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БУХта Buhta

БУХта - Buhta


09.09.2011 «Бухта» автоматизировала склады завода «КиК»

Компания «Бухта» объявила об автоматизации в Красноярске складов компании «КиК» — крупного завода, прои
29.04.2011 Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта»

Компания «Бухта» сообщила об автоматизации зоны общего хранения в распределительном центре группы компа
19.11.2010 «БУХта» автоматизирует распределительный центр ЛАМА в Томске

Компания «БУХта» приступила к автоматизации распределительного центра группы компаний ЛАМА, владеющей сетью универсамов, супермаркетов и гипермаркетов в Томске. Система управления складом WMS «БУХта

27.10.2010 «БУХта» автоматизирует склад «Л.Арго»

ому графику работ. Промышленный запуск будет осуществлен уже в первом квартале 2011 г., сообщили в «БУХте». По словам заместителя генерального директора «Л.Арго» Александра Ходкевича, необходим
21.09.2010 «БУХта» запустила в промышленную эксплуатацию систему управления «БУХта: Складской комплекс» в компании «АлюмоСистем - Монолитстрой»

Компания «БУХта» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления «БУХта: Складской комплекс» на складе петербургской компании «АлюмоСистем - Монолитстрой» - одного из лидеров в о
03.06.2010 «БУХта» запустила программу управления складом для «ФЛ-Логистика»

Компания «БУХта» объявила о том, что запустила программу управления складом WMS «БУХта: Складско
12.04.2010 «Дочка» Rhenus запустила WMS-систему «Бухты» на своем на московском складе

позволяет переводить склады на WMS без остановки работы, решая проблему инвентаризации, отметили в «Бухте». «Особенность WMS «Бухта:3PL» заключается в том, что она позволяет решать все основные
01.12.2009 «Рубеж» управляет складом с помощью WMS-системы «Бухта»

ь обработки товара на складе, оптимизирует качество бизнес-процессов всего предприятия, отметили в «Бухте». Благодаря широкому опыту внедрения отраслевых решений специалисты «Бухты» запустили W
03.06.2009 «Бухта» автоматизировала склад «Свега МЦ»

т, говорится в сообщении «Бухты». Еще одной особенностью проекта для «Свега МЦ» стала реализация в «Бухте» производственного функционала, отвечающего за формирование сменно-суточного задания, у
04.12.2008 «Бухта» автоматизировала склад «Логвин Охта»

Компания «Бухта» завершила работы по проекту автоматизации склада «Логвин Охта» крупной международной транспортно-экспедиторской фирмы «Вельц» (Welz) и заключила договор на дальнейшее сопровождение систе
12.11.2008 «Свега МЦ» внедряет WMS-систему от «Бухты»

Компания «Бухта» заключила договор на внедрение системы управления WMS «Бухта: Складской комплекс» на складе производственной компании «Свега МЦ». На новом этапе развития «Свега МЦ» определила для
15.09.2008 «Варус» будет управлять складом с помощью «БУХты»

адание на внедрение автоматизированной системы управления складом WMS «БУХта: Складской комплекс». «БУХте» предстоит «под ключ» автоматизировать дистрибьюторский склад компании, площадью 2 тыс.
11.09.2008 «БУХта» автоматизирует склад «Элис»

, наши специалисты проанализировали существующие на рынке предложения и отдали предпочтение именно «БУХте». При выборе, прежде всего, учитывались качество системы, ее функционал, оптимальное со
08.07.2008 «БУХта» автоматизировала отдел закупок Vileda Professional

Компания «БУХта» внедрила одноименную информационную систему в отделе закупки международной компании Vileda Professional. Основная функция системы «БУХта: Закупки» состоит в обеспечении своевремен
19.06.2008 «Бухта» выпускает отраслевое решение для автодилеров

ООО «Сеть-ЕВЛ», официальный партнер компании «Бухта», разработало новое отраслевое решение «БУХта: Автодилер» на базе платформы «Бухта». Решение учитывает специфику автомобильной отрасли (производство, продажи и сбыт, послепр
03.06.2008 «Бухта» автоматизирует склад класса «А»

Компания «Бухта» заключила договор на внедрение системы WMS «БУХта: Складской комплекс» на склад
11.02.2008 «Бухта» автоматизировала склад «Фармакора»

Компания «Бухта» завершила проект автоматизации нового склада компании «Фармакор». Непосредственная работа по автоматизации склада одной из крупнейших российских фармацевтических компаний заняла около 3

05.02.2008 «Бухта» автоматизировала складской комплекс «Невский»

ранения для клиентов СК, которых на сегодняшний момент уже более 50, теперь также осуществляется в «БУХте». Система позволяет индивидуально менять тарифы и вести историю изменений. Также внедре
17.01.2008 «БУХта» интегрировала Optima WIN и altAwin

Компания«БУХта», занимающаяся построением информационных систем управления по индивидуальным проектам, завершила интеграцию своего финансово-управленческого комплекса с программами по автоматизации прои
04.09.2007 «Бухта» автоматизирует склад «Фармакора»

Компания «БУХта» начала автоматизацию склада фармацевтической компании «Фармакор». Для фармацевтических складов характерен мелкоштучный сбор заказа, осложненный требованиями партионного и серийного учета
23.08.2007 «БУХта» автоматизирует СК «Невский»

Компания «БУХта» начинает автоматизацию складского комплекса «Невский», принадлежащего петербургской компании «Оксэт». В «СК Невский» «БУХта» внедрит готовую конфигурацию своей WMS, разработанную

20.07.2007 «БУХта» автоматизирует учет в ООО «Эйркул»

