Visiology - Визиолоджи

AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения ИТ-интегратор AUXO и российский разработчик информационно-аналитической платформы компания Visiology сообщили о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества планируется использовать программные продукты российского разработчика для удовлетворения запросов заказчиков, а

Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса российского бизнеса в решениях для консолидации и аналитики больших данных. Сегодня во мног

Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology Merlion и Visiology, российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для сбора, анализа и визуализации данных, подписали дистрибьюторское соглашение. Теперь партнерам Merlion доступна BI-пла

ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» «ICL системные технологии» (входит в группу компаний ICL) и системный интегратор «Крит» при поддержке российского разработчика BI-систем Visiology завершили внедрение системы бизнес-анализа и визуализации ключевых показателей в управляющей компании (УК) «Шешмаойл». Благодаря глубокой интеграции и адаптации современного решения в

ViRush 2022: российская BI-платоформа доказывает свою зрелость льно через 10 дней, 10 ноября 2022 г., в Москве на площадке «Согласие Холл» состоится одна из самых долгожданных конференций по бизнес-аналитике в России — ViRush 2022. Ежегодная конференция компании Visiology, ведущего разработчика российской BI-платформы в этом году становится центральным событием в области импортозамещения BI и развития независимых проектов на базе уже зарекомендовавшей

Axenix и Visiology подписали соглашение о сотрудничестве Компания Axenix (экс-Accenture) и разработчик ПО для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Axenix займется продвижением на российском рынке флагманского решения Visiology – одноименной BI (Business Intelligenc

Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Visiology, российский разработчик решений для анализа и визуализации данных, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит создавать для заказчиков решения в сфере бизнес-анали

Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил портфель продуктов отечественной интеллектуальной платформой для аналитики Visiology. Благодаря in-memory вычислениям клиенты Navicon смогут обрабатывать без задержек даже крупные массивы данных. А виртуальный помощник ViTalk на основе искусственного интеллекта позвол

Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ Разработчик решений для бизнес-аналитики компания Visiology объявила о расширении лицензионной политики и введении новых тарифных планов для клиентов, осуществляющих переход с других BI-платформ. Новые виды лицензий снижают стоимость работы с

Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте Центр пространственных исследований и компания Visiology сообщили об успешном запуске комплексной геоаналитической платформы «Графит» в Департаменте цифрового развития Ташкента. Решение, построенное на базе аналитической системы Visiolog

Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК Visiology и СИС объявили о сертификации в системе ФСТЭК аналитической платформы Visiology версии 2.22. Таким образом, Visiology – это первая аналитическая платформа из реестра российского ПО, которая повторно подтвердила соответствие требованиям по безопасности инфо

Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и Visiology, разработчик одноимённой аналитической платформы, сообщили о подписании партнёрского соглашения. Компании объединят усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы <

«Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве «Айтеко» и Visiology подписали соглашение о партнерстве, что позволяет объединить усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы Visiology для цифровизации и автоматизации бизнес

Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК Российская информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире «Русской медной компании» (АО «РМК»). Интегратором выступила компания Polymedia. В рамках проекта было реализовано представление консолидированной управленчес

Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы ость в бизнес-аналитике и выявить актуальную бизнес-задачу, что в любом случае необходимо для старта проекта. Также на начальном этапе предоставляются данные и обязательно подписывается NDA. Эксперты Visiology подготовят видение пилота, согласуют его с бизнес-заказчиком и приступят к его реализации. Использование стандартного дизайна и облачного стенда позволяет завершить работы всего за 3-

GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве. Теперь GlowByte сможет предлагать заказчикам BI (Business Intelligence) проекты полностью на российском ПО. Сегодня многие государственные заказчик

Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК «СИС» и Visiology объявили о начале продаж сертифицированной версии информационно-аналитической платформы Visiology. Полученный в декабре сертификат ФСТЭК номер 4338 подтверждает соответствие пр

