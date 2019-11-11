«Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии

«Ростелеком» и Softline в декабре этого года завершат реализацию системы позиционирования «Умная каска» на Источном месторождении АРМЗ «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»), которое находится в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. Индивидуальное средство защиты позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве, а также наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы.

Договор о внедрении системы подписали генеральный директор «Хиагда» Андрей Гладышев и директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.

«Специалисты “Ростелекома” и компании Softline весной этого года успешно протестировали “Умные каски”. В настоящее время идет подготовка к запуску в коммерческую эксплуатацию», — сказал директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров. — Это решение позволяет контролировать местонахождение персонала внутри помещений и на открытом пространстве».

«Первые 150 касок будет использовать персонал нашего предприятия, работающий на опасных производственных объектах. До конца года личная каска будет у каждого сотрудника. Внедрение “Умных касок” — важный шаг к обеспечению нулевого травматизма в соответствии с ключевым приоритетом Госкорпорации “Росатом” — безопасностью. Мы рассчитываем, что данная разработка позволит нам свести к минимуму факты нарушения трудовой дисциплины и повысить эффективность работы сотрудников», — сказал генеральный директор «Хиагда» Андрей Гладышев.

«Умная каска» является одним из этапов создания первого в России «Умного полигона» — единой цифровой платформы жизненного цикла разведки и добычи твердых полезных ископаемых. На первом этапе в Источном месторождении, которое отрабатывает «Хиагда», внедрена инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания.

«Данные программные комплексы помогают предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании. Внедрение “Умных касок” — небольшой, но очень важный этап создания цифровой платформы, который должен быть реализован в самом начале», — отметил директор по информационным технологиям Уранового холдинга «АРМЗ» Вячеслав Галактионов.

«Умные каски» с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров повышают уровень физической безопасности сотрудников на производстве. Они способны передавать сигнал диспетчеру в случае падения сотрудника или получения удара, предупреждать об опасных «красных зонах», а также позволяют контролировать местонахождение людей внутри помещений и на открытом пространстве. Для того чтобы связь с «умными касками» поддерживалась на отдаленных месторождениях, будут установлены три базовые станции LoraWan.

По данным Росстата, за 2018 год численность пострадавших, утративших трудоспособность на один рабочий день и более, и пострадавших со смертельным исходом составила 23 597 человека, из них в Бурятии — 172.