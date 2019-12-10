«Ростелеком» и Softline внедрили первые «умные каски»

«Ростелеком» и Softline завершили внедрение системы позиционирования «Умная каска» на Источном месторождении АРМЗ «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга АРМЗ/Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»), которое находится в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия.

В эксплуатацию запущено 150 цифровых устройств, которые позволяют удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве. «Умные каски» помогают повысить уровень физической безопасности сотрудников: фиксируют наличие средства индивидуальной защиты на голове, передают диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, дают возможность контролировать местонахождение людей внутри помещений и на открытом пространстве, а также позволяют наблюдать за их передвижением и состоянием во время работы.

Акт о внедрении системы «Умная каска» подписали генеральный директор «Хиагда» Андрей Гладышев и директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.

«В этом году госкорпорация “Росатом” вступила в движение Vision Zero — “Нулевой травматизм”. Поэтому главная цель внедрения “умных касок” на предприятии — повышение уровня безопасности сотрудников. Первые 150 касок будет использовать персонал нашего предприятия, работающий на опасных производственных объектах», — сказал генеральный директор «Хиагда» Андрей Гладышев.

Проект «Умная каска» стал возможен благодаря строительству оптической линии связи в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах Бурятии. В 2017 году «Ростелеком» и «Хиагда» совместно профинансировали прокладку оптики протяженностью более 200 км.

«Это большой комплексный проект по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры в северных районах республики. Он позволил предоставить скоростной интернет и интерактивное телевидение сотрудникам предприятия “Хиагда” и жителям сел Ширинга, Гунда, Исинга и Романовка. Строительство оптики дало толчок для реализации проекта “Умная каска”, неотъемлемой части “Умного рудника”», — отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.

По словам разработчиков системы, проект позволяет не только обеспечивать безопасность персонала, но в перспективе принесет экономический эффект: сократит расходы, в том числе на ремонт, сэкономит сырье, повысит качество и количество произведенной продукции.

«Для “Ростелекома” проект “умной каски” стал отправной точкой для создания целого портфеля промышленных решений, которые мы пилотируем сегодня по всей стране. Основные задачи, решаемые в рамках отраслевых проектов, — это повышение производительности труда, автоматизация бизнес-процессов и безопасность на производстве. Например, мы разработали решение по созданию цифрового двойника сотрудника, которое позволяет контролировать наличие у сотрудника при нахождении на рабочем месте комплекта обязательного снаряжения и инструментария. Также “Ростелеком” активно прорабатывает решения, связанные с точным позиционированием и дополненной реальностью», — сказал директор по стратегическим проектам «Ростелекома» Данила Бурметьев.

По мнению представителей компании Softline, спрос на технологии индустриального интернета вещей со стороны предприятий в дальнейшем будет только расти.

«Технологическое решение, которое лежит в основе данного проекта, позволит в дальнейшем расширять функционал “умных касок”, оснащая сотрудников дополнительными датчиками, позволяющими контролировать безопасность работников, а также расширять функционал на технологические установки, собирая с них телеметрию удаленным беспроводным способом», — сказал руководитель проекта «умные каски» Softline Николай Судариков.

«Умная каска» является одним из этапов создания первого в России «Умного полигона» — единой цифровой платформы жизненного цикла разведки и добычи твердых полезных ископаемых. На первом этапе в Источном месторождении, которое отрабатывает «Хиагда», внедрена инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания.