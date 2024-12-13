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Oracle Business Analytics Oracle BI Suite Oracle Business Intelligence Suite Oracle BI Applications

СОБЫТИЯ

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13.12.2024 Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО

й городской фонд ОМС завершил госзакупку по переводу своей аналитической подсистемы в Автоматизированной информационной системе обязательного медицинского страхования Москвы с аналитической платформы Oracle BI на отечественное программное обеспечение. На эти цели планируется потратить 202 млн руб. Таким образом, компании «Смарт текнолоджис» предстоит заниматься обслуживанием системы, в проц
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом

облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в качестве отказоустойчивой платформы для облачного решения Tetron Cloud Platform по управлению транспортом. Использование облачных сервисов Oracle Analytics Cloud позволит «Тетрон» дополнительно предоставлять своим клиентам аналитику по ключевым показателям работы автопарка в режиме онлайн. Переход на Oracle Cloud поддержит стратег
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции

Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database, решение Oracle Analytics for Cloud HCM дает руководителям HR-п
26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP

Oracle объявила о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Applications для ERP-приложений Fusion Cloud (Oracle ERP Cloud), которые
22.09.2016 DBI модернизировала аналитическую систему «Уральских авиалиний» на базе Oracle Business Intelligence Suite 12c

Компания DBI объявила о завершении проекта по миграции на новую версию Oracle Business Intelligence 12c в «Уральских авиалиниях». Основной целью проекта стало созда
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI

Компании «Рив Гош», «Инфосистемы Джет» и представительство Oracle объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сотрудники сервисного и контактного центров «Рив Гош» получили возможност
12.02.2015 DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации системы корпоративной отчетности в компании DPD и её переводу на новую платформу Oracle Business Intelligence 11. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». DPD в России — игрок российского рынка экспресс-доставки — это более 100 филиалов и сеть пунктов приема и выдачи п
17.10.2014 Oracle выпускает облачное решение для анализа больших данных

Oracle представила новый сервис Oracle Business Intelligence Cloud Service (Oracle BI Cloud Service) в составе платформы Oracle Analytics Cloud, который предлагает компл
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами

Oracle Procurement and Spend Analytics, в свою очередь, тесно интегрировано с другими приложениями Oracle BI Applications. Они объединяют данные из систем управления закупками с другими корпор
03.09.2013 Oracle ускоряет бизнес-анализ на мобильных устройствах с новым инструментом для создания собственных приложений

Корпорация Oracle анонсировала новый инструмент для проектирования Oracle BI Mobile App Designer, с помощью которого бизнес-пользователи могут создавать интерак
06.06.2013 «РосЕвроБанк» внедрил систему визуализации операционных данных на платформе Oracle

жды банка программе. В процессе обучения использовалась уже реально работающая отчетность на основе Oracle BI. Всего было обучено три группы по 7 человек в каждой, но фактическое число пользова
30.05.2013 «Уралтрансбанк» завершил внедрение Oracle BI

и «АйТи» завершил проект по внедрению аналитической платформы для управленческой отчетности на базе Oracle BI. Проект по внедрению аналитической платформы для управленческой отчетности стартова
24.05.2013 Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу

Rodwick), вице-президент Oracle по развитию продуктов. — Новейшие усовершенствования и дополнения в Oracle BI Applications помогают организациям более уверенно и быстро внедрять передовую анали
05.12.2012 «Русский Свет» применяет средства бизнес-анализа Oracle более чем в 100 представительствах России и СНГ

Компания «Русский Свет» завершила развертывание аналитической системы отчетности на технологической платформе Oracle BI Enterprise Edition 11g. Свыше 100 реализованных аналитических отчетов и 25 предметных областей обеспечивают сотрудников предприятия оперативной информацией для принятия решений. Ежедн
11.10.2012 Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в любой точке

ной платформе, все преднастроенные аналитические приложения Oracle и собственные разработки в среде Oracle BI выполняются как на обычных компьютерах, так и на мобильных устройствах под управлен
10.09.2012 «Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation

отанный с целью обеспечения лучшего понимания бизнеса широкому кругу пользователей. Решения на базе Oracle BI позволяют реализовывать аналитические системы любого масштаба — как на уровне отдел
10.04.2012 Oracle сертифицирует Oracle BI Applications for SAP для Oracle Exalytics

фективность взаимодействия с поставщиками и управления цепочками поставок. Аналитические приложения Oracle BI Applications for SAP, как и более 80 других приложений Oracle в области бизнес-анал
09.04.2012 Oracle анонсировала новые аналитические приложения по управлению производством и активами

Корпорация Oracle представила два новых приложения в семействе Oracle Business Intelligence Applications – Oracle Manufacturing Analytics и Oracle Enterpris
06.03.2012 Oracle начала продажи программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine

