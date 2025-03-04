Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170043
ИКТ 13244
Организации 10381
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25200
Персоны 72789
География 2756
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Grotem Гротем

Grotem - Гротем

04.03.2025 Верховный суд России заказал техобслуживание устаревших ПАК Oracle 1
23.05.2024 Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 1
31.05.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» появилось приложение GROTEM / Express 2
15.03.2018 iPort начала продавать онлайн-кассы с приложением GROTEM 2
16.11.2017 «Атол» и 2can представили компактное решение для мобильной торговли 1
14.11.2017 «Модульбанк» и Grotem представили онлайн-кассу для курьерской доставки 2
14.04.2017 Grotem представила курьерское приложение с поддержкой печати чека в момент расчета 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Grotem и организации, системы, технологии, персоны:

8285 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Oracle Corporation 6717 2
Эвотор - Evotor 185 1
Apple Inc 12159 1
RetailCRM 32 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
Бифит - Bifit 84 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Ростелеком 9774 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
МегаФон 8981 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12832 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 1
Ред Софт - Red Soft 732 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 274 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 1
Базальт СПО - BaseALT 664 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
ФОРС Дистрибуция 37 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Visa International 1952 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
Pay-Me - Телемаркет 13 1
JTI - Донской табак 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Газпром ПАО 1346 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24324 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19729 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2318 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12261 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5918 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66961 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7486 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11472 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3859 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3924 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24630 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 637 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9681 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7122 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Application store - магазин приложений 1212 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5097 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 632 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51176 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3097 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27985 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3099 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4527 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 777 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7709 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 3
Microsoft Office 3760 2
Apple iOS 7857 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 192 1
Google Android 14088 1
Apple Pay 491 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
Модульбанк - Модулькасса 30 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 449 1
Бифит Касса 3 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
Cleverence - Mobile SMARTS 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Google Flutter 55 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 961 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1281 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Опилкин Максим 8 4
Алексеева Ирина 9 1
Жалнин Александр 2 1
Болмосов Эдуард 6 1
Семизвонкин Виталий 1 1
Халитов Дарий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 145757 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52274 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 36 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Япония 13312 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1743 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2261 1
Израиль 2740 1
Украина 7637 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Турция - Турецкая республика 2380 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43473 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24298 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1203 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48404 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6007 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 2
Аренда 2439 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8102 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Зоология - наука о животных 2651 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2407 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16434 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3226 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
Трейд-ин - Trade-in 179 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5006 1
Ведомости 1031 1
FT - Financial Times 1226 1
Forbes - Форбс 836 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще