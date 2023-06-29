Visiology Визиолоджи
Российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных. Основной продукт компании – аналитическая платформа Visiology, позволяющая клиентам видеть полную картину бизнеса и принимать оперативные и обоснованные управленческие решения на основе данных.
|29.06.2023
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AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения
ИТ-интегратор AUXO и российский разработчик информационно-аналитической платформы компания Visiology сообщили о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества планируется использовать программные продукты российского разработчика для удовлетворения запросов заказчиков, а
|11.05.2023
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Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве
ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса российского бизнеса в решениях для консолидации и аналитики больших данных. Сегодня во мног
|13.04.2023
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Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology
Merlion и Visiology, российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для сбора, анализа и визуализации данных, подписали дистрибьюторское соглашение. Теперь партнерам Merlion доступна BI-пла
|02.12.2022
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ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл»
«ICL системные технологии» (входит в группу компаний ICL) и системный интегратор «Крит» при поддержке российского разработчика BI-систем Visiology завершили внедрение системы бизнес-анализа и визуализации ключевых показателей в управляющей компании (УК) «Шешмаойл». Благодаря глубокой интеграции и адаптации современного решения в
|31.10.2022
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ViRush 2022: российская BI-платоформа доказывает свою зрелость
льно через 10 дней, 10 ноября 2022 г., в Москве на площадке «Согласие Холл» состоится одна из самых долгожданных конференций по бизнес-аналитике в России — ViRush 2022. Ежегодная конференция компании Visiology, ведущего разработчика российской BI-платформы в этом году становится центральным событием в области импортозамещения BI и развития независимых проектов на базе уже зарекомендовавшей
|25.10.2022
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Axenix и Visiology подписали соглашение о сотрудничестве
Компания Axenix (экс-Accenture) и разработчик ПО для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Axenix займется продвижением на российском рынке флагманского решения Visiology – одноименной BI (Business Intelligenc
|26.07.2022
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Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Visiology, российский разработчик решений для анализа и визуализации данных, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит создавать для заказчиков решения в сфере бизнес-анали
|16.05.2022
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Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект
Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил портфель продуктов отечественной интеллектуальной платформой для аналитики Visiology. Благодаря in-memory вычислениям клиенты Navicon смогут обрабатывать без задержек даже крупные массивы данных. А виртуальный помощник ViTalk на основе искусственного интеллекта позвол
|15.04.2022
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Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ
Разработчик решений для бизнес-аналитики компания Visiology объявила о расширении лицензионной политики и введении новых тарифных планов для клиентов, осуществляющих переход с других BI-платформ. Новые виды лицензий снижают стоимость работы с
|02.02.2022
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Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте
Центр пространственных исследований и компания Visiology сообщили об успешном запуске комплексной геоаналитической платформы «Графит» в Департаменте цифрового развития Ташкента. Решение, построенное на базе аналитической системы Visiolog
|16.12.2021
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Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК
Visiology и СИС объявили о сертификации в системе ФСТЭК аналитической платформы Visiology версии 2.22. Таким образом, Visiology – это первая аналитическая платформа из реестра российского ПО, которая повторно подтвердила соответствие требованиям по безопасности инфо
|05.08.2021
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Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества
Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и Visiology, разработчик одноимённой аналитической платформы, сообщили о подписании партнёрского соглашения. Компании объединят усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы <
|08.06.2021
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«Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве
«Айтеко» и Visiology подписали соглашение о партнерстве, что позволяет объединить усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы Visiology для цифровизации и автоматизации бизнес
|01.06.2021
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Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК
Российская информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире «Русской медной компании» (АО «РМК»). Интегратором выступила компания Polymedia. В рамках проекта было реализовано представление консолидированной управленчес
|28.04.2021
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Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы
ость в бизнес-аналитике и выявить актуальную бизнес-задачу, что в любом случае необходимо для старта проекта. Также на начальном этапе предоставляются данные и обязательно подписывается NDA. Эксперты Visiology подготовят видение пилота, согласуют его с бизнес-заказчиком и приступят к его реализации. Использование стандартного дизайна и облачного стенда позволяет завершить работы всего за 3-
|19.04.2021
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GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве
GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве. Теперь GlowByte сможет предлагать заказчикам BI (Business Intelligence) проекты полностью на российском ПО. Сегодня многие государственные заказчик
|28.12.2020
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Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК
«СИС» и Visiology объявили о начале продаж сертифицированной версии информационно-аналитической платформы Visiology. Полученный в декабре сертификат ФСТЭК номер 4338 подтверждает соответствие пр
|26.11.2020
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Подтверждена совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visiology
gy. Коннектор полностью автоматизирует управление выгрузкой данных из «1C» без необходимости отдельного запуска обработок или заданий и ускоряет выгрузку для последующего использования в BI-платформе Visiology. Среди других преимуществ АТК BIView – удобное извлечение данных из «1С» в BI-платформу, автоматическая генерация SQL-представлений с именами в терминах «1С». Нагрузка на «1С» при раб
|02.09.2020
