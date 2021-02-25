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Бифит Касса

Бифит Касса

«БИФИТ Касса» — разработчик кассового и товароучетного программного обеспечения. Компания - эксперт в области автоматизации розничной и онлайн торговли для малого, среднего и крупного бизнеса: курьерских служб, ЖКХ, транспорта, общепита. Сервис включает инструменты для организации товарного учета, приема платежей и управления работой выездных сотрудников. Решения могут быть разработаны индивидуально  с учетом бизнес-процессов компании. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране 1
15.10.2020 Райффайзенбанк интегрировал систему быстрых платежей в кассы «БИФИТ» 1
16.11.2017 «Атол» и 2can представили компактное решение для мобильной торговли 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бифит Касса и организации, системы, технологии, персоны:

Бифит - Bifit 90 3
9426 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 201 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 65 1
Cleverence - Клеверенс 30 1
Grotem - Гротем 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8677 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1987 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2177 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12752 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1642 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5443 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26049 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 581 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4717 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12972 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26436 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 635 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 127 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4818 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13426 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5895 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 69 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3229 1
Google Android 15109 2
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 139 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 236 1
Cleverence - Mobile SMARTS 8 1
Linux OS 11353 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 1
Microsoft Office 4109 1
Microsoft Windows 16743 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 875 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 1
Apple Pay 514 1
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Гвоздарев Константин 2 1
Кичагин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1534 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12127 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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