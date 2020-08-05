Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 112020
ИКТ 9108
Организации 7117
Ведомства 1362
Ассоциации 726
Технологии 3059
Системы 19441
Персоны 43975
География 1764
Статьи 1312
Пресса 933
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1772
Мероприятия 813

Oracle Business Analytics Oracle BI Suite Oracle Business Intelligence Suite Oracle BI Applications



05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции
26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP
22.09.2016 DBI модернизировала аналитическую систему «Уральских авиалиний» на базе Oracle Business Intelligence Suite 12c
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI
12.02.2015 DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence
17.10.2014 Oracle выпускает облачное решение для анализа больших данных
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами
03.09.2013 Oracle ускоряет бизнес-анализ на мобильных устройствах с новым инструментом для создания собственных приложений
06.06.2013 «РосЕвроБанк» внедрил систему визуализации операционных данных на платформе Oracle
30.05.2013 «Уралтрансбанк» завершил внедрение Oracle BI
24.05.2013 Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу
05.12.2012 «Русский Свет» применяет средства бизнес-анализа Oracle более чем в 100 представительствах России и СНГ
11.10.2012 Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в любой точке
10.09.2012 «Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation
10.04.2012 Oracle сертифицирует Oracle BI Applications for SAP для Oracle Exalytics
09.04.2012 Oracle анонсировала новые аналитические приложения по управлению производством и активами
06.03.2012 Oracle начала продажи программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine
29.11.2011 РДТЕХ получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation
19.09.2011 Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle
08.06.2011 В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости
23.05.2011 Приложения Oracle Business Intelligence оснащены поддержкой iPad и iPhone
20.01.2011 Oracle анонсировала аналитическое приложение Oracle Financial Analytics for SAP
27.09.2010 Oracle выпустила новую версию Oracle Business Intelligence Applications
07.07.2010 Вышел Oracle Business Intelligence 11g: интегрированный комплекс продуктов для бизнес-анализа
18.06.2010 «Еврофинанс Моснарбанк» внедряет Oracle BI
06.11.2009 «Форс» построил для АИЖК отчетно-аналитическую систему на базе решений Oracle
27.10.2009 «Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence
03.06.2009 Вышла новая версия Oracle BI Applications
26.01.2009 В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI
31.07.2008 Wal-Mart внедрит решение Oracle BI Suite EE Plus
28.03.2008 Oracle оптимизирует интеграцию Oracle BI, Hyperion Essbase и E-Business Suite
26.03.2008 Oracle Business Intelligence SE One внедрили в АКБ «Интерпромбанк»
11.03.2008 «Львовхолод» строит аналитическую систему на базе Oracle BI
22.11.2007 Oracle BI для СМБ: первое внедрение в российском ритейле
12.09.2007 Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active
04.07.2007 Oracle анонсирует новое BI-решение для СМБ
01.03.2007 Анонсирована новая версия Oracle Business Intelligence Suite EE
22.06.2006 Oracle представила новое BI-решение
08.06.2006 21 июня состоится семинар "Новые возможности Oracle Business Intelligence"

