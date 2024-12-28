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Чекмарев Шамиль



28.12.2024 МТС запустила умный мониторинг люков на Сахалине 1
23.12.2024 МТС: сахалинцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия 1
18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
17.12.2024 МТС оцифровала старинное дачное село на берегу залива Анива 1
16.10.2024 МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском 1
26.09.2024 МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска 1
17.09.2024 За три месяца МТС заблокировала на Сахалине почти 6 млн спам-звонков 1
13.09.2024 МТС расширила LTE-сеть в «этнографической столице» Сахалина 1
02.09.2024 МТС оцифровала единственный в России островной природный парк 1
08.08.2024 МТС «оцифровала» село Арги-Паги в предгорье Восточно-Сахалинских гор 1
15.07.2024 МТС обеспечит цифровой комфорт гостей фестиваля «Крылья Сахалина» 1
19.03.2024 Шамиль Чекмарев назначен директором МТС в Сахалинской области 2
02.05.2023 МТС два года назад должна была построить ЦОД, но все еще ищет «наилучшую площадку» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Чекмарев Шамиль и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Ростелеком 9701 1
Softline - Софтлайн 2811 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ 6 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 4 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
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