Россия ДФО Сахалинская область Углегорск

Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск

СОБЫТИЯ


29.01.2026 «МегаФон» разогнал интернет до 70 Мбит/с в поселках Углегорского района 4
21.11.2025 На Сахалине завершен рефарминг в 15 населенных пунктах 1
10.09.2025 «МегаФон» расширяет сеть 4G в Углегорском районе Сахалина 2
07.08.2025 «МегаФон» улучшил качество 4G в Ольховке 1
22.01.2025 МТС расширила LTE сеть на западном побережье Сахалина 1
01.06.2023 «Мегафон» улучшил покрытие 4G от севера до юга Сахалина 1
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
12.04.2017 «Элар» поставил в Углегорский муниципальный архив сканер для оцифровки документов 1
01.12.2016 «Ланит-Партнер» и «Ростелеком» запустили сеть GPON в г. Циолковском Амурской области 1
16.11.2016 Интернет-трафик в сети Tele2 на Сахалине вырос в 19 раз 1
07.09.2016 В Межпоселенческой библиотеке Сахалинской области оцифруют краеведческие документы с помощью «ЭларСкан А2» 2
17.05.2016 Интернет-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос на 1000% за 5 лет 1
05.02.2016 «МегаФон» сделал доступными услуги 4G-интернета еще для 140 000 жителей Амурской области 1
11.12.2014 МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный» 1
06.03.2014 Tele2 развивает сеть дистрибуции на Сахалине 1
27.02.2014 Связь Tele2 доступна 90% населения Сахалина 1
17.10.2013 Связь Tele2 доступна для 85% жителей Сахалина 1
25.07.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети в Сахалинской области 1
25.01.2013 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом строителей космодрома «Восточный» 1
15.01.2013 «МегаФон» обеспечил связью генерального подрядчика по строительству космодрома «Восточный» 1
07.12.2012 МТС за год увеличила покрытие сети 3G на Сахалине в 3 раза 1
04.10.2012 Tele2 запустил GSM-сеть на Дальнем Востоке 1
03.07.2012 Сахалинский филиал «Ростелекома» ввел новые тарифы на интернет 1
16.02.2012 «Ростелеком» подключил к ВОЛС последний город-десятитысячник на Сахалине 1
17.09.2009 На Дальнем Востоке появится социальный тариф для доступа в интернет 1
27.11.2008 Определено место строительства нового российского космодрома в Амурской области 1
01.12.2003 "Дальсвязь" введет в Хабаровске более 46 тыс. номеров в 2003 году 1
13.06.2002 Энергетики Украины выбирают "Финансовую Коллекцию" 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3146 7
МегаФон 10041 7
Ростелеком 10388 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14495 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 3
Apple Inc 12713 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1081 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 2
Huawei 4270 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 124 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 5
Почта России ПАО 2260 2
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 2
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
ЦентрЭнерго 2 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Крокус Сити Молл 16 1
Харьковская ТЭЦ-5 1 1
Харьковоблэнерго 1 1
Житомиробленерго АК 1 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 12 1
Хмельницкоблэнерго 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12989 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9421 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17152 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13036 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 717 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1296 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 28 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 2
БелАЗ 7530Е 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 1
ЭЛАР ЭларСкан 165 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 24 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
МТС 3G-сеть 121 1
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 1
Седов Владимир 12 3
Сидоренко Дмитрий 12 2
Редькин Дмитрий 1 1
Чекмарев Шамиль 35 1
Нишкунов Константин 1 1
Пархомчик Петр 3 1
Госунов Максим 1 1
Хорошавин Александр 2 1
Щеголев Игорь 698 1
Балаценко Андрей 32 1
Гагарин Юрий 94 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Линник Иван 55 1
Дзюбин Алексей 5 1
Белик Алексей 2 1
Маюков Алексей 1 1
Мисевра Олег 1 1
Дудкин Максим 36 1
Шорников Андрей 9 1
Калюжный Виктор 4 1
Никифорович Сергей 1 1
Кондрашкина Галина 1 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1005 21
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 11
Россия - ДФО - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 23 10
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 38 8
Россия - РФ - Российская федерация 158006 8
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 35 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 7
Россия - ДФО - Амурская область 859 6
Россия - ДФО - Сахалинская область - Анивский район - Анива 20 6
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 103 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков 19 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Охинский район - Оха 8 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 24 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск 16 3
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 3
Россия - Победино 5 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Шахтерск 5 2
Россия - Владимировка 5 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 227 2
Россия - Александровск 6 2
Россия - Синегорск 3 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Южно-Курильск 22 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ 12 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 52 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 25 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 1
Россия - ДФО - Приморский край - Кавалерово 9 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Северо-Курильск 17 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 41 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 1
Европа 24669 1
Япония 13562 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Словения - Республика 251 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1327 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 261 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аренда 2581 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