ООО «БУХта» установит «Финансово-управленческий комплекс «БУХта» производителю холодильного
18.07.2007 «Бухта» автоматизирует «Рубеж маркет МСК»

Компания «Бухта» автоматизирует бухгалтерский, управленческий и складской учет в московской компании «Рубеж Маркет МСК». Особенность проекта в том, что требуется обеспечить работу в единой базе данных дл
06.06.2007 «БУХта» внедрит WMS-систему в «Инструмент-Гарант»

Компания «БУХта» внедрит WMS-систему «БУХта: Складской комплекс» в московской компании «Инструмент-Гарант». Автоматизация будет проведена «под ключ», с поставкой необходимой техники — сервера
04.06.2007 «БУХту» внедрили в «Роскаре»

В компании «Роскар» внедрили финансово-управленческий комплекс «БУХта». Автоматизированы автотранспортный и тракторный парки предприятия. Комплекс «БУХта<
26.04.2007 WMS «БУХта: Складской Комплекс» внедрили в ЗАО «ЕвроСтройСтандарт»

На базе WMS «БУХта: Складской Комплекс» автоматизирован производственный склад завода алюминиевых конструкций ЗАО «ЕвроСтройСтандарт». Особенности склада определяются хранимым здесь грузом – это длинномерны
12.03.2007 «Бухта» выпустила софт для обслуживания очередей

Петербургская компания «БУХта» выпустила на рынок решение «БУХта QB», которое призвано решить проблему очередей и ускорить темпы обслуживания покупателей. Оно создано на базе технологической платформы собственн
18.01.2007 «БУХта» проведёт предпроектное обследование «АлюмоСистем-Монолитстрой»

ю монолитных зданий и сооружений, планирует в этом году автоматизировать собственный склад, поэтому в самом начале года заключила договор на проведение предпроектного обследования склада с компанией «БУХта», петербургским разработчиком специализированных WMS-решений. Обследование планируется начать 18 января 2007 года и завершить через месяц, к 18 февраля 2007 года. Автоматизировать предсто
11.01.2007 «Бухта» автоматизировала бухучёт в «Рубеж-Лайн»

гской автотранспортной компании «Рубеж-Лайн», входящей в группу компаний «Рубеж», завершены работы по автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе финансово-управленческого комплекса «Бухта». Ранее, в октябре прошлого года, были автоматизированы два других предприятия ГК «Рубеж» — «Рубеж-Транспорт» и «Рубеж-Маркет». ГК «Рубеж» занимается импортом мясной продукции.
09.01.2007 «Бухта» автоматизировала «Омега-Рент»

о автоматизации управленческого и бухгалтерского учета на базе финансово-управленческого комплекса «Бухта». Теперь управленческий и бухгалтерский учет компании организованы в единой базе данных
18.12.2006 WMS "Бухта: складской комплекс" внедрят в "Торговой компании РБД"

ЗАО «Торговая Компания РБД» начинает проект по автоматизации собственного нового склада на базе WMS «БУХта: Складской Комплекс». Внедрение будет осуществляться разработчиком системы – петербургской компанией «БУХта». Петербургская компания «ТК РБД» оказывает полный комплекс логистически
03.02.2005 "Ниеншанц" автоматизирует складской комплекс

Специалисты компании «БУХта» автоматизируют работу складского комплекса «Ниеншанц-Логистик», принадлежащего «Ниенша

Публикаций - 88, упоминаний - 115

БУХта и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9126 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13009 8
8362 4
Ниеншанц 122 4
Ниеншанц Логистик 3 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 3
Microsoft Corporation 24760 2
Apple Inc 12214 2
Softline - Софтлайн 2908 2
Oracle Corporation 6741 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1091 2
Lenovo Motorola 3503 2
Галактика - Корпорация 1473 2
Google LLC 11894 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 2
Ростелеком 9846 2
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 2
Dell EMC 5041 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
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Intel Corporation 12259 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
HP Inc. 5706 1
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АйТи 1376 1
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Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 1
Микротест 278 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Открытые технологии 703 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Жемчужина - Санаторий 57 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Фармакор 3 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Л.Арго 2 1
Uber 332 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Revival Express 2 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 19 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 64 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Globe Tools Group - Greenworks 9 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
ФУД Сити ОРПЦ - оптово-розничный продовольственный центр 6 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 1
Роскар 2 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 142 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Ауди Центр 2 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
Makita - Макита 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11893 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2789 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 130 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 1
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БУХта WMS Складской комплекс 21 11
Apple iPad 3875 2
Microsoft Windows 15818 2
Apple iPhone 6 4862 2
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Google Android 14170 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple - App Store 2918 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5357 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7142 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 974 1
Apple iMac - Серия моноблоков 458 1
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Apple Pencil 111 1
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МегаФон СФПКСС - федеральная подсистема конфиденциальной сотовой связи 2 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
МТС Big Data 283 1
Bosch UniversalAquatak - Bosch EasyAquatak - мойка 3 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1670 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 495 1
Нанософт - nanoCAD 97 1
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Лукичев Алексей 7 1
Вронская Светлана 21 1
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Гоголь Александр 21 1
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Молчанов Юрий 3 1
Коршунов Андрей 3 1
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Калин Евгений 1 1
Каменецкий Владимир 1 1
Калиненко Владимир 4 1
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Казаков Юрий 1 1
Тулаганов Руслан 21 1
Малецкий Юрий 1 1
Пронина Антонина 4 1
Павина Марина 1 1
Дмитриев Андрей 38 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Стальненко Денис 1 1
Белкина Анна 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 147126 30
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1199 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17654 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43778 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2707 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 3
Япония 13337 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 2
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Россия - СФО - Томская область - Томск 946 2
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