«БИФИТ Касса» — разработчик кассового и товароучетного программного обеспечения. Компания - эксперт в области автоматизации розничной и онлайн торговли для малого, среднего и крупного бизнеса: курьерских служб, ЖКХ, транспорта, общепита. Сервис включает инструменты для организации товарного учета, приема платежей и управления работой выездных сотрудников. Решения могут быть разработаны индивидуально с учетом бизнес-процессов компании.