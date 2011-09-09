БУХта - Buhta

«Бухта» автоматизировала склады завода «КиК» Компания «Бухта» объявила об автоматизации в Красноярске складов компании «КиК» — крупного завода, прои

Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта» Компания «Бухта» сообщила об автоматизации зоны общего хранения в распределительном центре группы компа

«БУХта» автоматизирует распределительный центр ЛАМА в Томске Компания «БУХта» приступила к автоматизации распределительного центра группы компаний ЛАМА, владеющей сетью универсамов, супермаркетов и гипермаркетов в Томске. Система управления складом WMS «БУХта

«БУХта» автоматизирует склад «Л.Арго» ому графику работ. Промышленный запуск будет осуществлен уже в первом квартале 2011 г., сообщили в «БУХте». По словам заместителя генерального директора «Л.Арго» Александра Ходкевича, необходим

«БУХта» запустила в промышленную эксплуатацию систему управления «БУХта: Складской комплекс» в компании «АлюмоСистем - Монолитстрой» Компания «БУХта» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления «БУХта: Складской комплекс» на складе петербургской компании «АлюмоСистем - Монолитстрой» - одного из лидеров в о

«БУХта» запустила программу управления складом для «ФЛ-Логистика» Компания «БУХта» объявила о том, что запустила программу управления складом WMS «БУХта: Складско

«Дочка» Rhenus запустила WMS-систему «Бухты» на своем на московском складе позволяет переводить склады на WMS без остановки работы, решая проблему инвентаризации, отметили в «Бухте». «Особенность WMS «Бухта:3PL» заключается в том, что она позволяет решать все основные

«Рубеж» управляет складом с помощью WMS-системы «Бухта» ь обработки товара на складе, оптимизирует качество бизнес-процессов всего предприятия, отметили в «Бухте». Благодаря широкому опыту внедрения отраслевых решений специалисты «Бухты» запустили W

«Бухта» автоматизировала склад «Свега МЦ» т, говорится в сообщении «Бухты». Еще одной особенностью проекта для «Свега МЦ» стала реализация в «Бухте» производственного функционала, отвечающего за формирование сменно-суточного задания, у

«Бухта» автоматизировала склад «Логвин Охта» Компания «Бухта» завершила работы по проекту автоматизации склада «Логвин Охта» крупной международной транспортно-экспедиторской фирмы «Вельц» (Welz) и заключила договор на дальнейшее сопровождение систе

«Свега МЦ» внедряет WMS-систему от «Бухты» Компания «Бухта» заключила договор на внедрение системы управления WMS «Бухта: Складской комплекс» на складе производственной компании «Свега МЦ». На новом этапе развития «Свега МЦ» определила для

«Варус» будет управлять складом с помощью «БУХты» адание на внедрение автоматизированной системы управления складом WMS «БУХта: Складской комплекс». «БУХте» предстоит «под ключ» автоматизировать дистрибьюторский склад компании, площадью 2 тыс.

«БУХта» автоматизирует склад «Элис» , наши специалисты проанализировали существующие на рынке предложения и отдали предпочтение именно «БУХте». При выборе, прежде всего, учитывались качество системы, ее функционал, оптимальное со

«БУХта» автоматизировала отдел закупок Vileda Professional Компания «БУХта» внедрила одноименную информационную систему в отделе закупки международной компании Vileda Professional. Основная функция системы «БУХта: Закупки» состоит в обеспечении своевремен

«Бухта» выпускает отраслевое решение для автодилеров ООО «Сеть-ЕВЛ», официальный партнер компании «Бухта», разработало новое отраслевое решение «БУХта: Автодилер» на базе платформы «Бухта». Решение учитывает специфику автомобильной отрасли (производство, продажи и сбыт, послепр

«Бухта» автоматизирует склад класса «А» Компания «Бухта» заключила договор на внедрение системы WMS «БУХта: Складской комплекс» на склад

«Бухта» автоматизировала склад «Фармакора» Компания «Бухта» завершила проект автоматизации нового склада компании «Фармакор». Непосредственная работа по автоматизации склада одной из крупнейших российских фармацевтических компаний заняла около 3

