ФОРС - iFORS - Ай-Форс

ФОРС является одним из крупнейших российских разработчиков и интеграторов больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – Центр разработки», «Ай-ФОРС», «ФОРС Телеком», «ФОРС Дистрибуция», «Учебный центр ФОРС» и «ФОРС-Вятка».

Главным направлением деятельности компании «Ай-ФОРС» является создание и внедрение тиражируемых решений для автоматизации медицинских и спортивных учреждений.