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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом АРМЗ Урановый холдинг Атомредметзолото -

Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото -

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.11.2025 «Ростелеком» и «Далур» внедрили систему экологического мониторинга производства 1
06.05.2024 «Ростелеком» построил 26 километров оптики для одного из крупнейших мировых производителей магниевой продукции Прикамья 2
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 5
10.12.2019 «Ростелеком» и Softline внедрили первые «умные каски» 5
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

 1
11.11.2019 «Ростелеком» и Softline поставят первые 150 «умных касок» одному из производств Бурятии 5
07.06.2019 «Цифра» и «Первая горнорудная компания» внедрят решения на основе искусственного интеллекта на Крайнем Севере 1
30.05.2019 «Мегафон» объявил о назначении нового финансового директора 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
12.02.2019 Softline и «Ростелеком» внедрили «умные каски» на «цифровом полигоне» 5
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
09.12.2014 «Прогноз» разработал систему моделирования и прогнозирования для одного из предприятий «Атомредметзолота» 2
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 4
27.12.2012 «1С-Рарус» автоматизировал систему управленческого и финансового учета в урановом холдинге АРМЗ 3
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте» 6
27.09.2011 «Энвижн Груп» разработала стратегию развития промышленной автоматизации «Приаргунского производственного горно-химического объединения» 1
07.07.2010 «Росатом» внедрил новую систему управления персоналом на базе решения SAP 1
17.02.2010 «Атомредметзолото» внедрило систему безопасного доступа в интернет с помощью Leta IT-company 4
22.04.2008 Российско-армянское СП начнет геологоразведочные работы на юге Армении 6
07.12.2007 Россия наращивает добычу урана 2
30.11.2007 Россия и Канада расширяют сотрудничество в ядерных технологиях 2
07.12.2006 В Казахстане состоялось открытие первой очереди СП по добыче урана 1
07.12.2006 В Казахстане состоялось открытие первой очереди СП по добыче урана 1

Публикаций - 31, упоминаний - 69

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11063 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1717 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 236 5
Leta Group - Лета Групп 282 4
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 4
Softline - Софтлайн 3815 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 2
SAP SE 5631 2
9730 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 2
КСК Технологии 48 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 139 1
OpenText 241 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 198 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 1
HamsterSoft 12 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
Транснефть Технологии 25 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Forcepoint - Websense 140 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
1С Mirapolis - Мираполис 33 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс - Zyfra Robotics 9 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
РуСат 65 1
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 45 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 978 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 1
МегаФон 10990 1
Yandex - Яндекс 9407 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16194 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
Ростех - Вертолеты России 180 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 6
Росатом - Росатом недра - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 5
ПСБ - Промсвязьбанк 978 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 369 5
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 390 4
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 189 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 61 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
КГРК - Карабалтинский горнорудный комбинат - Кара-Балтинский горнорудный комбинат 4 2
Заречное СП - Казахстанско-российско-киргизское совместное предприятие - Южное Заречное - месторождение 4 2
Росатом - Росатом недра - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 6 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 141 2
Транснефть 338 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 151 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 49 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Фаберлик - Faberlic 116 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Bayer AG - Байер 86 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Citi - Citibank 158 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 66 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2380 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5480 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
Правительство Челябинской области 78 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13940 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3362 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1310 6
Федеральное казначейство России 1960 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 624 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 5
Альянстрансатом 6 5
Администрация Твери 5 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6711 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 1
Атомная энергетика Канады - Atomic Energy of Canada Limited (AECL) - Государственная корпорация по атомной энергии Канады 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6026 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3700 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 776 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1567 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4993 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27047 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54981 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13333 8
ОТиПБ - Умная каска 55 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26630 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36872 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14142 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24066 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6531 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36045 4
Умные платформы 2022 4
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 426 3
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 232 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14203 3
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 92 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23250 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1210 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  894 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13046 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4510 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2789 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11655 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10075 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7624 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1542 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3255 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12496 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1800 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3890 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9864 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5296 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 610 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24824 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4487 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2760 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1408 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3741 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1053 6
Ростелеком - Умный полигон 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 2
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 5 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1025 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 72 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 246 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 12 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 22 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение 19 1
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 23 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 7 1
Intel Security McAfee Host DLP - McAfee Host Data Loss Prevention 7 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур - АТОМ-РТК Экосистема 2 1
MOLGA Consulting - HRroom 8 1
Microsoft Office 4242 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5878 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 409 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 505 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Галактионов Вячеслав 9 8
Масенков Владислав 10 6
Приданкин Андрей 30 6
Зыков Игорь 8 6
Гоцуцов Сергей 17 6
Макаренков Константин 42 6
Корягин Михаил 7 6
Кудрявцев Олег 7 6
Соколов Алексей 137 6
Матвеева Татьяна 110 6
Чукарин Алексей 59 6
Носов Михаил 18 6
Осипова Александра 18 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Калина Роман 62 6
Артамохов Павел 6 5
Иванов Георгий 18 5
Исаев Антон 12 5
Баренбойм Владислав 5 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 16 5
Симаков Олег 113 5
Емелин Дмитрий 16 5
Тарасевич Василий 8 4
Шадрин Виталий 9 4
Газизов Алексей 11 4
Абакумов Евгений 230 4
Здаров Андрей 17 4
Гладышев Андрей 3 3
Скворцов Иван 3 3
Малявкин Александр 25 3
Израйлев Иван 11 2
Новиков Сергей 47 2
Зайчиков Илья 20 2
Семенов Игорь 11 2
Емельянов Никита 8 2
Белкин Александр 5 2
Зубков Виктор 49 2
Токмачев Юрий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 168842 25
Уран - планета Солнечной системы 552 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2108 6
Россия - УФО - Челябинская область 1535 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 13 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 758 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3388 3
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 2
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Еравнинский район - Сосново-Озерское 11 2
Казахстан - Республика 6134 2
Россия - УФО - Курганская область 656 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 494 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 425 1
Армения - Ереван 227 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Павловское месторождение (Новая Земля) 1 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 17 1
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