Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Каменецкий Владимир


СОБЫТИЯ


22.12.2025 «Корус Консалтинг» и «СофтБаланс» будут совместно автоматизировать HR-процессы в российских компаниях с помощью K-Team HRM 1
14.01.2008 Московские интеграторы атакуют Питер 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Каменецкий Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 1
Хомнет Лизинг 29 1
Компас 20 1
Питерская группа связистов 437 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 63 1
Открытые технологии 716 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Ниеншанц 122 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Микротест 280 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
АйТи 1440 1
CIFT - Центр Информационных и Финансовых Технологий НОУ 13 1
Solvo - Солво 32 1
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
1С-Рарус 937 1
БУХта - Buhta 93 1
Поликом Про 39 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1256 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Softline - Софтлайн 3279 1
1С:Северо-Запад - МС-Сервис 4 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Oracle Corporation 6879 1
9025 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 24 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1445 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 86 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 924 1
Яппаров Тагир 105 1
Калиненко Владимир 4 1
Кожин Сергей 2 1
Сыпченко Сергей 4 1
Маслова Виктория 6 1
Орешин Михаил 7 1
Чикин Константин 9 1
Вронская Светлана 21 1
Симакина Анастасия 4 1
Арутюнян Мартин 2 1
Сидоренко Игорь 4 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Украина 7799 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 1
CNews Северо-Запад 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще