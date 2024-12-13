ФОРС iFORS Ай-Форс
ФОРС является одним из крупнейших российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС», «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция», «Учебный центр ФОРС» и «ФОРС-Вятка».
Главным направлением деятельности компании «Ай-ФОРС» является создание и внедрение тиражируемых решений для автоматизации медицинских и спортивных учреждений.
ФОРС и организации, системы, технологии, персоны:
|Голосова Дарья 5 5
|Бойко Елена 152 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Башков Игорь 17 2
|Варфоломеев Владимир 3 2
|Антипов Александр 21 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Пугачев Павел 63 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Гусев Александр 36 1
|Лашманов Александр 1 1
|Горчинская Ольга 6 1
|Штыкова Елена 6 1
|Игнатущенко Игорь 3 1
|Львов Кирилл 1 1
|Мурашко Михаил 12 1
|Зятьков Юрий 11 1
|Обелов Евгений 9 1
|Борхарт Елена 1 1
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