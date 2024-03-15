Получите все материалы CNews по ключевому слову
СофтБаланс SoftBalance ДатаБаланс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 4 292 942 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|15.03.2024
|
Компания «СофтБаланс» перевела склад АО «Вюрт-Русь» с импортного ПО на «1С: WMS».
отать и модифицировать их при необходимости. Для внедрения была выбрана система на базе «1С: Предприятие» – «1С: WMS Логистика. Управление складом» редакция 5, интегратором выступила группа компаний «СофтБаланс». Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс». В рамках проекта был настроен обмен данными между «1С: ERP Управление предприятием» и «1С: WMS Логистика. Управление склад
|18.10.2011
|
«СофтБаланс» выпустил новый продукт для автоматизации небольшого кафе или ресторана
Компания «СофтБаланс» выпустила новый программный продукт из линейки «Трактиръ» – «Трактиръ: Nano». Решение предназначено для автоматизации процесса обслуживания гостей и ведения управленческого учета на
|11.08.2011
|
«СофтБаланс» начал сдавать в аренду ПО от Microsoft и «1С»
Группа компаний «СофтБаланс» начала предоставлять новую услугу - аренда программного обеспечения Microsoft и «
|29.12.2010
|
Телерадиокомпания «Петербург» управляет финансами с помощью «1С:Управления производственным предприятием 8»
федеральный телевизионный канал с центром вещания в Санкт-Петербурге, совместно с группой компаний «СофтБаланс» завершила внедрение программного продукта «1С:Управление производственным предпри
|15.07.2010
|
УК «Соло» автоматизировала управление документами с помощью «1С:Документооборота 8»
Управляющая компания «Соло» совместно с партнером по внедрению Группой компаний «СофтБаланс» завершила внедрение программного продукта «1С:Документооборот 8». Система позволи
|20.06.2008
|
«СофтБаланс» внедряет «1С» в «Учет.ру»
Группа компаний «СофтБаланс» завершила очередной этап проекта внедрения «1С:Управление Производственным Предприятием 8» в компании «Учет.Ру». Автоматизировано 20 рабочих мест. Основным видом деятельности компан
|09.06.2008
|
«СофтБаланс» поставила решение на базе «1С» компании «Аскон»
Группа компаний «СофтБаланс» произвела поставку комплексного программного продукта «1С:Управление Производственным предприятием 8» интегратору в области поставки и внедрения специализированного программного обе
|05.06.2008
|
«Софтбаланс» автоматизировал производство «Леотек» на базе «1С»
Внедренческий центр «Софтбаланс» завершил очередной этап проекта внедрения «1С:Управление Производственным Предприятием 8» в торгово-производственной группе компаний «Леотек». На данном этапе времени внедрены и зап
|23.05.2008
|
«СофтБаланс» внедрила АСУ в стройкорпорации «Пулково»
Компания «СофтБаланс» внедрила корпоративную автоматизированную систему управления холдингом и входящими в его состав предприятиями на базе программного продукта «1С: Управление Строительной Организацией
|09.11.2007
|
«СофтБаланс» внедрит АСУ в ПСК «Пулково»
т и контроль за всеми бизнес-процессами холдинга на принципиально новый качественный уровень. Победителем тендера на внедрение автоматизированной системы управления корпорацией стала группа компаний «СофтБаланс». Первым этапом внедрения программного продукта станет автоматизация и запуск подсистем бухгалтерского, налогового и оперативно-управленческого учета. Ориентировочный срок завершения
|30.10.2007
|
«СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.1.» и Frontol в «Титанике»
ВЦ «СофтБаланс» автоматизировал сеть из 23 магазинов аудио-видеопродукции «Титаник». Работы начались в мае 2005 года. По результатам предпроектного исследования в качестве базовой конфигурации была
|25.10.2007
|
«СофтБаланс» внедрил «1С:Бухгалтерию 8» в «Десятке»
«СофтБаланс» провел работы по автоматизации бухгалтерского и налогового учета в розничной сети «Десятка», реализующей мультимедиапродукцию, на базе «1С:Бухгалтерия 8». Решение о переходе на нову
|23.10.2007
|
«СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.0» в «Наливайке»
Внедренческий Центр «СофтБаланс» осуществил внедрение «1С:Управление Торговлей 8.0» в сети рюмочных «Наливайка». Также в рамках проекта был разработан и внедрен интерфейс «Логиста», позволяющий отслеживать состояни
|19.04.2007
|
ВЦ «СофтБаланс» автоматизировал «Ростабак»
Внедренческий центр «СофтБаланс» автоматизировал три торговые точки сети компании «Ростабак» в Санкт-Петербурге. Автоматизация коснулась магазинов сети по адресам Московский пр., 177, 2-я Советская улица,19 и Больш
|09.03.2007
|
«СофтБаланс:Торговля 24 часа» внедрили в ООО «Экю-3»
Внедренческий центр «СофтБаланс» автоматизировал ведение розничного учета ООО «Экю-3» с использованием типовых кон
|27.02.2007
|
«СофтБаланс» обучил сотрудников ОЖД работе с «1С:Бухгалтерия 8.0».
В феврале 2007 г. учебным центром ВЦ СофтБаланс завершен проект по обучению «1С:Бухгалтерия 8.0» сотрудников ведомственной охраны
|27.02.2007
|
"СофтБаланс" внедрил "1С: Бухгалтерию 8" в компании NCC
Внедренческий центр «СофтБаланс» завершил проект по внедрению «1С:Бухгалтерии 8» в компании NCC. За период с сентября по ноябрь 2006 г. проектной группой отдела внедрения компании «Софтбаланс» проводились ра
|02.02.2007
|
Оборот ВЦ «Софтбаланс» вырос на 40%
За 2006 год оборот внедренческого центра «Софтбаланс» вырос на 40% - об этом сообщила пресс-служба компании. Продажи программных продуктов экономического направления выросли по сравнению с прошлым годом на 26%, а продажи персональных к
|16.01.2007
|
«СофтБаланс» внедрил «1С:Предприятие» на ООО «БС»
Внедренческий центр «СофтБаланс» внедряет «1С:Управление производственным предприятием 8.0» в компании ООО «БС». Компания производит резинотехнические изделия медицинского направления под торговой маркой Vizit. В п
СофтБаланс и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 765 1
|Котов Владимир 7 4
|Карпинский Алексей 42 3
|Болмосов Эдуард 6 2
|Островский Владимир 25 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Штыкова Елена 6 2
|Суслов Константин 23 2
|Калиненко Владимир 4 2
|Симакина Анастасия 4 2
|Коллегов Иван 4 1
|Голодец Ольга 23 1
|Петровская Ольга 2 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Пунтиков Николай 26 1
|Числер Наталья 7 1
|Алудаури Екатерина 6 1
|Богданова Ольга 6 1
|Алексеев Евгений 15 1
|Сидоренко Игорь 4 1
|Каменецкий Владимир 1 1
|Бутрамеев Фёдор 1 1
|Семизвонкин Виталий 1 1
|Козлова Алена 1 1
|Гаврилюк Наталья 1 1
|Евстафьева Марина 1 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Вронская Светлана 21 1
|Чикин Константин 9 1
|Орешин Михаил 7 1
|Маслова Виктория 6 1
|Афонинский Евгений 1 1
|Сыпченко Сергей 4 1
|Кожин Сергей 2 1
|Кустов Сергей 3 1
|Арутюнян Мартин 2 1
|Миткевич Марат 1 1
|CNews Северо-Запад 24 2
|Bloomberg 1350 1
|Деловой Петербург 32 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.