Верховный суд России заказал техобслуживание устаревших ПАК Oracle

Верховный суд Российской Федерации приобретает сертификаты технической поддержки для двух комплексов Oracle Exadata Database Machine за 24,9 млн руб.



«Неудобное» обслуживание

Как выяснил CNews, Верховный суд России закупает сертификаты технической поддержки для двух аппаратно-программных комплексов управления базами данных — Oracle Exadata Database Machine. Сумма закупки — 24,9 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 3 марта 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе компании смогут подать до 11 марта включительно. Подрядчик будет объявлен 13 марта.

Основная задача исполнителя — обеспечить бесперебойную работу систем хранения и обработки данных, критически важных для деятельности суда.

Контракт рассчитан на период с апреля 2025 г. по сентябрь 2027 г. и включает десять этапов, каждый из которых охватывает квартал.

CNews задал представителям Верховного суда вопросы о том, почему ведомство не переходит с оборудования Oracle на отечественные решения, но ответа не получил.

Стоит упомянуть, что Oracle, подобно многим другим американским корпорациям, после начала Специальной военной операции в 2022 г. объявила о временной остановке работы в России. А ее «дочка» в стране также прекратила предоставлять техническую поддержку клиентам и расторгло контракты.

Устаревшие серверы

Как следует из технического задания к тендеру, оборудование, указанное в документах, включает две платформы.

Первая — Oracle Exadata X3-2 Quarter Rack. В ее состав входят серверы Sun Server X3-2, Sun Fire X4270 M3, а также коммутаторы Sun Datacenter Infiniband Switch 36 и Cisco Catalist 4948E-F.

Вторая система — Oracle Exadata X4-2 HP Quarter Rack. Ее компонентами являются серверы Sun Server X4-2 и X4-2L, аналогичные коммутаторы и ПО Oracle.

Стоит упомянуть, что в состав ПАКа входит оборудования компании Sun, поглощенной Oracle в январе 2010 г. После поглощения Oracle приобрела линейки аппаратных продуктов Sun, такие как SPARC Enterprise, а также линейки программных продуктов Sun, включая язык программирования Java.

Сам Oracle Exadata Database Machine предназначен для решения сложных задач, требующих обработки больших объемов данных в экстремально сжатый отрезок времени (системы оперативной обработки транзакций, OLTP).

Обе модели, X3-2 и X4-2, были выпущены в 2012–2013 гг. и считаются устаревшими, учитывая, что Oracle выпустила их более современные версии: X8 и X9. Однако их использование, вероятно, продиктовано необходимостью поддержки legacy-систем (устаревшие методы, технологии, вычислительные системы или приложения, которые используются до сих пор).

Плановое обслуживание запланировано ежеквартально: оно включает диагностику оборудования, проверку журналов ошибок и консультации для персонала заказчика. Отдельное внимание уделено поддержке ПО — от установки обновлений до аварийного восстановления данных.

От исполнителя требуют предоставить команду сертифицированных специалистов с подтвержденными навыками работы с Oracle Exadata, включая сертификаты по администрированию баз данных и электробезопасности

Как пояснил CNews , менеджер по развитию бизнеса ИТ-сервисов компании Figura, производителя ИТ-оборудования и комплексных решений Денис Таранов сложности с обслуживанием продуктов такого рода связаны с уходом западных вендоров: «Когда непосредственно производитель предоставляет комплексную поддержку в рамках «единого окна» для аппаратных и программных компонентов системы и гарантирует устранение любых неисправностей».

Эксперт также пояснил, что отсутствие возможности оперативного взаимодействия и решения вопросов с разработчиком создает определенные трудности в обслуживании программного обеспечения, что может привести к увеличению времени, необходимого для обновления комплекса или восстановления его работоспособности.

Россияне массово «слезают» с продуктов Oracle

Стоит упомянуть, что многие отечественные компании, в том числе и госструктуры активно переходят с решений Oracle на российские решения.

Так, в ноябре 2023 г. Федеральное казначейство России перешло с Oracle Financials Accounting Hub на отечественную транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста». На переход служба потратила 236 млн руб.

В мае 2024 г. Российское представительство международной компании Japan Tobacco International, известное как JTI Россия, осуществило переход с американской CRM-системы Oracle Siebel CRM на программное обеспечение «Ева», созданное совместно с российским разработчиком Grotem.

В сентябре того же года Москва производила перевод своей системы закупок с Oracle DB на российский PostgreSQL. А в ноябре московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) направил 202 млн руб. на перенос своей аналитической системы в автоматизированную информационную систему обязательного медицинского страхования (АП АИС ОМС) Москвы. При этом аналитическая платформа Oracle BI была заменена на программное обеспечение российского производства.