Публикаций - 174, упоминаний - 306

Oracle Business Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6325 149
SAP SE 4890 19
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 436 18
Microsoft Corporation 23541 17
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 237 17
Oracle Siebel Systems 502 16
ФОРС - Центр разработки 557 14
IBM - International Business Machines Corp 9202 12
SAS Institute 910 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 9
7037 8
1С-ИжТиСи 6352 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 317 7
Salesforce.com - Tableau Software 75 6
MicroStrategy 64 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 6
Intel Corporation 11682 5
Ситроникс - Sitronics 1075 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 125 5
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 159 5
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 70 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6283 5
Прогноз 1661 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 4
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 4
Qlik - QlikTech 132 4
АйТи 1289 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Teradata 200 4
Корус Консалтинг ГК 1073 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1537 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 546 4
Informatica 117 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 955 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9511 3
Schneider Electric 518 2
Pentaho 58 2
Dell EMC 4921 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10112 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 590 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5853 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 4
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 52 3
Альфа-Банк 1604 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 2
Nike 175 2
Bosco di Ciliegi 7 2
РОСНО СК - Страховая компания 197 2
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 19 2
Tashir Group - Ташир ГК 24 2
Quiksilver 9 2
РосЕвроБанк 61 2
МДМ Банк 260 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 418 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
КуйбышевАзот 11 2
РЖД - Российские железные дороги 1627 2
Мосводоканал МГУП 65 2
ФосАгро 84 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 1
РесурсТранс 16 1
Открытие ФК - Номос-банк 104 1
Walmart - Wal-Mart Stores 367 1
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 1
Седьмой Континент 62 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ФосАгро - Апатит 25 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 139 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 8 1
КапиталЪ Страхование 18 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
Автобан ДСК 9 1
Synlait Milk 1 1
Сбер - Сбербанк Северный банк 9 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3721 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2886 4
Федеральное казначейство России 1552 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2415 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10412 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9181 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2405 2
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2519 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2714 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1019 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1858 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2355 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1324 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Федеральное собрание Российской Федерации 285 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 686 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
Правительство Москвы 1998 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 282 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1554 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3067 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 9 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3427 118
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53601 86
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8169 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9155 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26070 49
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79434 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8011 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5210 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17373 34
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4333 34
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5472 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17320 26
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2412 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25883 23
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 642 23
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11420 20
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1777 20
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 453 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5139 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8317 19
Масштабируемость - Scalability 2736 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13132 18
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1475 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5417 17
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 154 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3772 15
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 325 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8469 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9548 14
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 558 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1702 13
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9091 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39249 12
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 199 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13606 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4875 12
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - Планирование цепочек поставок - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек поставок 726 11
Бизнес-приложение - Business Application - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 870 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11676 11
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2508 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 562 49
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 449 28
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 214 24
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 24
Oracle Hyperion Planning 118 18
Microsoft Office 3451 16
Oracle СУБД 591 16
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 15
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 15
Oracle Hyperion 224 15
Oracle Exalytics In-Memory Machine 30 15
Oracle Hyperion Essbase 41 15
Oracle TimesTen In-Memory Database 28 15
Orecle Exadata Database Machine 98 14
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 155 11
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 54 11
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 11
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 10
Oracle Hyperion Financial Management 43 10
Microsoft SQL Server 1480 10
Apple iPad 3744 10
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl 106 9
IBM DB2 352 9
Oracle PeopleSoft 385 9
Oracle Exalogic 73 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 971 9
Apache Hadoop 376 9
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 50 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6641 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6558 8
Oracle Procurement and Spend Analytics 8 8
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 63 7
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 191 7
Oracle Database Server 91 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 813 7
Oracle Business Analytics Cloud - Oracle IT Analytics Cloud Service 12 7
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 7
Oracle Big Data Appliance 37 7
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management 37 6
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 6
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 5
Рыбакова Любовь 15 4
Yelamanchili Balaji - Еламанчили Баладжи 5 4
Koppelman Joel - Коппельман Джоэл 3 2
Мякишева Марина 84 2
Кошкина Юлия 13 2
Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 2
Порецкий Олег 9 2
Каренина Анна 12 2
Небесный Илья 6 2
Плюхин Александр 2 2
Бабаев Денис 2 2
Самойленко Максим 65 2
Ткачёв Роман 27 2
Толкачева Екатерина 43 2
Solari Richard - Солари Ричард 2 2
Колеченков Роман 5 2
Киселёв Павел 6 2
Джаноян Георгий 2 2
Северов Михаил 4 2
Юргелас Мария 41 2
Русанов Сергей 48 2
Горчинская Ольга 6 2
Лановенко Валерий 46 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 2
Чонг Хенг Хан 2 1
Селиванов Юрий 5 1
Корнеев Сергей 83 1
Агалаков Евгений 1 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 1
Лебедев Сергей 35 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Захаров Алексей 43 1
Дзвинко Роман 14 1
Кушнир Леонид 19 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Висящев Андрей 64 1
Гузовский Денис 29 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Россия - РФ - Российская федерация 123464 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39498 18
Европа 21336 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50266 8
Украина 7292 8
Казахстан - Республика 4862 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 5
Европа Восточная 3003 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17166 5
Германия - Федеративная Республика 12026 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2561 4
Беларусь - Белоруссия 4302 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1145 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1346 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15047 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 870 3
Азия - Азиатский регион 4670 2
Россия - Сибирь 2015 2
Южная Корея - Республика 6298 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1431 2
Америка 2156 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12954 2
Канада 4714 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3432 2
Новая Зеландия 690 2
Япония 12942 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 2
Сингапур - Республика 1772 2
Бразилия - Федеративная Республика 2241 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 2
Россия - Южный Урал 149 2
Финляндия - Финляндская Республика 3478 2
Индия - Республика 5084 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1306 1
Саудовская Аравия - Королевство 513 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 445 1
Великобритания - Лондон 2371 1
Нидерланды - Амстердам 525 1
Израиль 2612 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42186 69
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10752 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20414 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4655 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1914 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9216 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6823 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10408 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41882 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2174 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2602 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24084 13
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1126 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2214 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2481 12
Энергетика - Energy - Energetically 4316 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3481 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5210 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1747 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4981 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15136 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2695 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8320 7
Кредитование - Сrediting - Заём 5573 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4952 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3055 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14125 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5192 7
Физическое лицо - Физлицо 3146 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1688 6
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 658 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5139 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1036 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5426 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4060 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9990 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4185 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1162 5
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1194 4
Открытые системы ИД 173 4
PCweek 30 4
ComputerWorld 146 4
TAdviser - Центр выбора технологий 305 1
Thomson Reuters - Рейтер 5776 1
Independent 114 1
Gartner - Гартнер 3481 9
IDC - International Data Corporation 4852 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7478 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2151 1
Analysys Mason 26 1
Forbes Global 2000 32 1
Fortune Global 100 139 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 529 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Ventana Research 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1293 1
РАН - Российская академия наук 1804 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 578 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 8 1
Oracle OpenWorld 65 6
Oracle TechForum 25 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11664 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2083 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220947, в очереди разбора - 876538.
Создано именных указателей - 112020.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще