Москва нашла, кто за 162 млн руб. обслужит ей ИС медстрахования в ходе миграции с Oracle BI на отечественное ПО й городской фонд ОМС завершил госзакупку по переводу своей аналитической подсистемы в Автоматизированной информационной системе обязательного медицинского страхования Москвы с аналитической платформы Oracle BI на отечественное программное обеспечение. На эти цели планируется потратить 202 млн руб. Таким образом, компании «Смарт текнолоджис» предстоит заниматься обслуживанием системы, в проц

«Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в качестве отказоустойчивой платформы для облачного решения Tetron Cloud Platform по управлению транспортом. Использование облачных сервисов Oracle Analytics Cloud позволит «Тетрон» дополнительно предоставлять своим клиентам аналитику по ключевым показателям работы автопарка в режиме онлайн. Переход на Oracle Cloud поддержит стратег

Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database, решение Oracle Analytics for Cloud HCM дает руководителям HR-п

Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP Oracle объявила о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Applications для ERP-приложений Fusion Cloud (Oracle ERP Cloud), которые

DBI модернизировала аналитическую систему «Уральских авиалиний» на базе Oracle Business Intelligence Suite 12c Компания DBI объявила о завершении проекта по миграции на новую версию Oracle Business Intelligence 12c в «Уральских авиалиниях». Основной целью проекта стало созда

«Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI Компании «Рив Гош», «Инфосистемы Джет» и представительство Oracle объявили о завершении проекта по автоматизации программ лояльности и маркетинга на основе решений Oracle Siebel CRM и Oracle BI. Проект охватил более 220 магазинов «Рив Гош» по всей России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сотрудники сервисного и контактного центров «Рив Гош» получили возможност

DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации системы корпоративной отчетности в компании DPD и её переводу на новую платформу Oracle Business Intelligence 11. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». DPD в России — игрок российского рынка экспресс-доставки — это более 100 филиалов и сеть пунктов приема и выдачи п

Oracle выпускает облачное решение для анализа больших данных Oracle представила новый сервис Oracle Business Intelligence Cloud Service (Oracle BI Cloud Service) в составе платформы Oracle Analytics Cloud, который предлагает компл

Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами Oracle Procurement and Spend Analytics, в свою очередь, тесно интегрировано с другими приложениями Oracle BI Applications. Они объединяют данные из систем управления закупками с другими корпор

Oracle ускоряет бизнес-анализ на мобильных устройствах с новым инструментом для создания собственных приложений Корпорация Oracle анонсировала новый инструмент для проектирования Oracle BI Mobile App Designer, с помощью которого бизнес-пользователи могут создавать интерак

«РосЕвроБанк» внедрил систему визуализации операционных данных на платформе Oracle жды банка программе. В процессе обучения использовалась уже реально работающая отчетность на основе Oracle BI. Всего было обучено три группы по 7 человек в каждой, но фактическое число пользова

«Уралтрансбанк» завершил внедрение Oracle BI и «АйТи» завершил проект по внедрению аналитической платформы для управленческой отчетности на базе Oracle BI. Проект по внедрению аналитической платформы для управленческой отчетности стартова

Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу Rodwick), вице-президент Oracle по развитию продуктов. — Новейшие усовершенствования и дополнения в Oracle BI Applications помогают организациям более уверенно и быстро внедрять передовую анали

«Русский Свет» применяет средства бизнес-анализа Oracle более чем в 100 представительствах России и СНГ Компания «Русский Свет» завершила развертывание аналитической системы отчетности на технологической платформе Oracle BI Enterprise Edition 11g. Свыше 100 реализованных аналитических отчетов и 25 предметных областей обеспечивают сотрудников предприятия оперативной информацией для принятия решений. Ежедн

Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в любой точке ной платформе, все преднастроенные аналитические приложения Oracle и собственные разработки в среде Oracle BI выполняются как на обычных компьютерах, так и на мобильных устройствах под управлен

«Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation отанный с целью обеспечения лучшего понимания бизнеса широкому кругу пользователей. Решения на базе Oracle BI позволяют реализовывать аналитические системы любого масштаба — как на уровне отдел

Oracle сертифицирует Oracle BI Applications for SAP для Oracle Exalytics фективность взаимодействия с поставщиками и управления цепочками поставок. Аналитические приложения Oracle BI Applications for SAP, как и более 80 других приложений Oracle в области бизнес-анал

Oracle анонсировала новые аналитические приложения по управлению производством и активами Корпорация Oracle представила два новых приложения в семействе Oracle Business Intelligence Applications – Oracle Manufacturing Analytics и Oracle Enterpris

Oracle начала продажи программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine ирован как оптимизированный программно-аппаратный комплекс, включающий платформу для бизнес-анализа Oracle BI Foundation Suite и реляционную СУБД с обработкой данных в оперативной памяти Oracle

