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Компания «СофтБаланс» перевела склад АО «Вюрт-Русь» с импортного ПО на «1С: WMS».

АО "Вюрт-Русь" основано в 1993 г. как дочернее предприятие торгово-производственного холдинга Adolf Würth GmbH & Co. KG, Площадь склада в Москве - 10 тыс. м2. Количество активных номенклатурных позиций - 10 тыс., количество ячеек хранения - 19 тыс., среднее количество заказов на отгрузку - около 450 в день.

Необходимость импортозамещения западного ПО, подтолкнуло руководство компании АО «Вюрт-Русь» к выбору и переходу на отечественный аналог WMS. Была поставлена задача сохранить сложившиеся бизнес-процессы склада в новой системе, с возможностью, доработать и модифицировать их при необходимости. Для внедрения была выбрана система на базе «1С: Предприятие» – «1С: WMS Логистика. Управление складом» редакция 5, интегратором выступила группа компаний «СофтБаланс». Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс».

В рамках проекта был настроен обмен данными между «: ERP Управление предприятием» и «1С: WMS Логистика. Управление складом» по ордерной схеме. Топология склада, включая зоны, типы ячеек и сами ячейки, была импортирована из исторической системы складского учета.

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В результате проекта склад переведен на российскую WMS, вся необходимая начальная информация, включая весогабаритные характеристики SKU, вместимость ячеек, параметры подпитки, начальные остатки в разрезе ячеек, перенесена в новую систему. Для сохранения бизнес-процессов замещенной системы и расширения функционала, в «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» были проведены доработки типовой конфигурации, среди которых можно выделить: настройку механизма доверительной приемки с возможностью загрузки данных от поставщика из Excel; отчет для транспортных компаний, включающий информацию по отгружаемым грузовым местам, и мастер-контейнерам, позволяющий логистическим компаниям автоматически загружать информацию о грузах; отчет, который в режиме онлайн, в одном табличном документе выводит актуальные остатки по данным ERP и по данным WMS, а также расхождения, если они есть.

Запуск «1С: WMS» в промышленную эксплуатацию прошел без остановки работы склада, поддержка и сопровождение осуществляются специалистами группы компаний «СофтБаланс» в удаленном режиме. С момента начала моделирования до тестовой эксплуатации прошло шесть месяцев.

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