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Visiology обновила свою аналитическую платформу до версии 2.18
ия сущностей – также добавлены функции «выбрать все дэшборды» и «выбрать последнее из данных» при выборе значений по умолчанию. Виртуальный ассистент ViTalk, над которым работает Data Science команда Visiology, перенесен в пространство Telegram и получил все функции этого приложения: можно сохранить самые важные и частые запросы, а также запрограммировать ассистента на рассылку регулярных о
|19.05.2020
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«Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве
«Системный софт», эксперт в области подбора и поставки программного обеспечения, и компания Visiology подписали соглашение о партнерстве. Речь идет о продвижении информационно-аналитической платформы Visiology на территории России, а также внедрении, инсталляции и технической п
|22.04.2020
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Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16
Visiology объявила о том, что новая версия российской аналитической платформы Visiology 2.16 отличается, в первую очередь, новым способом загрузки и создания модели данных. Это позволит комбинировать загрузку нормализованных и денормализованных данных, обогащать измерени
|11.03.2020
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«Крок» стал партнером Visiology
ИТ-компания «Крок» заключила партнерское соглашение с Visiology, разработчиком одноименной платформы. Это позволит «Кроку» расширить портфолио решений по импортозамещению в сегменте бизнес-аналитики и корпоративного управления, а вендор сможет при
|06.12.2019
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«Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» и Visiology – вендор одноименной BI-платформы, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках партнерского соглашения «Первый бит» будет внедрять аналитическую платформу Visiology
|19.08.2019
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Аналитическая платформа Visiology совместима с РЕД ОС
Российские разработчики «РЕД СОФТ» и Visiology протестировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы аналитической платформы Visiology на операционной системе РЕД ОС (производст
|03.07.2019
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Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ
ормации. Ассистент ViTalk хорошо понимает русскую речь, даже разговорную, это наша собственная разработка – искусственный интеллект на базе Natural Language Processing», - сказал генеральный директор Visiology Иван Вахмянин. В новом релизе платформы реализована продвинутая аналитика, т.е. анализ влияющих факторов, что особенно важно в современном бизнесе и управлении. Мобильное приложение <
|26.06.2019
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Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС»
«ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС») и Visiology (ГК Polymedia) объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает объединение усилий по созданию и продвижению решений на базе аналитической платформы
|13.11.2018
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Новая версия аналитической платформы Visiology получила поддержку ИИ
Visiology представила новую версию российской аналитической платформы Visiology. В новой версии появились три новых функциональных блока. ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой
|29.10.2018
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Visiology приглашает на конференцию BI 4.0
ских задач, дадут прагматичный взгляд на современные тренды в области BI и планирования для предприятий и корпораций. На конференции будет представлена новая версия российской аналитической платформы Visiology. В новой версии появятся три новых функциональных блока: ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой
|18.10.2018
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Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0
Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центре цифрового лидерства SAP. Эксперты в области анализа данных, а также представители компаний расскажут о практич
|24.05.2018
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«ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology
Polymedia завершила проект по внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) на базе платформы Visiology для электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», секции Роснефть. Основной целью проекта являлось создание корпоративной системы аналитики и отчетности для эффективного мониторинга закуп
|24.01.2018
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Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux
Visiology, российский разработчик программных решений для анализа и визуализации данных, выпустила версию аналитической платформы Visiology для операционной системы Ubuntu, созданной на базе ядра Linux. На ОС Ubuntu устанавливается серверное ПО Visiology и все необходимые компоненты платформы для работы с данными.
|15.12.2017
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Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО
Аналитическая платформа Visiology 2.0 по приказу Минкомсвязи России включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу «системы сбора, хранения, обработки, анализа
|07.11.2017
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Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы
Visiology выпустила мобильное приложение для своей аналитической платформы. С помощью приложения Visiology пользователи могут самостоятельно исследовать имеющиеся у них данные, представляя их в виде различных диаграмм. Приложение доступно в Google Play и App Store.В приложении Visiology
|19.07.2017
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Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями
Платформа Visiology 2.0Российский системный интегратор Polymedia совместно со своей «дочкой» Visiology выпустили новую версию аналитической платформы Visiology 2.0. Платформа предназначена
Visiology и организации, системы, технологии, персоны:
|Вахмянин Иван 30 26
|Новикова Елена 88 9
|Мылицын Роман 110 2
|Груданов Сергей 23 2
|Струков Денис 6 2
|Аверина Мария 24 2
|Прокопенко Константин 11 2
|Никитин Алексей 29 2
|Шадаев Максут 1013 2
|Ковалева Ирина 5 1
|Ефименко Евгений 10 1
|Белостоцкий Сергей 8 1
|Рустамов Рустам 415 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Глазков Александр 138 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Кучик Евгений 19 1
|Определенов Владимир 20 1
|Носов Михаил 18 1
|Гутин Александр 18 1
|Аникин Леонид 61 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Клименко Федор 23 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Салов Антон 38 1
|Никитин Сергей 72 1
|Израйлев Иван 11 1
|Мишин Тимур 3 1
|Тен Антон 34 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Костюков Александр 1 1
|Выскребенцев Алексей 2 1
|Шуравин Андрей 9 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Усынин Максим 1 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Добриднюк Сергей 10 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1874 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Ведомости 1009 1
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