«Бухта» автоматизировала складской комплекс «Невский» ранения для клиентов СК, которых на сегодняшний момент уже более 50, теперь также осуществляется в «БУХте». Система позволяет индивидуально менять тарифы и вести историю изменений. Также внедре

«БУХта» интегрировала Optima WIN и altAwin Компания«БУХта», занимающаяся построением информационных систем управления по индивидуальным проектам, завершила интеграцию своего финансово-управленческого комплекса с программами по автоматизации прои

«Бухта» автоматизирует склад «Фармакора» Компания «БУХта» начала автоматизацию склада фармацевтической компании «Фармакор». Для фармацевтических складов характерен мелкоштучный сбор заказа, осложненный требованиями партионного и серийного учета

«БУХта» автоматизирует СК «Невский» Компания «БУХта» начинает автоматизацию складского комплекса «Невский», принадлежащего петербургской компании «Оксэт». В «СК Невский» «БУХта» внедрит готовую конфигурацию своей WMS, разработанную

«БУХта» автоматизирует учет в ООО «Эйркул» ООО «БУХта» установит «Финансово-управленческий комплекс «БУХта» производителю холодильного

«Бухта» автоматизирует «Рубеж маркет МСК» Компания «Бухта» автоматизирует бухгалтерский, управленческий и складской учет в московской компании «Рубеж Маркет МСК». Особенность проекта в том, что требуется обеспечить работу в единой базе данных дл

«БУХта» внедрит WMS-систему в «Инструмент-Гарант» Компания «БУХта» внедрит WMS-систему «БУХта: Складской комплекс» в московской компании «Инструмент-Гарант». Автоматизация будет проведена «под ключ», с поставкой необходимой техники — сервера

«БУХту» внедрили в «Роскаре» В компании «Роскар» внедрили финансово-управленческий комплекс «БУХта». Автоматизированы автотранспортный и тракторный парки предприятия. Комплекс «БУХта<

WMS «БУХта: Складской Комплекс» внедрили в ЗАО «ЕвроСтройСтандарт» На базе WMS «БУХта: Складской Комплекс» автоматизирован производственный склад завода алюминиевых конструкций ЗАО «ЕвроСтройСтандарт». Особенности склада определяются хранимым здесь грузом – это длинномерны

«Бухта» выпустила софт для обслуживания очередей Петербургская компания «БУХта» выпустила на рынок решение «БУХта QB», которое призвано решить проблему очередей и ускорить темпы обслуживания покупателей. Оно создано на базе технологической платформы собственн

«БУХта» проведёт предпроектное обследование «АлюмоСистем-Монолитстрой» ю монолитных зданий и сооружений, планирует в этом году автоматизировать собственный склад, поэтому в самом начале года заключила договор на проведение предпроектного обследования склада с компанией «БУХта», петербургским разработчиком специализированных WMS-решений. Обследование планируется начать 18 января 2007 года и завершить через месяц, к 18 февраля 2007 года. Автоматизировать предсто

«Бухта» автоматизировала бухучёт в «Рубеж-Лайн» гской автотранспортной компании «Рубеж-Лайн», входящей в группу компаний «Рубеж», завершены работы по автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе финансово-управленческого комплекса «Бухта». Ранее, в октябре прошлого года, были автоматизированы два других предприятия ГК «Рубеж» — «Рубеж-Транспорт» и «Рубеж-Маркет». ГК «Рубеж» занимается импортом мясной продукции.

«Бухта» автоматизировала «Омега-Рент» о автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе финансово-управленческого комплекса «Бухта». Теперь управленческий и бухгалтерский учет компании организованы в единой базе данных

WMS "Бухта: складской комплекс" внедрят в "Торговой компании РБД" ЗАО «Торговая Компания РБД» начинает проект по автоматизации собственного нового склада на базе WMS «БУХта: Складской Комплекс». Внедрение будет осуществляться разработчиком системы – петербургской компанией «БУХта». Петербургская компания «ТК РБД» оказывает полный комплекс логистически