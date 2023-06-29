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Visiology Визиолоджи

Visiology - Визиолоджи

Российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных. Основной продукт компании – аналитическая платформа Visiology, позволяющая клиентам видеть полную картину бизнеса и принимать оперативные и обоснованные управленческие решения на основе данных.


29.06.2023 AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения

ИТ-интегратор AUXO и российский разработчик информационно-аналитической платформы компания Visiology сообщили о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества планируется использовать программные продукты российского разработчика для удовлетворения запросов заказчиков, а
11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса российского бизнеса в решениях для консолидации и аналитики больших данных. Сегодня во мног
13.04.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology

Merlion и Visiology, российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для сбора, анализа и визуализации данных, подписали дистрибьюторское соглашение. Теперь партнерам Merlion доступна BI-пла
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл»

«ICL системные технологии» (входит в группу компаний ICL) и системный интегратор «Крит» при поддержке российского разработчика BI-систем Visiology завершили внедрение системы бизнес-анализа и визуализации ключевых показателей в управляющей компании (УК) «Шешмаойл». Благодаря глубокой интеграции и адаптации современного решения в
31.10.2022 ViRush 2022: российская BI-платоформа доказывает свою зрелость

льно через 10 дней, 10 ноября 2022 г., в Москве на площадке «Согласие Холл» состоится одна из самых долгожданных конференций по бизнес-аналитике в России — ViRush 2022. Ежегодная конференция компании Visiology, ведущего разработчика российской BI-платформы в этом году становится центральным событием в области импортозамещения BI и развития независимых проектов на базе уже зарекомендовавшей

25.10.2022 Axenix и Visiology подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Axenix (экс-Accenture) и разработчик ПО для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Axenix займется продвижением на российском рынке флагманского решения Visiology – одноименной BI (Business Intelligenc
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Visiology, российский разработчик решений для анализа и визуализации данных, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит создавать для заказчиков решения в сфере бизнес-анали
16.05.2022 Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект

Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил портфель продуктов отечественной интеллектуальной платформой для аналитики Visiology. Благодаря in-memory вычислениям клиенты Navicon смогут обрабатывать без задержек даже крупные массивы данных. А виртуальный помощник ViTalk на основе искусственного интеллекта позвол
15.04.2022 Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ

Разработчик решений для бизнес-аналитики компания Visiology объявила о расширении лицензионной политики и введении новых тарифных планов для клиентов, осуществляющих переход с других BI-платформ. Новые виды лицензий снижают стоимость работы с

02.02.2022 Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте

Центр пространственных исследований и компания Visiology сообщили об успешном запуске комплексной геоаналитической платформы «Графит» в Департаменте цифрового развития Ташкента. Решение, построенное на базе аналитической системы Visiolog
16.12.2021 Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК

Visiology и СИС объявили о сертификации в системе ФСТЭК аналитической платформы Visiology версии 2.22. Таким образом, Visiology – это первая аналитическая платформа из реестра российского ПО, которая повторно подтвердила соответствие требованиям по безопасности инфо
05.08.2021 Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и Visiology, разработчик одноимённой аналитической платформы, сообщили о подписании партнёрского соглашения. Компании объединят усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы <
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве

«Айтеко» и Visiology подписали соглашение о партнерстве, что позволяет объединить усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы Visiology для цифровизации и автоматизации бизнес
01.06.2021 Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК

Российская информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире «Русской медной компании» (АО «РМК»). Интегратором выступила компания Polymedia. В рамках проекта было реализовано представление консолидированной управленчес
28.04.2021 Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы

ость в бизнес-аналитике и выявить актуальную бизнес-задачу, что в любом случае необходимо для старта проекта. Также на начальном этапе предоставляются данные и обязательно подписывается NDA. Эксперты Visiology подготовят видение пилота, согласуют его с бизнес-заказчиком и приступят к его реализации. Использование стандартного дизайна и облачного стенда позволяет завершить работы всего за 3-
19.04.2021 GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве

GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве. Теперь GlowByte сможет предлагать заказчикам BI (Business Intelligence) проекты полностью на российском ПО. Сегодня многие государственные заказчик
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК

«СИС» и Visiology объявили о начале продаж сертифицированной версии информационно-аналитической платформы Visiology. Полученный в декабре сертификат ФСТЭК номер 4338 подтверждает соответствие пр
26.11.2020 Подтверждена совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visiology

gy. Коннектор полностью автоматизирует управление выгрузкой данных из «1C» без необходимости отдельного запуска обработок или заданий и ускоряет выгрузку для последующего использования в BI-платформе Visiology. Среди других преимуществ АТК BIView – удобное извлечение данных из «1С» в BI-платформу, автоматическая генерация SQL-представлений с именами в терминах «1С». Нагрузка на «1С» при раб
02.09.2020 Visiology обновила свою аналитическую платформу до версии 2.18

ия сущностей – также добавлены функции «выбрать все дэшборды» и «выбрать последнее из данных» при выборе значений по умолчанию. Виртуальный ассистент ViTalk, над которым работает Data Science команда Visiology, перенесен в пространство Telegram и получил все функции этого приложения: можно сохранить самые важные и частые запросы, а также запрограммировать ассистента на рассылку регулярных о
19.05.2020 «Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве

