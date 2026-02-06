Получите все материалы CNews по ключевому слову
Л.Арго
АО «Л.Арго» — дистрибьютор с более чем тридцатилетней историей, работающий по всей стране и управляющий собственным складом площадью свыше 8 000 кв. метров.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.02.2026
|«Корус Консалтинг» автоматизирует склад компании «Л.Арго» и оптимизирует учет маркированных детских товаров 4
|08.10.2018
|GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго» 1
|27.10.2010
|«БУХта» автоматизирует склад «Л.Арго» 1
Л.Арго и организации, системы, технологии, персоны:
|Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
|Корус Консалтинг ГК 1366 1
|БУХта - Buhta 93 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.