РДТЕХ получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation ализация Oracle Business Intelligence Foundation включает в себя экспертизу по следующим продуктам: Oracle BI Suite, Oracle BI Foundation Suite, Oracle Scorecard and Strategy Management, Oracle

Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle НГ — объявила об успешной аттестации Учебного центра по линейке продуктов Oracle E-Business Suite и Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. УЦ «Ситроникс ИТ» является одним из двух уче

В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости Специалисты из исследовательской лаборатории DSecRG компании Digital Security опубликовали подробности об уязвимостях, обнаруженных в приложениях бизнес-аналитики Oracle BI, которые используются во множестве крупных компаний. В частности, в Oracle BI обнаружены следующие уязвимости: PL/SQL-инъекция в процедуре WB_OLAP_AW_SET_SOLVE_ID; PL/SQL-инъек

Приложения Oracle Business Intelligence оснащены поддержкой iPad и iPhone онов iPhone. «Новые версии программного обеспечения Oracle Business Intelligence опираются на успех Oracle BI 11g и предоставляют клиентам широкий спектр новых возможностей, включая поддержку м

Oracle анонсировала аналитическое приложение Oracle Financial Analytics for SAP а Oracle Financial Analytics for SAP, новый продукт из обширного семейства аналитических приложений Oracle Business Intelligence (BI) Applications. Модуль Oracle Financial Analytics for SAP, вх

Oracle выпустила новую версию Oracle Business Intelligence Applications низациям повышать окупаемость ИТ-инвестиций и получать важнейшие знания о корпоративных операциях. «Oracle BI Applications помогает ведущим организациям получать полное, основанное на фактах по

Вышел Oracle Business Intelligence 11g: интегрированный комплекс продуктов для бизнес-анализа Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence 11g, интегрированного и масштабируемого комплекса продуктов для

«Еврофинанс Моснарбанк» внедряет Oracle BI алитической платформы Oracle Business Intelligence для подготовки отчетности. Новое решение на базе Oracle BI позволяет пользователям получать отчеты презентационного качества и настраивать нов

«Форс» построил для АИЖК отчетно-аналитическую систему на базе решений Oracle рвой очереди проекта по развертыванию отчетно-аналитической системы (ОАС) на базе линейки продуктов Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (Oracle BI EE Plus) в Агентстве по ипот

«Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence ых 10 форм управленческой отчетности. В течение 2009 г. настройку новых отчетов бизнес-пользователи Oracle BI проводили самостоятельно при поддержке трех сотрудников ИТ-департамента банка и кон

Вышла новая версия Oracle BI Applications ение эффективности в масштабе всего предприятия. В основе новой версии лежит существующая платформа Oracle BI Applications, которая охватывает процессы управления взаимодействием с клиентами (C

В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI етов, которая станет «первым шагом» к созданию единой корпоративной системы отчетности на платформе Oracle BI. «Транскредитбанк» развивает BPM-систему на базе хранилища данных «Контур Корпораци

Wal-Mart внедрит решение Oracle BI Suite EE Plus Корпорация Oracle сообщила о том, что компания Wal-Mart выбрала решение Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus) для пост

Oracle оптимизирует интеграцию Oracle BI, Hyperion Essbase и E-Business Suite рограммных продуктов Hyperion Essbase и Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus), формирующих платформу для бизнес-анализа. Предлагаемые средства инт

Oracle Business Intelligence SE One внедрили в АКБ «Интерпромбанк» ур» производства Intersoft Lab. Этот проект стал одной из первых в России практик внедрения решения Oracle BI SE One в банковской сфере. Сотрудничество Intersoft Lab и АКБ «Интерпромбанк» начал

«Львовхолод» строит аналитическую систему на базе Oracle BI складской деятельности с помощью собственно разработанного WMS-решения «Облік WMS». Дальнейшее развитие сотрудничества будет заключаться в создании аналитической системы на базе программного продукта Oracle BI, позволяющего проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления бизнесом – «Облік ERP» и складской системы - «Облік WMS». Для «Львовхолода

Oracle BI для СМБ: первое внедрение в российском ритейле ен тендер, победу в котором также одержала Borlas Retail. Для интегратора это было первое внедрение Oracle BI, что подразумевало определенные риски для заказчика. Вместе с тем, ни одна, ни друг

Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active Компания Borlas Retail объявляет о завершении проекта по разработке и внедрению аналитической системы на базе Oracle BI в компании Camel Active. Аналитическая система на базе Oracle BI позволяет проводить разносторонний комплексный анализ данных из различных источников: системы управления рознич

Oracle анонсирует новое BI-решение для СМБ Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence Standard Edition One (Oracle Business Intelligence SE One

Анонсирована новая версия Oracle Business Intelligence Suite EE Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition 10g Release 3 (Oracle Business Intel