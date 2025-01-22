МТС расширила LTE сеть на западном побережье Сахалина

МТС сообщает о запуске сети LTE в двух малых населенных пунктах Сахалинской области. Благодаря строительству новых базовых станций в селах Парусное и Белинское Томаринского района местные жители и туристы получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE покрывает всю территорию сел, а также большой участок региональной трассы, связывающей Южно-Сахалинск и Углегорск. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи автомобилистам, следующим из столицы острова в город Углегорск.

Белинское и Парусное расположены на западном побережье острова Сахалин, на берегу Татарского пролива. Несмотря на небольшой размер, оба села имеют богатую историю. В окрестностях сохранились следы времен Карафуто - японского присутствия на Сахалине, в том числе синтоистский храмовый комплекс «Томариоро-дзиндзя» в честь японской богини солнца.

«Мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть в небольших населенных пунктах Сахалинской области. Это социально значимое направление нашей работы, поскольку цифровая инфраструктура – это, прежде всего, безопасность и оперативное решение жизненно-важных вопросов. Только за последние полгода мы провели несколько крупных запусков - расширили LTE-сеть в Арги-Паги, Нечаевке и Ногликах, запустили Wi-Fi на заповедном острове Монерон, совместно с правительством и Минцифры региона обеспечили интернетом пляж «Садовники» и аэродром «Пушистый». Нам важно, чтобы сахалинцы чувствовали себя комфортно, несмотря на удаленность локаций, могли пользоваться современными цифровыми сервисами в любой точке острова», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.