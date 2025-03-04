Получите все материалы CNews по ключевому слову
Grotem Гротем
Grotem и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
|Опилкин Максим 8 4
|Алексеева Ирина 9 1
|Жалнин Александр 2 1
|Болмосов Эдуард 6 1
|Семизвонкин Виталий 1 1
|Халитов Дарий 22 1
|Ведомости 1031 1
|FT - Financial Times 1226 1
|Forbes - Форбс 836 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.