Л.Арго


АО «Л.Арго» — дистрибьютор с более чем тридцатилетней историей, работающий по всей стране и управляющий собственным складом площадью свыше 8 000 кв. метров.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.02.2026 «Корус Консалтинг» автоматизирует склад компании «Л.Арго» и оптимизирует учет маркированных детских товаров 4
08.10.2018 GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго» 1
27.10.2010 «БУХта» автоматизирует склад «Л.Арго» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Л.Арго и организации, системы, технологии, персоны:

Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
Корус Консалтинг ГК 1366 1
БУХта - Buhta 93 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 632 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1493 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 680 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Qlik Qlikview 118 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 89 1
Федулкина Мария 1 1
Ходкевич Александр 1 1
Окин Антон 8 1
Adamia David - Адамия Давид 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
