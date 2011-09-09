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БУХта Buhta
|09.09.2011
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«Бухта» автоматизировала склады завода «КиК»
Компания «Бухта» объявила об автоматизации в Красноярске складов компании «КиК» — крупного завода, прои
|29.04.2011
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Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта»
Компания «Бухта» сообщила об автоматизации зоны общего хранения в распределительном центре группы компа
|19.11.2010
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«БУХта» автоматизирует распределительный центр ЛАМА в Томске
Компания «БУХта» приступила к автоматизации распределительного центра группы компаний ЛАМА, владеющей сетью универсамов, супермаркетов и гипермаркетов в Томске. Система управления складом WMS «БУХта
|27.10.2010
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«БУХта» автоматизирует склад «Л.Арго»
ому графику работ. Промышленный запуск будет осуществлен уже в первом квартале 2011 г., сообщили в «БУХте». По словам заместителя генерального директора «Л.Арго» Александра Ходкевича, необходим
|21.09.2010
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«БУХта» запустила в промышленную эксплуатацию систему управления «БУХта: Складской комплекс» в компании «АлюмоСистем - Монолитстрой»
Компания «БУХта» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления «БУХта: Складской комплекс» на складе петербургской компании «АлюмоСистем - Монолитстрой» - одного из лидеров в о
|03.06.2010
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«БУХта» запустила программу управления складом для «ФЛ-Логистика»
Компания «БУХта» объявила о том, что запустила программу управления складом WMS «БУХта: Складско
|12.04.2010
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«Дочка» Rhenus запустила WMS-систему «Бухты» на своем на московском складе
позволяет переводить склады на WMS без остановки работы, решая проблему инвентаризации, отметили в «Бухте». «Особенность WMS «Бухта:3PL» заключается в том, что она позволяет решать все основные
|01.12.2009
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«Рубеж» управляет складом с помощью WMS-системы «Бухта»
ь обработки товара на складе, оптимизирует качество бизнес-процессов всего предприятия, отметили в «Бухте». Благодаря широкому опыту внедрения отраслевых решений специалисты «Бухты» запустили W
|03.06.2009
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«Бухта» автоматизировала склад «Свега МЦ»
т, говорится в сообщении «Бухты». Еще одной особенностью проекта для «Свега МЦ» стала реализация в «Бухте» производственного функционала, отвечающего за формирование сменно-суточного задания, у
|04.12.2008
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«Бухта» автоматизировала склад «Логвин Охта»
Компания «Бухта» завершила работы по проекту автоматизации склада «Логвин Охта» крупной международной транспортно-экспедиторской фирмы «Вельц» (Welz) и заключила договор на дальнейшее сопровождение систе
|12.11.2008
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«Свега МЦ» внедряет WMS-систему от «Бухты»
Компания «Бухта» заключила договор на внедрение системы управления WMS «Бухта: Складской комплекс» на складе производственной компании «Свега МЦ». На новом этапе развития «Свега МЦ» определила для
|15.09.2008
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«Варус» будет управлять складом с помощью «БУХты»
адание на внедрение автоматизированной системы управления складом WMS «БУХта: Складской комплекс». «БУХте» предстоит «под ключ» автоматизировать дистрибьюторский склад компании, площадью 2 тыс.
|11.09.2008
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«БУХта» автоматизирует склад «Элис»
, наши специалисты проанализировали существующие на рынке предложения и отдали предпочтение именно «БУХте». При выборе, прежде всего, учитывались качество системы, ее функционал, оптимальное со
|08.07.2008
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«БУХта» автоматизировала отдел закупок Vileda Professional
Компания «БУХта» внедрила одноименную информационную систему в отделе закупки международной компании Vileda Professional. Основная функция системы «БУХта: Закупки» состоит в обеспечении своевремен
|19.06.2008
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«Бухта» выпускает отраслевое решение для автодилеров
ООО «Сеть-ЕВЛ», официальный партнер компании «Бухта», разработало новое отраслевое решение «БУХта: Автодилер» на базе платформы «Бухта». Решение учитывает специфику автомобильной отрасли (производство, продажи и сбыт, послепр
|03.06.2008
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«Бухта» автоматизирует склад класса «А»
Компания «Бухта» заключила договор на внедрение системы WMS «БУХта: Складской комплекс» на склад
|11.02.2008
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«Бухта» автоматизировала склад «Фармакора»
Компания «Бухта» завершила проект автоматизации нового склада компании «Фармакор». Непосредственная работа по автоматизации склада одной из крупнейших российских фармацевтических компаний заняла около 3
|05.02.2008
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«Бухта» автоматизировала складской комплекс «Невский»
ранения для клиентов СК, которых на сегодняшний момент уже более 50, теперь также осуществляется в «БУХте». Система позволяет индивидуально менять тарифы и вести историю изменений. Также внедре
|17.01.2008
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«БУХта» интегрировала Optima WIN и altAwin
