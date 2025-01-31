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На Сахалине вдвое вырос спрос на российские сервисы для бизнес-коммуникаций

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, зафиксировала рост спроса на российские сервисы для бизнес-коммуникаций

среди сахалинского бизнеса. В 2024 г. количество компаний, внедривших отечественные решения в свою работу, выросло в два раза по сравнению с 2023 г. Чаще всего такие сервисы выбирали образовательные учреждения и государственные организации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», лидерами по использованию сервисов для онлайн-конференций в 2024 г. стали крупные образовательные учреждения Сахалина. На втором месте оказался госсектор, третье место разделили ритейл и услуги для бизнеса. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей учреждения из сферы финансов и здравоохранения.

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Чаще всего сахалинские компании используют «МТС Линк» для встреч и вебинаров. Так, за год их количество выросло в 3,5 раза. В 2024 г. наметилась также тенденция на внедрение новых возможностей платформы - выросла популярность серивисов «Чаты» и «Доски». Наибольший период деловой активности в формате онлайн-конференций на Сахалине фиксируется с 10 утра до часу ночи. При этом, самое активное время дня - с 17 до 18 часов, что объясняется активным взаимодействием с коллегами и партнерами в других часовых поясах.

«Платформа «МТС Линк» постоянно развивается и предлагает пользователям новые возможности. Так, трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Среди них - включение замены или размытия фона, автоматическая расшифровка и шумоподавление. При этом, помимо помощи в решении важных бизнес-задач, «МТС Линк» предоставляет возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов, и имеет высокий уровень защищенности», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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