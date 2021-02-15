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Ростелеком Дальний Восток Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома

СОБЫТИЯ

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15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома»

С 15 февраля 2021 г. вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора объединенного филиала «Ростелекома» в Тульской и Рязанской областях. В новой должности Андрей Карташ
21.08.2015 Александр Смирнов назначен техническим директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома»

На должность технического директора макрорегионального филиала (МРФ) «Дальний Восток» компании «Ростелеком» назначен Александр Смирнов, ранее занимавший должность заместителя технического директора по развитию в макрорегионе «Волга». Об этом CNews сообщили

05.11.2014 Елена Хитрова назначена директором Хабаровского филиала «Ростелекома»

5 ноября 2014 г. директором Хабаровского филиала «Ростелекома» назначена Елена Хитрова, ранее занимавшая должность директ
24.12.2012 Zelax поставил «Ростелекому» решения для организации и модернизации телеком-инфраструктуры во Владивостоке

прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), установку узлов доступа с целью телефонизации объектов государственной охраны во Владивостоке и на острове Русский и создания сети передачи данных. МРФ «Дальний Восток» использовал при построении телекоммуникационной сети решения Zelax для передачи потоков Е1 и организации высокоскоростного канала Ethernet: оптические мультиплексоры ГМ-1Gx
10.07.2012 «Ростелеком-Дальний Восток» запустил опцию «Ребенок в доме»

«Ростелеком-Дальний Восток» запустил опцию «Ребенок в доме», которая позволит оградить ребенка от нежелательного контента. До 1 января 2013 г. услуга предоставляется бесплатно. «Ребенок в доме»

03.07.2012 Сахалинский филиал «Ростелекома» ввел новые тарифы на интернет

С 3 июля 2012 г. Сахалинский филиал «Ростелекома» ввел новые тарифные планы «Марафон Сити» и «Марафон Регион». Стоимость базового тарифа «Марафон Сити» со скоростью передачи данных 256 Кбит/с при условии потреб
03.11.2011 Число абонентов ШПД «Ростелеком-Дальний Восток» достигло 560 тыс.

ионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком», подключенных по технологии MetroEthernet, за 9 месяцев 2011 г. выросла на 48%. Общая абонентская база широкополосного доступа в интернет от «Ростелеком-Дальний Восток» по итогам отчетного периода составила 560 тыс. человек. Строительство сетей MetroEthernet «Ростелеком-Дальний Восток» ведет на территории всего Дальнего Восток
25.04.2011 Арчил Бесаев назначен заместителем директора по федеральным программам филиала «Ростелеком-Дальний Восток»

Заместителем директора по федеральным программам Макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» назначен Арчил Бесаев, зани

Публикаций - 97, упоминаний - 116

Ростелеком Дальний Восток и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 96
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Huawei 4677 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Ростелеком - Сахателеком 65 4
Cisco Systems 5372 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HP Inc. 5883 3
Локасофт - Lokasoft - Совзонд-Центр - Совзонд Интеграция 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Электросвязь 268 2
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 2
Совзонд - Sovzond 123 2
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 1
Инкаб 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Хабаровские домовые сети 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 1
Микродин НИЦ 2 1
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 4
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Союз пенсионеров России 9 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 25
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Пропускная способность - Bandwidth 1907 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
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ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 14 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 70 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Правительство Московской области - ЕИАС ЖКХ Московской области - Единая информационно-аналитическая система ЖКХ Подмосковья 4 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
Хитрова Елена 12 11
Здаров Андрей 17 9
Киселев Николай 16 7
Бесаев Арчил 5 4
Власов Сергей 101 4
Зима Иван 22 4
Сун Андрей 8 4
Мясников Олег 5 3
Логинов Александр 54 3
Гладышев Андрей 3 3
Балаценко Андрей 32 3
Портнов Сергей 4 3
Карташов Андрей 10 3
Щуров Алексей 10 3
Добжинский Виталий 3 2
Белоусов Иван 2 2
Галактионов Вячеслав 9 2
Сапунов Алексей 38 2
Торгашин Евгений 31 2
Дорофеев Сергей 14 2
Волошин Константин 16 2
Мотлях Константин 29 2
Печеный Владимир 7 2
Половинкин Александр 3 1
Калюжный Виктор 4 1
Лопатин Дмитрий 3 1
Портов Сергей 1 1
Поддубный Борис 2 1
Евдокимова Оксана 1 1
Семенов Константин 4 1
Раскол Алексей 1 1
Меркушев Роман 1 1
Сайко Ирина 1 1
Ниденс Алексей 5 1
Желдак Мария 1 1
Святецкий Виктор 1 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Колмогорова Светлана 1 1
Нарышкин Роман 1 1
Гаркун Ольга 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 14
Россия - ДФО - Магаданская область 533 14
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 13
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 10
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 10
Россия - ДФО - Амурская область 954 8
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 4
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