Компания«БУХта», занимающаяся построением информационных систем управления по индивидуальным проектам, завершила интеграцию своего финансово-управленческого комплекса с программами по автоматизации прои
|04.09.2007
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«Бухта» автоматизирует склад «Фармакора»
Компания «БУХта» начала автоматизацию склада фармацевтической компании «Фармакор». Для фармацевтических складов характерен мелкоштучный сбор заказа, осложненный требованиями партионного и серийного учета
|23.08.2007
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«БУХта» автоматизирует СК «Невский»
Компания «БУХта» начинает автоматизацию складского комплекса «Невский», принадлежащего петербургской компании «Оксэт». В «СК Невский» «БУХта» внедрит готовую конфигурацию своей WMS, разработанную
|20.07.2007
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«БУХта» автоматизирует учет в ООО «Эйркул»
ООО «БУХта» установит «Финансово-управленческий комплекс «БУХта» производителю холодильного
|18.07.2007
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«Бухта» автоматизирует «Рубеж маркет МСК»
Компания «Бухта» автоматизирует бухгалтерский, управленческий и складской учет в московской компании «Рубеж Маркет МСК». Особенность проекта в том, что требуется обеспечить работу в единой базе данных дл
|06.06.2007
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«БУХта» внедрит WMS-систему в «Инструмент-Гарант»
Компания «БУХта» внедрит WMS-систему «БУХта: Складской комплекс» в московской компании «Инструмент-Гарант». Автоматизация будет проведена «под ключ», с поставкой необходимой техники — сервера
|04.06.2007
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«БУХту» внедрили в «Роскаре»
В компании «Роскар» внедрили финансово-управленческий комплекс «БУХта». Автоматизированы автотранспортный и тракторный парки предприятия. Комплекс «БУХта<
|26.04.2007
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WMS «БУХта: Складской Комплекс» внедрили в ЗАО «ЕвроСтройСтандарт»
На базе WMS «БУХта: Складской Комплекс» автоматизирован производственный склад завода алюминиевых конструкций ЗАО «ЕвроСтройСтандарт». Особенности склада определяются хранимым здесь грузом – это длинномерны
|12.03.2007
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«Бухта» выпустила софт для обслуживания очередей
Петербургская компания «БУХта» выпустила на рынок решение «БУХта QB», которое призвано решить проблему очередей и ускорить темпы обслуживания покупателей. Оно создано на базе технологической платформы собственн
|18.01.2007
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«БУХта» проведёт предпроектное обследование «АлюмоСистем-Монолитстрой»
ю монолитных зданий и сооружений, планирует в этом году автоматизировать собственный склад, поэтому в самом начале года заключила договор на проведение предпроектного обследования склада с компанией «БУХта», петербургским разработчиком специализированных WMS-решений. Обследование планируется начать 18 января 2007 года и завершить через месяц, к 18 февраля 2007 года. Автоматизировать предсто
|11.01.2007
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«Бухта» автоматизировала бухучёт в «Рубеж-Лайн»
гской автотранспортной компании «Рубеж-Лайн», входящей в группу компаний «Рубеж», завершены работы по автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе финансово-управленческого комплекса «Бухта». Ранее, в октябре прошлого года, были автоматизированы два других предприятия ГК «Рубеж» — «Рубеж-Транспорт» и «Рубеж-Маркет». ГК «Рубеж» занимается импортом мясной продукции.
|09.01.2007
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«Бухта» автоматизировала «Омега-Рент»
о автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе финансово-управленческого комплекса «Бухта». Теперь управленческий и бухгалтерский учет компании организованы в единой базе данных
|18.12.2006
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WMS "Бухта: складской комплекс" внедрят в "Торговой компании РБД"
ЗАО «Торговая Компания РБД» начинает проект по автоматизации собственного нового склада на базе WMS «БУХта: Складской Комплекс». Внедрение будет осуществляться разработчиком системы – петербургской компанией «БУХта». Петербургская компания «ТК РБД» оказывает полный комплекс логистически
|03.02.2005
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"Ниеншанц" автоматизирует складской комплекс
Специалисты компании «БУХта» автоматизируют работу складского комплекса «Ниеншанц-Логистик», принадлежащего «Ниенша
БУХта и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидоренко Игорь 4 3
|Сысоева Евгения 80 3
|Егоров Андрей 24 2
|Ермоленко Евгений 8 2
|Артемьев Денис 14 2
|Дитрих Игорь 2 2
|Яппаров Тагир 103 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Кожевников Алексей 66 1
|Семенова Ирина 43 1
|Павлов Игорь 7 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Хотин Аркадий 8 1
|Китаев Сергей 2 1
|Лукичев Алексей 7 1
|Вронская Светлана 21 1
|Державин Александр 11 1
|Васюков Григорий 14 1
|Чикин Константин 9 1
|Орешин Михаил 7 1
|Маслова Виктория 6 1
|Гоголь Александр 21 1
|Шипкова Мария 3 1
|Молчанов Юрий 3 1
|Коршунов Андрей 3 1
|Махлин Дмитрий 100 1
|Калин Евгений 1 1
|Каменецкий Владимир 1 1
|Калиненко Владимир 4 1
|Скворцов Борис 17 1
|Устинов Олег 2 1
|Казаков Юрий 1 1
|Тулаганов Руслан 21 1
|Малецкий Юрий 1 1
|Пронина Антонина 4 1
|Павина Марина 1 1
|Дмитриев Андрей 38 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Стальненко Денис 1 1
|Белкина Анна 9 1
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