«Системный софт», эксперт в области подбора и поставки программного обеспечения, и компания Visiology подписали соглашение о партнерстве. Речь идет о продвижении информационно-аналитической платформы Visiology на территории России, а также внедрении, инсталляции и технической п
22.04.2020 Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16

Visiology объявила о том, что новая версия российской аналитической платформы Visiology 2.16 отличается, в первую очередь, новым способом загрузки и создания модели данных. Это позволит комбинировать загрузку нормализованных и денормализованных данных, обогащать измерени
11.03.2020 «Крок» стал партнером Visiology

ИТ-компания «Крок» заключила партнерское соглашение с Visiology, разработчиком одноименной платформы. Это позволит «Кроку» расширить портфолио решений по импортозамещению в сегменте бизнес-аналитики и корпоративного управления, а вендор сможет при
06.12.2019 «Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» и Visiology – вендор одноименной BI-платформы, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках партнерского соглашения «Первый бит» будет внедрять аналитическую платформу Visiology
19.08.2019 Аналитическая платформа Visiology совместима с РЕД ОС

Российские разработчики «РЕД СОФТ» и Visiology протестировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы аналитической платформы Visiology на операционной системе РЕД ОС (производст
03.07.2019 Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ

ормации. Ассистент ViTalk хорошо понимает русскую речь, даже разговорную, это наша собственная разработка – искусственный интеллект на базе Natural Language Processing», - сказал генеральный директор Visiology Иван Вахмянин. В новом релизе платформы реализована продвинутая аналитика, т.е. анализ влияющих факторов, что особенно важно в современном бизнесе и управлении. Мобильное приложение <
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС»

«ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС») и Visiology (ГК Polymedia) объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает объединение усилий по созданию и продвижению решений на базе аналитической платформы

13.11.2018 Новая версия аналитической платформы Visiology получила поддержку ИИ

Visiology представила новую версию российской аналитической платформы Visiology. В новой версии появились три новых функциональных блока. ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой
29.10.2018 Visiology приглашает на конференцию BI 4.0

ских задач, дадут прагматичный взгляд на современные тренды в области BI и планирования для предприятий и корпораций. На конференции будет представлена новая версия российской аналитической платформы Visiology. В новой версии появятся три новых функциональных блока: ViPlan. Модуль планирования и бюджетирования, тесно интегрированный с ядром аналитической системы. ViPlan позволит финансовой

18.10.2018 Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0

Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центре цифрового лидерства SAP. Эксперты в области анализа данных, а также представители компаний расскажут о практич
24.05.2018 «ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology

Polymedia завершила проект по внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) на базе платформы Visiology для электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», секции Роснефть. Основной целью проекта являлось создание корпоративной системы аналитики и отчетности для эффективного мониторинга закуп
24.01.2018 Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux

Visiology, российский разработчик программных решений для анализа и визуализации данных, выпустила версию аналитической платформы Visiology для операционной системы Ubuntu, созданной на базе ядра Linux. На ОС Ubuntu устанавливается серверное ПО Visiology и все необходимые компоненты платформы для работы с данными.

15.12.2017 Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО

Аналитическая платформа Visiology 2.0 по приказу Минкомсвязи России включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу «системы сбора, хранения, обработки, анализа
07.11.2017 Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы

Visiology выпустила мобильное приложение для своей аналитической платформы. С помощью приложения Visiology пользователи могут самостоятельно исследовать имеющиеся у них данные, представляя их в виде различных диаграмм. Приложение доступно в Google Play и App Store.В приложении Visiology
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями

Платформа Visiology 2.0Российский системный интегратор Polymedia совместно со своей «дочкой» Visiology выпустили новую версию аналитической платформы Visiology 2.0. Платформа предназначена


Публикаций - 72, упоминаний - 72

Visiology и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 138 15
SAP SE 5280 12
8241 11
Microsoft Corporation 24643 9
Salesforce.com - Tableau Software 110 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 6
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 6
Qlik - QlikTech 160 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 229 5
Yandex - Яндекс 7373 5
IBM - International Business Machines Corp 9442 5
Oracle Corporation 6698 5
Ред Софт - Red Soft 711 4
VK - Mail.ru Group 3456 4
Telegram Group 2008 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 385 4
Meta Platforms - Facebook 4441 3
Softline - Софтлайн 2826 3
Ростелеком 9716 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 491 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 3
Comindware - Колловэар 154 3
Прогноз 1652 3
Siemens AG - Siemens Group 2591 3
Крок - Croc 1777 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Корус Консалтинг ГК 1218 2
Diasoft - Диасофт 876 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Saprun - Сапран групп 51 2
МегаФон 8867 2
Cisco Systems 5117 2
Amazon Inc - Amazon.com 3002 2
Alibaba Group 422 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Apple Inc 12115 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 3
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 10 3
Газпром ПАО 1342 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 3
Unsplash 794 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Ак Барс Банк 272 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
ВкусВилл - Избёнка 157 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Runa Capital 158 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Совкомбанк ПАО 258 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Почта России ПАО 2117 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
FICO 48 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
Федеральное казначейство России 1780 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 86 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
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Правительство Челябинской области 63 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1900 6
Visiology ИАС BI-платформа 34 32
Visiology ViQube - СУБД 12 11
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 10
Microsoft Office 3739 9
Python - высокоуровневый язык программирования 938 7
Linux OS 9977 7
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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