Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом АРМЗ Урановый холдинг Атомредметзолото -
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 69
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактионов Вячеслав 9 8
|Масенков Владислав 10 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 8 6
|Гоцуцов Сергей 17 6
|Макаренков Константин 42 6
|Корягин Михаил 7 6
|Кудрявцев Олег 7 6
|Соколов Алексей 137 6
|Матвеева Татьяна 110 6
|Чукарин Алексей 59 6
|Носов Михаил 18 6
|Осипова Александра 18 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Калина Роман 62 6
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Исаев Антон 12 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 16 5
|Симаков Олег 113 5
|Емелин Дмитрий 16 5
|Тарасевич Василий 8 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Газизов Алексей 11 4
|Абакумов Евгений 230 4
|Здаров Андрей 17 4
|Гладышев Андрей 3 3
|Скворцов Иван 3 3
|Малявкин Александр 25 3
|Израйлев Иван 11 2
|Новиков Сергей 47 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Семенов Игорь 11 2
|Емельянов Никита 8 2
|Белкин Александр 5 2
|Зубков Виктор 49 2
|Токмачев Юрий 2 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 8
|RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 155 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.