СофтБаланс SoftBalance ДатаБаланс

СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 4 292 942 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 4 292 942 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 531 848 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 3 761 095 ₽*
Всего 9 дел, на cумму 4 292 942 ₽

УПОМИНАНИЯ


15.03.2024 Компания «СофтБаланс» перевела склад АО «Вюрт-Русь» с импортного ПО на «1С: WMS».

отать и модифицировать их при необходимости. Для внедрения была выбрана система на базе «1С: Предприятие» – «1С: WMS Логистика. Управление складом» редакция 5, интегратором выступила группа компаний «СофтБаланс». Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс». В рамках проекта был настроен обмен данными между «1С: ERP Управление предприятием» и «1С: WMS Логистика. Управление склад
18.10.2011 «СофтБаланс» выпустил новый продукт для автоматизации небольшого кафе или ресторана

Компания «СофтБаланс» выпустила новый программный продукт из линейки «Трактиръ» – «Трактиръ: Nano». Решение предназначено для автоматизации процесса обслуживания гостей и ведения управленческого учета на
11.08.2011 «СофтБаланс» начал сдавать в аренду ПО от Microsoft и «1С»

Группа компаний «СофтБаланс» начала предоставлять новую услугу - аренда программного обеспечения Microsoft и «
29.12.2010 Телерадиокомпания «Петербург» управляет финансами с помощью «1С:Управления производственным предприятием 8»

федеральный телевизионный канал с центром вещания в Санкт-Петербурге, совместно с группой компаний «СофтБаланс» завершила внедрение программного продукта «1С:Управление производственным предпри
15.07.2010 УК «Соло» автоматизировала управление документами с помощью «1С:Документооборота 8»

Управляющая компания «Соло» совместно с партнером по внедрению Группой компаний «СофтБаланс» завершила внедрение программного продукта «1С:Документооборот 8». Система позволи
20.06.2008 «СофтБаланс» внедряет «1С» в «Учет.ру»

Группа компаний «СофтБаланс» завершила очередной этап проекта внедрения «1С:Управление Производственным Предприятием 8» в компании «Учет.Ру». Автоматизировано 20 рабочих мест. Основным видом деятельности компан
09.06.2008 «СофтБаланс» поставила решение на базе «1С» компании «Аскон»

Группа компаний «СофтБаланс» произвела поставку комплексного программного продукта «1С:Управление Производственным предприятием 8» интегратору в области поставки и внедрения специализированного программного обе
05.06.2008 «Софтбаланс» автоматизировал производство «Леотек» на базе «1С»

Внедренческий центр «Софтбаланс» завершил очередной этап проекта внедрения «1С:Управление Производственным Предприятием 8» в торгово-производственной группе компаний «Леотек». На данном этапе времени внедрены и зап
23.05.2008 «СофтБаланс» внедрила АСУ в стройкорпорации «Пулково»

Компания «СофтБаланс» внедрила корпоративную автоматизированную систему управления холдингом и входящими в его состав предприятиями на базе программного продукта «1С: Управление Строительной Организацией
09.11.2007 «СофтБаланс» внедрит АСУ в ПСК «Пулково»

т и контроль за всеми бизнес-процессами холдинга на принципиально новый качественный уровень. Победителем тендера на внедрение автоматизированной системы управления корпорацией стала группа компаний «СофтБаланс». Первым этапом внедрения программного продукта станет автоматизация и запуск подсистем бухгалтерского, налогового и оперативно-управленческого учета. Ориентировочный срок завершения
30.10.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.1.» и Frontol в «Титанике»

ВЦ «СофтБаланс» автоматизировал сеть из 23 магазинов аудио-видеопродукции «Титаник». Работы начались в мае 2005 года. По результатам предпроектного исследования в качестве базовой конфигурации была
25.10.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «Десятке»

«СофтБаланс» провел работы по автоматизации бухгалтерского и налогового учета в розничной сети «Десятка», реализующей мультимедиапродукцию, на базе «1С:Бухгалтерия 8». Решение о переходе на нову
23.10.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.0» в «Наливайке»

Внедренческий Центр «СофтБаланс» осуществил внедрение «1С:Управление Торговлей 8.0» в сети рюмочных «Наливайка». Также в рамках проекта был разработан и внедрен интерфейс «Логиста», позволяющий отслеживать состояни
19.04.2007 ВЦ «СофтБаланс» автоматизировал «Ростабак»

Внедренческий центр «СофтБаланс» автоматизировал три торговые точки сети компании «Ростабак» в Санкт-Петербурге. Автоматизация коснулась магазинов сети по адресам Московский пр., 177, 2-я Советская улица,19 и Больш
09.03.2007 «СофтБаланс:Торговля 24 часа» внедрили в ООО «Экю-3»

Внедренческий центр «СофтБаланс» автоматизировал ведение розничного учета ООО «Экю-3» с использованием типовых кон
27.02.2007 «СофтБаланс» обучил сотрудников ОЖД работе с «1С:Бухгалтерия 8.0».

В феврале 2007 г. учебным центром ВЦ СофтБаланс завершен проект по обучению «1С:Бухгалтерия 8.0» сотрудников ведомственной охраны

27.02.2007 "СофтБаланс" внедрил "1С: Бухгалтерию 8" в компании NCC

Внедренческий центр «СофтБаланс» завершил проект по внедрению «1С:Бухгалтерии 8» в компании NCC. За период с сентября по ноябрь 2006 г. проектной группой отдела внедрения компании «Софтбаланс» проводились ра
02.02.2007 Оборот ВЦ «Софтбаланс» вырос на 40%

За 2006 год оборот внедренческого центра «Софтбаланс» вырос на 40% - об этом сообщила пресс-служба компании. Продажи программных продуктов экономического направления выросли по сравнению с прошлым годом на 26%, а продажи персональных к
16.01.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Предприятие» на ООО «БС»

Внедренческий центр «СофтБаланс» внедряет «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в компании ООО «БС». Компания производит резинотехнические изделия медицинского направления под торговой маркой Vizit. В п

