСТ 2
13.12.2022 Softline Digital и Rightech подписали соглашение о сотрудничестве 2
22.11.2022 Softline Digital помогла «Дальтрансуглю» повысить уровень производственной безопасности 2
13.10.2022 43% российских компаний находятся в процессе замещения иностранных ИТ-решений — исследование Naumen 1
17.06.2022 На территории около Гуковской ВЭС появился скоростной мобильный интернет МТС 1
26.09.2021 Дмитрий Ракович -

Мы работаем над улучшением носимого устройства, которое отвечает за безопасность человека

 1
21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 1
25.01.2021 На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей 2
08.12.2020 «Крок» усилила «Цифрового рабочего» 1
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 2
28.05.2020 Softline оснастит «умными касками» промпредприятия Алтайского края 2
25.05.2020 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами Тугнуйский угольный разрез Бурятии 2
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 2
12.12.2019 Обновленная промышленная платформа «Цифровой рабочий» внесена в реестр отечественного ПО 1
10.12.2019 «Ростелеком» и Softline внедрили первые «умные каски» 4
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

 3
11.11.2019 «Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии 6
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
11.07.2019 КРОК представила промышленную видеоаналитику 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
26.04.2019 Россияне создали умную каску, «которая легче, дешевле и живучее американской» 3

Публикаций - 46, упоминаний - 78

ОТиПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 17
Ростелеком 9701 14
Крок - Croc 1777 10
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 4
Прогноз 1650 3
SAP SE 5277 3
8213 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 3
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Ростелеком - Сахателеком 63 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
РОСОМЗ - Суксунский оптико-механический завод 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Intel Corporation 12197 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
ЦВТ 71 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Softline - Визитек - Visitech 11 2
Diasoft - Диасофт 870 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Максима ГК - GMCS 359 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Saprun - Сапран групп 51 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Bitfury Group 25 1
Citrix Systems 812 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 8
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Газпром нефть 618 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
ФосАгро 126 2
Мосэнерго ПАО 128 2
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Транснефть 299 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Росатом - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - ветряная электростанция 6 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Аммоний АО 17 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Boeing 1009 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Ford 411 1
Coca-Cola Company 254 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 18
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 15
Умные платформы 1682 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 12
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 10
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 9
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 8
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 6
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 5
Accelerometer - Акселерометр 372 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Крок - Цифровой рабочий 64 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 8
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта 7 4
Ростелеком - Умный полигон 3 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Google Android 13994 2
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 35 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 5 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Apple iOS 7809 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Крок Акселератор 3 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
ЯрГУ Михалыч 3 1
Microsoft Windows 15657 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МегаФон Наши люди 46 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Apple Pay 489 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Samsung Pay 291 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Здаров Андрей 17 5
Исхизова Александра 81 5
Гладышев Андрей 3 3
Лысенко Алексей 7 3
Стрелков Сергей 14 3
Абакумов Евгений 205 2
Галактионов Вячеслав 9 2
Котов Владимир 7 2
Коробов Андрей 4 2
Ракович Дмитрий 7 2
Устинов Олег 2 2
Волков Владимир 56 2
Войтеховский Константин 3 2
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 5 2
Вайнштейн Виктор 34 2
Зимина Ангелина 2 2
Одинец Семен 4 2
Мишин Тимур 3 1
Новикова Елена 88 1
Костюков Александр 1 1
Выскребенцев Алексей 2 1
Шуравин Андрей 9 1
Байбутов Андрей 12 1
Монин Сергей 9 1
Добриднюк Сергей 10 1
Шварц Григорий 1 1
Савельева Светлана 4 1
Островская Людмила 1 1
Венедиктова Мария 8 1
Бурметьев Данила 14 1
Судариков Николай 1 1
Галеев Артур 13 1
Павлова Татьяна 5 1
Путин Владимир 3171 1
Приб Сергей 1 1
Храмов Никита 3 1
Попков Иван 2 1
Константинов Роман 1 1
Козлов Владимир 5 1
Сенников Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 34
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Уран - планета Солнечной системы 543 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Европа 21767 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 2
Россия - ДФО - Якутия - Средневилюйское газоконденсатное месторождение 4 2
Россия - УФО - Курганская область 499 2
Япония 13282 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 62 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Еравнинский район - Сосново-Озерское 9 2
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Индийский океан - Персидский залив 204 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Венгрия 812 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 64 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 13
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 11
Энергетика - Energy - Energetically 5085 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Экономический эффект 1067 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Химическая промышленность - Chemical industry 272 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
RUSCADASEC 2 1
TProger 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
The Information 60 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
IoT Analytics 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 13 1
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 10 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 26 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще