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«Ростелеком-ЦОД» организовала почтовый сервис для правительства Бурятии

«Ростелеком-ЦОД» перевела 3 тыс. почтовых ящиков подведомственных учреждений правительства Республики Бурятии с общедоступных почтовых сервисов на отечественную коммуникационную платформу CommuniGate Pro. Пилотный проект позволил обеспечить региональные образовательные и медицинские учреждения официальными электронными адресами с общим доменом govrb.ru, на котором уже работали почта и сайт правительства республики.

Ранее школы, детские сады, больницы, поликлиники и сельские ФАПы регистрировали почту в различных бесплатных почтовых сервисах. Такой подход создавал для пользователей угрозу информационной безопасности: отсутствовали единые профили защиты и парольная политика. Все это приводило к риску утечки конфиденциальных данных с 3 тыс. адресов.

«CommuniGate Pro является наиболее универсальным решением в качестве альтернативы импортозамещению. Платформа надежна, легко масштабируется по количеству пользователей и объединяет в себе широкий набор возможностей. Среди них — общение с помощью мгновенных сообщений, голосовых и видеокоммуникаций, управление календарями, контактами и задачами, доступ к контакт-центру. Чтобы переход не нарушил бизнес-процессы организации, мы помогаем клиентам подобрать наиболее оптимальную конфигурацию для существующей информационной системы, затем разрабатываем план миграции и обеспечиваем пользователей круглосуточной технической поддержкой», — сказал Роман Меркушев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Бурятского филиала «Ростелекома».

Специалисты «Ростелеком-ЦОД» развернули единый отказоустойчивый почтовый сервис с динамическим кластером высокой доступности, который имеет по два фронтенд- и бэкенд-сервера. Дополнительная отказоустойчивость решения обеспечивается за счет балансировщиков нагрузки, которые подменяют друг друга в случае сбоя.

«Этот проект, реализованный для правительства Республики Бурятия, прекрасно демонстрирует развитие российских компаний и их возможности по созданию конкурентных импортозамещенных решений. Первый этап проекта прошел успешно, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с правительством Бурятии по переходу на отечественный почтовый сервис», — сказал Сергей Бочкарев, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД».

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Также эксперты «Ростелеком-ЦОД» обеспечили параллельную гибридную работу отечественного и импортного почтовых серверов: реализовали и настроили сетевую связность между CommuniGate Pro и Exchange. Часть почтовых ящиков правительства Бурятии продолжит работу на базе старого сервера до конца 2022 г.

«Сейчас можно сказать, что “переезд” на новый почтовый сервис прошел успешно. За два месяца CommuniGate Pro подтвердил свою работоспособность. Перенос почтовых ящиков подведомственных организаций — это первый этап перехода на единый домен республики. В настоящее время идет подготовка ко второму этапу, который начнется в январе 2023 г., и произойдет полный перенос всей почты правительства Республики Бурятия на CommuniGate Pro. А это еще около 2 тыс. ящиков», — отметил Валерий Андронов, заместитель руководителя администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия по цифровому развитию.

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