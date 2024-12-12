Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО

Компания «Смарт текнолоджис» будет обслуживать московскую Автоматизированную информационную систему медицинского страхования. В ноябре 2024 г. было заявлено о переходе части этой системы с аналитической платформы Oracle BI на отечественное программное обеспечение.

Две госзакупки для столичного медстрахования

Компания «Смарт текнолоджис» – победила в конкурсе на госзакупку по обслуживанию московской Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования (АИС ОМС). Объектом закупки на 162 млн руб. стали услуги по технической поддержке информационных технологий.

При этом, как писал в ноябре 2024 г. CNews, московский городской фонд ОМС завершил госзакупку по переводу своей аналитической подсистемы в Автоматизированной информационной системе обязательного медицинского страхования Москвы с аналитической платформы Oracle BI на отечественное программное обеспечение. На эти цели планируется потратить 202 млн руб.

Таким образом, компании «Смарт текнолоджис» предстоит заниматься обслуживанием системы, в процессе замены ПО ее аналитической подсистемы.

Компания «Смарт текнолоджис» от комментариев отказалась.

Обслуживание системы на фоне замены ПО

Работами над переходом с Oracle BI на российское программное обеспечение займется компания «Ай-Форс». Согласно графику финансирования закупки, процесс разделен на пять этапов. Первый из них стартовал 25 октября 2024 г. и должен быть завершен 19 декабря 2024 г., а пятый намечен на период с 10 декабря 2025 г. по 22 июня 2026 г.

Вместе с тем, согласно «Календарному плану-графику» в контракте между Московским городским фондом обязательного медицинского страхования и ООО «Смарт Текнолоджис», организационно-техническое обеспечение эксплуатации центрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной информационной системе ОМС должно начаться уже 11 декабря 2024 г.

CNews обратился в компании «Ай-Форс» и московский городской фонд ОМС с просьбой прокомментировать возможные сложности при совмещении обслуживания системы новым подрядчиком, в процессе перевода ее части на отечественное ПО, и готов опубликовать комментарий.

Задача для «Смарт текнолоджис»

Госзакупка на работы по организационно-техническому обеспечению эксплуатации центрального аппаратно-программного комплекса Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы была размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 1 ноября 2024 г.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика от 21 ноября 2024 г., победителем электронного аукциона стал ИТ-интегратор «Смарт текнолоджис». Автоматизированная информационная система обязательного медицинского страхования Москвы, которую предстоит обслуживать победителю, состоит из серверного и сетевого оборудования, локальной вычислительной и беспроводной сетей, структурированных кабельных систем, оборудования систем хранения данных и систем резервного копирования, аппаратно-программных средств и программного обеспечения.

Цель системы – обеспечивать сбор, персонифицированный учет, обработку, а также хранение сведений о застрахованных гражданах и оказанной им медицинской помощи. Также система обеспечивает информационное взаимодействие участников и субъектов обязательного медицинского страхования Москвы. В составе системы функционируют специализированные сервисы, обработка информации которых ограничена доступом. Главная задача информационной системы – обмен данными между участниками ОМС в целях согласования счетов за медицинскую помощь, оказанную пациентам за отчетный период. Компания «Смарт текнолоджис» должна будет круглосуточно обеспечивать устойчивое, бесперебойное функционирование системы.