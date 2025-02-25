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Белостоцкий Сергей



25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
17.07.2024 Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского и компания PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.06.2024 Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics 2
25.04.2024 Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics 1
Рейтинг BI-платформ 2022 1
10.11.2022 Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ 1
21.10.2022 PIX Robotics выводит на российский рынок инновационную систему умного анализа данных PIX BI 1
06.12.2019 «Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Белостоцкий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 107 7
Qlik - QlikTech 160 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 2
Microsoft Corporation 24675 2
Visiology - Визиолоджи 72 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Luxms 82 1
8272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
Intel Corporation 12222 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Content AI - Контент ИИ 77 1
Nvidia Corp 3511 1
Ред Софт - Red Soft 725 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
AMD - Advanced Micro Devices 4251 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 269 1
WMT Group - ВиЭмТи Групп 7 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Thrive Technologies - Трайв Технолоджис 1 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5357 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 338 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1168 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3012 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6705 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2513 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 131 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1914 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2157 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1320 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 939 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 329 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3075 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 370 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7469 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 1
PIX BI 53 6
PIX RPA Platform. 76 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 2
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 1
Microsoft Office 3757 1
Luxms BI 78 1
Visiology ИАС BI-платформа 34 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 1
Qlik Sense 41 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 1
Ложкин Сергей 43 2
Вахмянин Иван 30 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Полехин Сергей 5 1
Батищев Александр 4 1
Шадаев Максут 1017 1
Иванов Андрей 57 1
Мишустин Михаил 683 1
Трандин Сергей 92 1
Яценко Вадим 58 1
Семенкин Максим 8 1
Бондарева Варвара 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1040 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 84 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5813 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1377 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Visionary - Визионер - Визионерство 111 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 269 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4687 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 817 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 1
Английский язык 6661 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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