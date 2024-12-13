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Oracle Business Analytics Oracle BI Suite Oracle Business Intelligence Suite Oracle BI Applications
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.12.2024
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Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО
й городской фонд ОМС завершил госзакупку по переводу своей аналитической подсистемы в Автоматизированной информационной системе обязательного медицинского страхования Москвы с аналитической платформы Oracle BI на отечественное программное обеспечение. На эти цели планируется потратить 202 млн руб. Таким образом, компании «Смарт текнолоджис» предстоит заниматься обслуживанием системы, в проц
|05.08.2020
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«Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом
облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в качестве отказоустойчивой платформы для облачного решения Tetron Cloud Platform по управлению транспортом. Использование облачных сервисов Oracle Analytics Cloud позволит «Тетрон» дополнительно предоставлять своим клиентам аналитику по ключевым показателям работы автопарка в режиме онлайн. Переход на Oracle Cloud поддержит стратег
|29.05.2020
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Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции
Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database, решение Oracle Analytics for Cloud HCM дает руководителям HR-п
|26.09.2019
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Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP
Oracle объявила о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Applications для ERP-приложений Fusion Cloud (Oracle ERP Cloud), которые
|22.09.2016
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DBI модернизировала аналитическую систему «Уральских авиалиний» на базе Oracle Business Intelligence Suite 12c
Компания DBI объявила о завершении проекта по миграции на новую версию Oracle Business Intelligence 12c в «Уральских авиалиниях». Основной целью проекта стало созда
|12.11.2015
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«Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI
Компании «Рив Гош», «Инфосистемы Джет» и представительство Oracle объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сотрудники сервисного и контактного центров «Рив Гош» получили возможност
|12.02.2015
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DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence
Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации системы корпоративной отчетности в компании DPD и её переводу на новую платформу Oracle Business Intelligence 11. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». DPD в России — игрок российского рынка экспресс-доставки — это более 100 филиалов и сеть пунктов приема и выдачи п
|17.10.2014
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Oracle выпускает облачное решение для анализа больших данных
Oracle представила новый сервис Oracle Business Intelligence Cloud Service (Oracle BI Cloud Service) в составе платформы Oracle Analytics Cloud, который предлагает компл
|19.05.2014
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Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами
Oracle Procurement and Spend Analytics, в свою очередь, тесно интегрировано с другими приложениями Oracle BI Applications. Они объединяют данные из систем управления закупками с другими корпор
|03.09.2013
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Oracle ускоряет бизнес-анализ на мобильных устройствах с новым инструментом для создания собственных приложений
Корпорация Oracle анонсировала новый инструмент для проектирования Oracle BI Mobile App Designer, с помощью которого бизнес-пользователи могут создавать интерак
|06.06.2013
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«РосЕвроБанк» внедрил систему визуализации операционных данных на платформе Oracle
жды банка программе. В процессе обучения использовалась уже реально работающая отчетность на основе Oracle BI. Всего было обучено три группы по 7 человек в каждой, но фактическое число пользова
|30.05.2013
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«Уралтрансбанк» завершил внедрение Oracle BI
и «АйТи» завершил проект по внедрению аналитической платформы для управленческой отчетности на базе Oracle BI. Проект по внедрению аналитической платформы для управленческой отчетности стартова
|24.05.2013
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Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу
Rodwick), вице-президент Oracle по развитию продуктов. — Новейшие усовершенствования и дополнения в Oracle BI Applications помогают организациям более уверенно и быстро внедрять передовую анали
|05.12.2012
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«Русский Свет» применяет средства бизнес-анализа Oracle более чем в 100 представительствах России и СНГ
Компания «Русский Свет» завершила развертывание аналитической системы отчетности на технологической платформе Oracle BI Enterprise Edition 11g. Свыше 100 реализованных аналитических отчетов и 25 предметных областей обеспечивают сотрудников предприятия оперативной информацией для принятия решений. Ежедн
|11.10.2012
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Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в любой точке
ной платформе, все преднастроенные аналитические приложения Oracle и собственные разработки в среде Oracle BI выполняются как на обычных компьютерах, так и на мобильных устройствах под управлен
|10.09.2012
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«Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation
отанный с целью обеспечения лучшего понимания бизнеса широкому кругу пользователей. Решения на базе Oracle BI позволяют реализовывать аналитические системы любого масштаба — как на уровне отдел
|10.04.2012
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Oracle сертифицирует Oracle BI Applications for SAP для Oracle Exalytics
фективность взаимодействия с поставщиками и управления цепочками поставок. Аналитические приложения Oracle BI Applications for SAP, как и более 80 других приложений Oracle в области бизнес-анал
|09.04.2012
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Oracle анонсировала новые аналитические приложения по управлению производством и активами
Корпорация Oracle представила два новых приложения в семействе Oracle Business Intelligence Applications – Oracle Manufacturing Analytics и Oracle Enterpris
|06.03.2012
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Oracle начала продажи программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine
ирован как оптимизированный программно-аппаратный комплекс, включающий платформу для бизнес-анализа Oracle BI Foundation Suite и реляционную СУБД с обработкой данных в оперативной памяти Oracle
|29.11.2011