ирован как оптимизированный программно-аппаратный комплекс, включающий платформу для бизнес-анализа Oracle BI Foundation Suite и реляционную СУБД с обработкой данных в оперативной памяти Oracle
29.11.2011 РДТЕХ получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation

ализация Oracle Business Intelligence Foundation включает в себя экспертизу по следующим продуктам: Oracle BI Suite, Oracle BI Foundation Suite, Oracle Scorecard and Strategy Management, Oracle
19.09.2011 Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle

НГ — объявила об успешной аттестации Учебного центра по линейке продуктов Oracle E-Business Suite и Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. УЦ «Ситроникс ИТ» является одним из двух уче
08.06.2011 В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости

Специалисты из исследовательской лаборатории DSecRG компании Digital Security опубликовали подробности об уязвимостях, обнаруженных в приложениях бизнес-аналитики Oracle BI, которые используются во множестве крупных компаний. В частности, в Oracle BI обнаружены следующие уязвимости: PL/SQL-инъекция в процедуре WB_OLAP_AW_SET_SOLVE_ID; PL/SQL-инъек
23.05.2011 Приложения Oracle Business Intelligence оснащены поддержкой iPad и iPhone

онов iPhone. «Новые версии программного обеспечения Oracle Business Intelligence опираются на успех Oracle BI 11g и предоставляют клиентам широкий спектр новых возможностей, включая поддержку м
20.01.2011 Oracle анонсировала аналитическое приложение Oracle Financial Analytics for SAP

а Oracle Financial Analytics for SAP, новый продукт из обширного семейства аналитических приложений Oracle Business Intelligence (BI) Applications. Модуль Oracle Financial Analytics for SAP, вх
27.09.2010 Oracle выпустила новую версию Oracle Business Intelligence Applications

низациям повышать окупаемость ИТ-инвестиций и получать важнейшие знания о корпоративных операциях. «Oracle BI Applications помогает ведущим организациям получать полное, основанное на фактах по
07.07.2010 Вышел Oracle Business Intelligence 11g: интегрированный комплекс продуктов для бизнес-анализа

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence 11g, интегрированного и масштабируемого комплекса продуктов для

18.06.2010 «Еврофинанс Моснарбанк» внедряет Oracle BI

алитической платформы Oracle Business Intelligence для подготовки отчетности. Новое решение на базе Oracle BI позволяет пользователям получать отчеты презентационного качества и настраивать нов
06.11.2009 «Форс» построил для АИЖК отчетно-аналитическую систему на базе решений Oracle

рвой очереди проекта по развертыванию отчетно-аналитической системы (ОАС) на базе линейки продуктов Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (Oracle BI EE Plus) в Агентстве по ипот
27.10.2009 «Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence

ых 10 форм управленческой отчетности. В течение 2009 г. настройку новых отчетов бизнес-пользователи Oracle BI проводили самостоятельно при поддержке трех сотрудников ИТ-департамента банка и кон
03.06.2009 Вышла новая версия Oracle BI Applications

ение эффективности в масштабе всего предприятия. В основе новой версии лежит существующая платформа Oracle BI Applications, которая охватывает процессы управления взаимодействием с клиентами (C
26.01.2009 В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI

етов, которая станет «первым шагом» к созданию единой корпоративной системы отчетности на платформе Oracle BI. «Транскредитбанк» развивает BPM-систему на базе хранилища данных «Контур Корпораци
31.07.2008 Wal-Mart внедрит решение Oracle BI Suite EE Plus

Корпорация Oracle сообщила о том, что компания Wal-Mart выбрала решение Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus) для пост
28.03.2008 Oracle оптимизирует интеграцию Oracle BI, Hyperion Essbase и E-Business Suite

рограммных продуктов Hyperion Essbase и Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus), формирующих платформу для бизнес-анализа. Предлагаемые средства инт
26.03.2008 Oracle Business Intelligence SE One внедрили в АКБ «Интерпромбанк»

ур» производства Intersoft Lab. Этот проект стал одной из первых в России практик внедрения решения Oracle BI SE One в банковской сфере. Сотрудничество Intersoft Lab и АКБ «Интерпромбанк» начал
11.03.2008 «Львовхолод» строит аналитическую систему на базе Oracle BI

складской деятельности с помощью собственно разработанного WMS-решения «Облік WMS». Дальнейшее развитие сотрудничества будет заключаться в создании аналитической системы на базе программного продукта Oracle BI, позволяющего проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления бизнесом – «Облік ERP» и складской системы - «Облік WMS». Для «Львовхолода
22.11.2007 Oracle BI для СМБ: первое внедрение в российском ритейле

