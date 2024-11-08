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Московский фонд ОМС переезжает с американской аналитической платформы на российскую

Московский фонд обязательного медицинского страхования выделил 202 млн руб. на замену Oracle BI EE на отечественную платформу. Подрядчиком выбрали компанию «Ай-Форс».

200 миллионов на импортозамещение

Как выяснил CNews, московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) выделил 202 млн руб. на перевод своей аналитической подсистемы в АИС обязательного медицинского страхования (АП АИС ОМС) Москвы с аналитической платформы Oracle BI на отечественное ПО.

Соответствующий тендер был опубликован фондом на сайте госзакупок 24 сентября 2024 г. Поставщика выбрали 14 октября. Победителем аукциона оказалась компания ООО «Ай-Форс», причем начальная цена контракта снижена не была.

Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования (АИС ОМС) Москвы предназначена для сбора, обработки, хранения и предоставления сведений о медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями города.

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Московский фонд ОМС заменяет Oracle BI на отечественное ПО

В составе системы функционируют специализированные информационные подсистемы (сервисы), обработка информации которых ограничена доступом.

Основная задача АИС ОМС — обмен данными между участниками ОМС в целях согласования счетов за медицинскую помощь, оказанную пациентам за отчетный период.

Судя по указанной в документах к тендеру информации, система развернута сразу в трех центрах обработки данных. Это сделано для обеспечения катастрофоустойчивости подсистем АИС и и защиты обрабатываемых данных от угроз искажения, удаления и получения несанкционированного доступа.

Подробности тендера

Судя по документам, подсистемы фонда развернуты как на PostgreSQL, так и на Oracle DB. А аналитическую подсистему АИС ОМС обслуживают три сервера на базе процессора Intel Xeon под управлением ОС Red Hat Linux.

На данный момент система работает с Oracle BI EE, который и собираются заменить. На какую именно платформу заменят решение Oracle в техническом задании не указано, CNews отправил запрос в МГФОМС с целью выяснить это.

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Импортонезависимость

В рамках проекта подрядчику необходимо будет разработать архитектурное решение для замены отдельных компонентов, входящих в состав автоматизированной подсистемы АП АИС ОМС.

В дополнение к этому, подрядчику предстоит разработать весь необходимый комплект документации на доработанную АП АИС ОМС. Также подрядчику необходимо будет передать неисключительные прав на новое отечественное ПО.

Про подрядчика

Компания «Ай-Форс» (входит в ГК «Форс») работает в сфере цифровизации здравоохранения с 2010 г., является разработчиком линейки решений, отвечающих разным целям и задачам в области цифровизации медицины, спорта и логистики.

По данным сервиса «Контур.Фокус» «Ай-Форс» участвует в госзакупках с 2015 г. За это время компания заключила 43 госконтракта на сумму 1,7 млрд руб. При этом, данный контракт с МГФОМС на замену ПО Oracle для компании является самым крупным по сумме.

Первое сотрудничество «Ай-Форса» с московским фондом ОМС произошло еще 2019 г. Тогда компания выполняла работы по развитию АИС ОМС, а именно разрабатывали подсистему «Сквозной учет назначения и проведения высокотехнологичной медицинской помощи». За работу компания получила 15 млн руб.

Антон Мушинский

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