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РДТЕХ получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation
ализация Oracle Business Intelligence Foundation включает в себя экспертизу по следующим продуктам: Oracle BI Suite, Oracle BI Foundation Suite, Oracle Scorecard and Strategy Management, Oracle
|19.09.2011
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Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle
НГ — объявила об успешной аттестации Учебного центра по линейке продуктов Oracle E-Business Suite и Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. УЦ «Ситроникс ИТ» является одним из двух уче
|08.06.2011
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В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости
Специалисты из исследовательской лаборатории DSecRG компании Digital Security опубликовали подробности об уязвимостях, обнаруженных в приложениях бизнес-аналитики Oracle BI, которые используются во множестве крупных компаний. В частности, в Oracle BI обнаружены следующие уязвимости: PL/SQL-инъекция в процедуре WB_OLAP_AW_SET_SOLVE_ID; PL/SQL-инъек
|23.05.2011
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Приложения Oracle Business Intelligence оснащены поддержкой iPad и iPhone
онов iPhone. «Новые версии программного обеспечения Oracle Business Intelligence опираются на успех Oracle BI 11g и предоставляют клиентам широкий спектр новых возможностей, включая поддержку м
|20.01.2011
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Oracle анонсировала аналитическое приложение Oracle Financial Analytics for SAP
а Oracle Financial Analytics for SAP, новый продукт из обширного семейства аналитических приложений Oracle Business Intelligence (BI) Applications. Модуль Oracle Financial Analytics for SAP, вх
|27.09.2010
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Oracle выпустила новую версию Oracle Business Intelligence Applications
низациям повышать окупаемость ИТ-инвестиций и получать важнейшие знания о корпоративных операциях. «Oracle BI Applications помогает ведущим организациям получать полное, основанное на фактах по
|07.07.2010
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Вышел Oracle Business Intelligence 11g: интегрированный комплекс продуктов для бизнес-анализа
Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence 11g, интегрированного и масштабируемого комплекса продуктов для
|18.06.2010
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«Еврофинанс Моснарбанк» внедряет Oracle BI
алитической платформы Oracle Business Intelligence для подготовки отчетности. Новое решение на базе Oracle BI позволяет пользователям получать отчеты презентационного качества и настраивать нов
|06.11.2009
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«Форс» построил для АИЖК отчетно-аналитическую систему на базе решений Oracle
рвой очереди проекта по развертыванию отчетно-аналитической системы (ОАС) на базе линейки продуктов Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (Oracle BI EE Plus) в Агентстве по ипот
|27.10.2009
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«Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence
ых 10 форм управленческой отчетности. В течение 2009 г. настройку новых отчетов бизнес-пользователи Oracle BI проводили самостоятельно при поддержке трех сотрудников ИТ-департамента банка и кон
|03.06.2009
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Вышла новая версия Oracle BI Applications
ение эффективности в масштабе всего предприятия. В основе новой версии лежит существующая платформа Oracle BI Applications, которая охватывает процессы управления взаимодействием с клиентами (C
|26.01.2009
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В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI
етов, которая станет «первым шагом» к созданию единой корпоративной системы отчетности на платформе Oracle BI. «Транскредитбанк» развивает BPM-систему на базе хранилища данных «Контур Корпораци
|31.07.2008
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Wal-Mart внедрит решение Oracle BI Suite EE Plus
Корпорация Oracle сообщила о том, что компания Wal-Mart выбрала решение Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus) для пост
|28.03.2008
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Oracle оптимизирует интеграцию Oracle BI, Hyperion Essbase и E-Business Suite
рограммных продуктов Hyperion Essbase и Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus), формирующих платформу для бизнес-анализа. Предлагаемые средства инт
|26.03.2008
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Oracle Business Intelligence SE One внедрили в АКБ «Интерпромбанк»
ур» производства Intersoft Lab. Этот проект стал одной из первых в России практик внедрения решения Oracle BI SE One в банковской сфере. Сотрудничество Intersoft Lab и АКБ «Интерпромбанк» начал
|11.03.2008
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«Львовхолод» строит аналитическую систему на базе Oracle BI
складской деятельности с помощью собственно разработанного WMS-решения «Облік WMS». Дальнейшее развитие сотрудничества будет заключаться в создании аналитической системы на базе программного продукта Oracle BI, позволяющего проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления бизнесом – «Облік ERP» и складской системы - «Облік WMS». Для «Львовхолода
|22.11.2007
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Oracle BI для СМБ: первое внедрение в российском ритейле
ен тендер, победу в котором также одержала Borlas Retail. Для интегратора это было первое внедрение Oracle BI, что подразумевало определенные риски для заказчика. Вместе с тем, ни одна, ни друг
|12.09.2007
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Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active
Компания Borlas Retail объявляет о завершении проекта по разработке и внедрению аналитической системы на базе Oracle BI в компании Camel Active. Аналитическая система на базе Oracle BI позволяет проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления рознич
|04.07.2007
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Oracle анонсирует новое BI-решение для СМБ
Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence Standard Edition One (Oracle Business Intelligence SE One
|01.03.2007
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Анонсирована новая версия Oracle Business Intelligence Suite EE
Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition 10g Release 3 (Oracle Business Intel
|22.06.2006
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Oracle представила новое BI-решение
корпоративного программного обеспечения, представила решение Business Intelligence Suite. Комплекс Oracle Business Intelligence Suite объединяет традиционные средства Oracle для бизнес-анализа
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|ComputerWorld 144 4
|Открытые системы ИД 176 4
|PCweek 30 4
|Forbes - Форбс 1002 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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