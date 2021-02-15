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Ростелеком Дальний Восток Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома
СОБЫТИЯ
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|15.02.2021
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Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома»
С 15 февраля 2021 г. вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора объединенного филиала «Ростелекома» в Тульской и Рязанской областях. В новой должности Андрей Карташ
|21.08.2015
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Александр Смирнов назначен техническим директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома»
На должность технического директора макрорегионального филиала (МРФ) «Дальний Восток» компании «Ростелеком» назначен Александр Смирнов, ранее занимавший должность заместителя технического директора по развитию в макрорегионе «Волга». Об этом CNews сообщили
|05.11.2014
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Елена Хитрова назначена директором Хабаровского филиала «Ростелекома»
5 ноября 2014 г. директором Хабаровского филиала «Ростелекома» назначена Елена Хитрова, ранее занимавшая должность директ
|24.12.2012
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Zelax поставил «Ростелекому» решения для организации и модернизации телеком-инфраструктуры во Владивостоке
прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), установку узлов доступа с целью телефонизации объектов государственной охраны во Владивостоке и на острове Русский и создания сети передачи данных. МРФ «Дальний Восток» использовал при построении телекоммуникационной сети решения Zelax для передачи потоков Е1 и организации высокоскоростного канала Ethernet: оптические мультиплексоры ГМ-1Gx
|10.07.2012
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«Ростелеком-Дальний Восток» запустил опцию «Ребенок в доме»
«Ростелеком-Дальний Восток» запустил опцию «Ребенок в доме», которая позволит оградить ребенка от нежелательного контента. До 1 января 2013 г. услуга предоставляется бесплатно. «Ребенок в доме»
|03.07.2012
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Сахалинский филиал «Ростелекома» ввел новые тарифы на интернет
С 3 июля 2012 г. Сахалинский филиал «Ростелекома» ввел новые тарифные планы «Марафон Сити» и «Марафон Регион». Стоимость базового тарифа «Марафон Сити» со скоростью передачи данных 256 Кбит/с при условии потреб
|03.11.2011
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Число абонентов ШПД «Ростелеком-Дальний Восток» достигло 560 тыс.
ионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком», подключенных по технологии MetroEthernet, за 9 месяцев 2011 г. выросла на 48%. Общая абонентская база широкополосного доступа в интернет от «Ростелеком-Дальний Восток» по итогам отчетного периода составила 560 тыс. человек. Строительство сетей MetroEthernet «Ростелеком-Дальний Восток» ведет на территории всего Дальнего Восток
|25.04.2011
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Арчил Бесаев назначен заместителем директора по федеральным программам филиала «Ростелеком-Дальний Восток»
Заместителем директора по федеральным программам Макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» назначен Арчил Бесаев, зани
Ростелеком Дальний Восток и организации, системы, технологии, персоны:
|Хитрова Елена 12 11
|Здаров Андрей 17 9
|Киселев Николай 16 7
|Бесаев Арчил 5 4
|Власов Сергей 101 4
|Зима Иван 22 4
|Сун Андрей 8 4
|Мясников Олег 5 3
|Логинов Александр 54 3
|Гладышев Андрей 3 3
|Балаценко Андрей 32 3
|Портнов Сергей 4 3
|Карташов Андрей 10 3
|Щуров Алексей 10 3
|Добжинский Виталий 3 2
|Белоусов Иван 2 2
|Галактионов Вячеслав 9 2
|Сапунов Алексей 38 2
|Торгашин Евгений 31 2
|Дорофеев Сергей 14 2
|Волошин Константин 16 2
|Мотлях Константин 29 2
|Печеный Владимир 7 2
|Половинкин Александр 3 1
|Калюжный Виктор 4 1
|Лопатин Дмитрий 3 1
|Портов Сергей 1 1
|Поддубный Борис 2 1
|Евдокимова Оксана 1 1
|Семенов Константин 4 1
|Раскол Алексей 1 1
|Меркушев Роман 1 1
|Сайко Ирина 1 1
|Ниденс Алексей 5 1
|Желдак Мария 1 1
|Святецкий Виктор 1 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
|Колмогорова Светлана 1 1
|Нарышкин Роман 1 1
|Гаркун Ольга 1 1
|N+1 - Издание 188 1
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