ен тендер, победу в котором также одержала Borlas Retail. Для интегратора это было первое внедрение Oracle BI, что подразумевало определенные риски для заказчика. Вместе с тем, ни одна, ни друг
12.09.2007 Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active

Компания Borlas Retail объявляет о завершении проекта по разработке и внедрению аналитической системы на базе Oracle BI в компании Camel Active. Аналитическая система на базе Oracle BI позволяет проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления рознич
04.07.2007 Oracle анонсирует новое BI-решение для СМБ

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence Standard Edition One (Oracle Business Intelligence SE One
01.03.2007 Анонсирована новая версия Oracle Business Intelligence Suite EE

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition 10g Release 3 (Oracle Business Intel
22.06.2006 Oracle представила новое BI-решение

корпоративного программного обеспечения, представила решение Business Intelligence Suite. Комплекс Oracle Business Intelligence Suite объединяет традиционные средства Oracle для бизнес-анализа

Публикаций - 188, упоминаний - 324

Oracle Business Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 155
SAP SE 5601 21
Microsoft Corporation 25775 20
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 18
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 17
Oracle Siebel Systems 519 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
ФОРС - Центр разработки 703 16
SAS Institute 1082 12
9594 10
Salesforce - Tableau Software 123 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
MicroStrategy 65 6
Intel Corporation 12811 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 5
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 5
Qlik - QlikTech 173 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Oracle EMEA 20 4
Ростелеком 10948 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Salesforce 498 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
АйТи 1519 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Teradata - Терадата 225 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Крок - Croc 1964 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Salesforce - Informatica 139 3
Google LLC 12690 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 2
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 3
САНОРС - СамараНефтеОргСинтез 9 3
Альфа-Банк 1979 3
Quiksilver 9 2
Tashir Group - Ташир ГК 31 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 2
КуйбышевАзот 20 2
DK Company - InWear, Matinique, Part Two, Soaked in Luxury 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
ФосАгро 176 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Bosco di Ciliegi 7 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Nike 195 2
Мосводоканал МГУП 69 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
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Роснефть - РН-ННК - Новокуйбышевская нефтехимическая компания 4 1
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Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
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SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 52
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 46
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 27
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 25
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 21
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 20
Oracle Hyperion Essbase 47 17
Microsoft Office 4170 17
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 16
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 15
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 15
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 15
Oracle Hyperion 259 15
Oracle PeopleSoft 426 13
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 13
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 13
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 12
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 12
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 12
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 11
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 10
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 10
Apple iPad 4012 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 10
Apache Hadoop 470 10
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 10
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 9
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 9
Oracle Exalogic 73 9
IBM DB2 396 9
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 30 9
Oracle Applications 90 8
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 8
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 7
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 7
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 12
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 5
Рыбакова Любовь 17 4
Yelamanchili Balaji - Еламанчили Баладжи 5 4
Yelamanchili Balaji - Йеламанчили Баладжи 4 4
Порецкий Олег 11 2
Каренина Анна 18 2
Бабаев Денис 2 2
Solari Richard - Солари Ричард 2 2
Кошкина Юлия 13 2
Самойленко Максим 67 2
Мякишева Марина 84 2
Юргелас Мария 42 2
Лановенко Валерий 46 2
Толкачева Екатерина 43 2
Ткачёв Роман 27 2
Горчинская Ольга 6 2
Киселёв Павел 6 2
Небесный Илья 6 2
Колеченков Роман 7 2
Плюхин Александр 2 2
Северов Михаил 5 2
Koppelman Joel - Коппельман Джоэл 3 2
Джаноян Георгий 2 2
Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 2
Жерневский Константин 2 2
Русанов Сергей 48 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Кулагин Дмитрий 14 1
Назипов Дмитрий 86 1
Васильев Дмитрий 76 1
Петрова Елена 20 1
Трепыхалин Виталий 21 1
Лебедев Сергей 67 1
Ложкин Сергей 49 1
Афонин Сергей 5 1
Белостоцкий Сергей 17 1
Миронова Елена 8 1
Пономарева Ксения 7 1
Борисов Алексей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Европа 24964 10
Украина 7928 8
Казахстан - Республика 6048 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа Восточная 3138 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Япония 13807 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Сингапур - Республика 1953 2
Америка - Американский регион 2206 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Новая Зеландия 737 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Донбасс 68 1
Финляндия - Тампере 21 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 13
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Экономический эффект 1342 4
Английский язык 7030 4
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
ComputerWorld 144 4
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PCweek 30 4
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Gartner - Гартнер 3658 9
IDC - International Data Corporation 4975 5
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Informa - Ovum - Omdia 156 2
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Forbes Global 2000 50 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Ventana Research 7 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
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TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
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