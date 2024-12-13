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ФОРС iFORS Ай-Форс

ФОРС - iFORS - Ай-Форс

ФОРС является одним из крупнейших российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС», «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция», «Учебный центр ФОРС» и «ФОРС-Вятка».

Главным направлением деятельности компании «Ай-ФОРС» является создание и внедрение тиражируемых решений для автоматизации медицинских и спортивных учреждений.


13.12.2024 Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО 1
08.11.2024 Московский фонд ОМС переезжает с американской аналитической платформы на российскую 1
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 1
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
28.03.2018 «Ай-ФОРС» завершила этап модернизации Центра патологии речи и нейрореабилитации 1
20.09.2017 Медицинская инфосистема «Ай-Форс» включена в реестр отечественного ПО 1
19.04.2017 В «Европейском медицинском центре» внедрена система телемониторинга RemsMed 2
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
09.07.2015 Александр Антипов - «Легких» денег сегодня в медицине нет и скорее всего уже не будет 1
02.04.2015 FORSMedia поможет получать информацию о клиентах из социальных сетей 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

ФОРС и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 636 12
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 6
БАРС Груп 545 3
Oracle Corporation 6688 3
Ростелеком 9701 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
SofTrust - СофТраст 5 2
Dell EMC 5027 2
ФОРС Телеком 14 2
ФОРС Дистрибуция 37 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Intact - Интакт 13 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
СП.АРМ 47 1
Samsung Electronics 10255 1
Beltel - Белтел 144 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Сван 26 1
Технологии Будущего 149 1
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 1
Intel Corporation 12197 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Мать и дитя 23 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
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Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
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ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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