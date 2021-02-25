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Бифит Касса
«БИФИТ Касса» — разработчик кассового и товароучетного программного обеспечения. Компания - эксперт в области автоматизации розничной и онлайн торговли для малого, среднего и крупного бизнеса: курьерских служб, ЖКХ, транспорта, общепита. Сервис включает инструменты для организации товарного учета, приема платежей и управления работой выездных сотрудников. Решения могут быть разработаны индивидуально с учетом бизнес-процессов компании.
СОБЫТИЯ
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Бифит Касса и организации, системы, технологии, персоны:
|Малых Дмитрий 66 1
|Болмосов Эдуард 6 1
|Семизвонкин Виталий 1 1
|Гвоздарев Константин 2 1
|Кичагин Сергей 1 1
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