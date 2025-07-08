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Корсаков Михаил


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 МТС ускорила мобильный интернет у «южных ворот» Сахалина 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Корсаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

БУХта - Buhta 91 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13534 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1568 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8335 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8831 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7830 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4353 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6000 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область 940 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 149 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10303 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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