Подтверждена совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visiology gy. Коннектор полностью автоматизирует управление выгрузкой данных из «1C» без необходимости отдельного запуска обработок или заданий и ускоряет выгрузку для последующего использования в BI-платформе Visiology. Среди других преимуществ АТК BIView – удобное извлечение данных из «1С» в BI-платформу, автоматическая генерация SQL-представлений с именами в терминах «1С». Нагрузка на «1С» при раб

Visiology обновила свою аналитическую платформу до версии 2.18 ия сущностей – также добавлены функции «выбрать все дэшборды» и «выбрать последнее из данных» при выборе значений по умолчанию. Виртуальный ассистент ViTalk, над которым работает Data Science команда Visiology, перенесен в пространство Telegram и получил все функции этого приложения: можно сохранить самые важные и частые запросы, а также запрограммировать ассистента на рассылку регулярных о

«Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве «Системный софт», эксперт в области подбора и поставки программного обеспечения, и компания Visiology подписали соглашение о партнерстве. Речь идет о продвижении информационно-аналитической платформы Visiology на территории России, а также внедрении, инсталляции и технической п

Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16 Visiology объявила о том, что новая версия российской аналитической платформы Visiology 2.16 отличается, в первую очередь, новым способом загрузки и создания модели данных. Это позволит комбинировать загрузку нормализованных и денормализованных данных, обогащать измерени

«Крок» стал партнером Visiology ИТ-компания «Крок» заключила партнерское соглашение с Visiology, разработчиком одноименной платформы. Это позволит «Кроку» расширить портфолио решений по импортозамещению в сегменте бизнес-аналитики и корпоративного управления, а вендор сможет при

«Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» и Visiology – вендор одноименной BI-платформы, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках партнерского соглашения «Первый бит» будет внедрять аналитическую платформу Visiology

Аналитическая платформа Visiology совместима с РЕД ОС Российские разработчики «РЕД СОФТ» и Visiology протестировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы аналитической платформы Visiology на операционной системе РЕД ОС (производст

Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ ормации. Ассистент ViTalk хорошо понимает русскую речь, даже разговорную, это наша собственная разработка – искусственный интеллект на базе Natural Language Processing», - сказал генеральный директор Visiology Иван Вахмянин. В новом релизе платформы реализована продвинутая аналитика, т.е. анализ влияющих факторов, что особенно важно в современном бизнесе и управлении. Мобильное приложение <

Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» «ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС») и Visiology (ГК Polymedia) объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает объединение усилий по созданию и продвижению решений на базе аналитической платформы

Новая версия аналитической платформы Visiology получила поддержку ИИ Visiology представила новую версию российской аналитической платформы Visiology. В новой версии появились три новых функциональных блока. ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой

Visiology приглашает на конференцию BI 4.0 ских задач, дадут прагматичный взгляд на современные тренды в области BI и планирования для предприятий и корпораций. На конференции будет представлена новая версия российской аналитической платформы Visiology. В новой версии появятся три новых функциональных блока: ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой

Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0 Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центре цифрового лидерства SAP. Эксперты в области анализа данных, а также представители компаний расскажут о практич

«ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology Polymedia завершила проект по внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) на базе платформы Visiology для электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», секции Роснефть. Основной целью проекта являлось создание корпоративной системы аналитики и отчетности для эффективного мониторинга закуп

Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux Visiology, российский разработчик программных решений для анализа и визуализации данных, выпустила версию аналитической платформы Visiology для операционной системы Ubuntu, созданной на базе ядра Linux. На ОС Ubuntu устанавливается серверное ПО Visiology и все необходимые компоненты платформы для работы с данными.

Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО Аналитическая платформа Visiology 2.0 по приказу Минкомсвязи России включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу «системы сбора, хранения, обработки, анализа

Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы Visiology выпустила мобильное приложение для своей аналитической платформы. С помощью приложения Visiology пользователи могут самостоятельно исследовать имеющиеся у них данные, представляя их в виде различных диаграмм. Приложение доступно в Google Play и App Store.В приложении Visiology