«Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» и Visiology – вендор одноименной BI-платформы, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках партнерского соглашения «Первый бит» будет внедрять аналитическую платформу Visiology, преимущественно в сегменте средних и крупных корпоративных заказчиков.

Кроме того, соглашение предусматривает объединение усилий по созданию и продвижению решений на базе платформы Visiology и создание совместных проектов в сфере бизнес-анализа.

Аналитическая платформа Visiology помогает решать задачи сбора, анализа и визуализации больших объемов данных. Среди отличительных особенностей платформы – гибкость настройки и мобильное приложение с полноценной функциональностью BI и искусственным интеллектом – голосовым ассистентом Vitalk.

Мобильное приложение прежде всего будет полезно руководителям, людям, принимающим решения, поскольку помогает получать информацию моментально, а доступ к голосовому ассистенту является логическим продолжением, которое позволяет облегчить получение информации.

«Для нас, как для интегратора BI-систем на российском рынке, важно наличие конкурентоспособного, современного, полностью российского продукта, который может выступать наравне с зарубежными решениями. Партнерство с Visiology расширит возможности наших заказчиков и позволит использовать лучшие практики для анализа, управления и визуализации данных», – сказал руководитель подразделения BI компании «Первый бит» Сергей Белостоцкий.

В рамках реализации стратегии развития партнерской экосистемы Visiology одним из важных шагов стало соглашение с компанией «Первый бит».

«Акцент будет сделан на работу со средними и крупными корпоративными заказчиками, где у компании "Первый бит" накоплен большой опыт и глубокая экспертиза. Партнерство станет началом развития ряда совместных проектов. Мы рады, что в этом сегменте будем работать с компанией, которая признана лидером на российском рынке», – отметил генеральный директор Visiology Иван Вахмянин.